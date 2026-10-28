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الرياضة رياضة عالمية

السجن 7 سنوات ونصف السنة لمشجع هدّد دي ماريا وابنته لمنعه من العودة إلى الأرجنتين

النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (رويترز)
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (رويترز)
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السجن 7 سنوات ونصف السنة لمشجع هدّد دي ماريا وابنته لمنعه من العودة إلى الأرجنتين

النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (رويترز)
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (رويترز)

أصدرت محكمة أرجنتينية حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بحق أحد المشجعين المتعصبين لنادي نيويلز أولد بويز، بعد إدانته بالوقوف وراء تهديدات خطيرة استهدفت النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وعائلته عام 2024، بهدف منعه من العودة إلى بلاده واللعب مع ناديه السابق روساريو سنترال.

ودانت محكمة في مدينة روساريو سيرخيو دي فاني، البالغ 45 عاماً، بتهمة التحريض على تنفيذ أعمال ترهيب بحق عائلة بطل العالم، في محاولة لثنيه عن العودة من أوروبا والانضمام إلى نادٍ منافس لنيويلز أولد بويز، وفقاً للحكم القضائي الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعود القضية إلى مارس (آذار) 2024، عندما كان دي ماريا يدافع عن ألوان بنفيكا البرتغالي، ويخطط لإنهاء مسيرته بالعودة إلى روساريو سنترال، النادي الذي بدأ فيه مشواره الاحترافي.

وأثارت هذه الخطوة غضب بعض المشجعين المتعصبين لنيويلز أولد بويز، الغريم التاريخي لروساريو سنترال، في ظل المنافسة الشديدة بين الناديين اللذين يُعدّان الأكبر في مدينة روساريو، مسقط رأس النجم ليونيل ميسي، الذي نشأ كروياً في صفوف نيويلز.

وشملت التهديدات إطلاق أعيرة نارية بالقرب من مجمع سكني خاص في منطقة فونيس بضواحي روساريو، حيث يمتلك دي ماريا منزلاً، مع ترك رسائل تهديد تستهدف اللاعب وأفراد أسرته.

ولم تتوقف أعمال الترهيب عند هذا الحد؛ إذ أُلقي رأس خنزير مصاب برصاصة في الجبهة أمام مكتب عقاري تديره شقيقة دي ماريا، مرفقاً برسالة تهدد حياة ابنته بيا في حال قرر العودة إلى روساريو سنترال.

وكان دي ماريا قد كشف آنذاك، في تصريحات لمنصة «روساريو 3»، أن الرسالة تضمنت تهديداً مباشراً جاء فيه: «إذا عدت إلى روساريو سنترال، فسيكون الرأس التالي رأس ابنتك بيا».

وأثارت هذه الوقائع مخاوف كبيرة لدى اللاعب وعائلته؛ ما دفعه في البداية إلى العدول عن فكرة العودة إلى الأرجنتين، مفضلاً الحفاظ على سلامة أفراد أسرته.

وفي إطار القضية نفسها، كانت السلطات القضائية قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بحق بيلين غوتيريس، البالغة 25 عاماً، بعدما أقرت بمشاركتها في تنفيذ التهديدات.

ولا يزال مشتبه به ثالث رهن الحبس الاحتياطي، فيما أشارت التحقيقات إلى أن منفذي التهديدات تلقوا نحو 2600 دولار مقابل تنفيذ الأعمال الترهيبية.

وبحسب الادعاء، ارتبطت هذه الأفعال بصراعات داخل مجموعات المشجعين المتعصبين لنيويلز أولد بويز، في إطار التنافس على النفوذ والسيطرة، فيما شملت إدانة دي فاني جرائم أخرى منفصلة تتعلق بنشاطه داخل تلك المجموعات.

ورغم التهديدات التي دفعته إلى تأجيل عودته، قرَّر دي ماريا لاحقاً تحقيق رغبته والعودة إلى نادي طفولته روساريو سنترال عام 2025.

ويواصل النجم الأرجنتيني، البالغ 38 عاماً، مشواره مع الفريق، بعدما أسهم في تتويجه بلقب البطولة أواخر عام 2025، ليطوي صفحة من التهديدات التي كادت تحرمه من إنهاء مسيرته الكروية في مسقط رأسه.

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الرياضة رياضة عالمية

ليون يكتسح إنتر ميلان بسداسية ويتصدر دوري أبطال أوروبا للسيدات

فيكي بيتشو لاعبة أولمبيك ليون تحتفل مع زميلاتها بتسجيل الهدف السادس لفريقها أمام إنتر ميلان (رويترز)
فيكي بيتشو لاعبة أولمبيك ليون تحتفل مع زميلاتها بتسجيل الهدف السادس لفريقها أمام إنتر ميلان (رويترز)
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ليون يكتسح إنتر ميلان بسداسية ويتصدر دوري أبطال أوروبا للسيدات

فيكي بيتشو لاعبة أولمبيك ليون تحتفل مع زميلاتها بتسجيل الهدف السادس لفريقها أمام إنتر ميلان (رويترز)
فيكي بيتشو لاعبة أولمبيك ليون تحتفل مع زميلاتها بتسجيل الهدف السادس لفريقها أمام إنتر ميلان (رويترز)

اكتسح أولمبيك ليون الفرنسي ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بسداسية نظيفة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

وفرض ليون، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، سيطرته على المواجهة منذ البداية، إذ افتتحت ماري أنطوانيت كاتوتو التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي الفريق الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عززت ليلي يوهانس تقدم ليون بالهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن تتألق فيكي بيتشو بتسجيل ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 69 و76 والرابعة من الوقت بدل الضائع، لتكمل السداسية الفرنسية.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال، فيما تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى في مرحلة الدوري، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع.

إيما كولبرغ لاعبة إنتر ميلان وزميلاتها تبدو عليهن علامات الحسرة بعد تسجيل فيكي بيتشو الهدف السادس لأولمبيك ليون (رويترز)

وفي مباراة أخرى، حقق أرسنال فوزاً كبيراً على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، حملت جميعها توقيع المهاجمة الإنجليزية أليسيا روسو، التي سجلت في الدقائق 39 و66 و79، لتقود فريقها إلى انتصار مهم في سباق التأهل.

في المقابل، تلقى بنفيكا خسارته الثانية توالياً، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعبه، اكتفى بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل 2-2 مع ريال مدريد الإسباني، في مواجهة شهدت تقدم الفريق الملكي بهدفين مبكرين عبر أثينا ديل كاستيو ولينيث بيرينستين في الدقيقتين السابعة و22.

ونجح الفريق البافاري في العودة إلى المباراة، بعدما قلصت إدنا عميد الفارق في الدقيقة 31، قبل أن تدرك موموكو تانيكاوا التعادل في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى خمس نقاط، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، فيما وصل ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، ليواصل بحثه عن انتصاره الأول في مرحلة الدوري.

من جهته، تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه روما الإيطالي بهدفين دون رد، سجلتهما إيلي كاربنتر وكاديشا بوكانان في الدقيقتين 51 و89، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى سبع نقاط، بينما بقي روما عند نقطة واحدة.

وفي مواجهة أخرى، حقق سيرفيت السويسري انتصاره الأول في مرحلة الدوري، بعدما اكتسح ضيفه لوفين البلجيكي بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة للفريق البلجيكي.

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الرياضة رياضة عالمية

كأس ألمانيا: فوز فرايبورغ على فولفسبورغ وكايزرسلاوترن يتجاوز هانوفر

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بالهدف الأول الذي سجله زميلهم إيغور ماتانوفيتش أمام فولفسبورغ (د.ب.أ)
لاعبو فرايبورغ يحتفلون بالهدف الأول الذي سجله زميلهم إيغور ماتانوفيتش أمام فولفسبورغ (د.ب.أ)
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كأس ألمانيا: فوز فرايبورغ على فولفسبورغ وكايزرسلاوترن يتجاوز هانوفر

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بالهدف الأول الذي سجله زميلهم إيغور ماتانوفيتش أمام فولفسبورغ (د.ب.أ)
لاعبو فرايبورغ يحتفلون بالهدف الأول الذي سجله زميلهم إيغور ماتانوفيتش أمام فولفسبورغ (د.ب.أ)

حجز فرايبورغ وكايزرسلاوترن مقعديهما في الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تغلب الأول على فولفسبورغ بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة، فيما أطاح الثاني بمضيفه هانوفر بفوزه عليه بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وفي المباراة الأولى، انتزع فرايبورغ بطاقة التأهل بعدما قلب تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار قاتل في الوقت بدل الضائع.

وافتتح الكرواتي إيغور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الياباني كينتو شيوغاي التعادل لفولفسبورغ بعد دقيقتين فقط، ثم يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 43، مانحاً فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثّف فرايبورغ محاولاته الهجومية بحثاً عن العودة، ونجح الياباني كيسوكي غوتو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، قبل أن يتحول إلى بطل المواجهة بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى ثمن النهائي.

وفي مواجهة أخرى، حقق كايزرسلاوترن فوزاً مستحقاً خارج أرضه على هانوفر بهدفين نظيفين، إذ افتتح الصربي ميلوش لوكوفيتش التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يحسم الكرواتي إيفان برتايين النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذه النتائج، واصل فرايبورغ وكايزرسلاوترن مشوارهما في كأس ألمانيا، فيما انتهت رحلة فولفسبورغ وهانوفر عند الدور الثاني من المسابقة.

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الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول يحتفل مع زميله كوستاس تسيميكاس بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (رويترز)
جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول يحتفل مع زميله كوستاس تسيميكاس بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (رويترز)
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ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول يحتفل مع زميله كوستاس تسيميكاس بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (رويترز)
جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول يحتفل مع زميله كوستاس تسيميكاس بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (رويترز)

حجز ليفربول مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما أطاح بتشيلسي بركلات الترجيح (6-5)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب «أنفيلد»، في مواجهة شهدت عودة تشابي ألونسو وجوردان هندرسون إلى معقل فريقهما السابق، لكن هذه المرة بقميص المنافس.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، قبل أن ينجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، بعدما احتسب الحكم دارين إنغلاند ركلة جزاء إثر تدخل من رايان غرافنبرخ على مويسيس كايسيدو داخل المنطقة.

جوش أتشيمبونغ لاعب تشيلسي يتنافس على الكرة مع برادلي باركولا لاعب ليفربول (أ.ب)

وتقدم جوردان هندرسون لحمل الكرة وسط صافرات استهجان جماهير أنفيلد، قبل أن يترك مهمة التنفيذ لمورغان روجرز، الذي نجح في خداع الحارس جيورجي مامارداشفيلي ومنح الفريق اللندني الأفضلية.

ولم تدم فرحة تشيلسي طويلاً، إذ حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق فقط، إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، انبرى لها الهولندي كودي غاكبو بنجاح، مسجلاً هدف التعادل وهدفه الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

مايك بيندرز حارس تشيلسي يتصدى لتسديدة رونالد أراوخو لاعب ليفربول (د.ب.أ)

واضطر ألونسو إلى إجراء تبديل قبل نهاية الشوط الأول، بعد إصابة المدافع ماكسينس لاكروا، الذي غادر الملعب ليحل مكانه ليفي كولويل.

وفي الشوط الثاني، لجأ مدرب ليفربول أندوني إيراولا إلى مقاعد البدلاء، ودفع بفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا بدلاً من لويس كوماس وجيمس ماكونيل، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية.

وكثّف أصحاب الأرض ضغطهم بحثاً عن هدف الفوز، لكن حارس تشيلسي مايك بيندرز تألق في التصدي لمحاولتين خطيرتين من رونالد أراوخو وباركولا، فيما أنقذ مامارداشفيلي مرماه من فرصة محققة لماركو باليسترا.

لاعبو ليفربول يتفاعلون خلال ركلات الترجيح أمام تشيلسي (أ.ب)

ومع استمرار التعادل حتى صافرة النهاية، احتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي شهدت إثارة كبيرة، بعدما ارتطمت تسديدة فالنتين باركو بالقائم، فيما أطاح كوستاس تسيميكاس بمحاولته فوق العارضة، قبل أن يسجل هندرسون ركلته.

الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي يهدر ركلة ترجيح أمام ليفربول (أ.ف.ب)

وتصدى بيندرز لتسديدة غرافنبرخ، لكن مامارداشفيلي رد بإنقاذ محاولة إيمانويل إيميغا، قبل أن يسجل جو غوميز ركلته، ويهدر فوفانا المحاولة الحاسمة بتسديدة علت العارضة، ليمنح ليفربول بطاقة العبور.

ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي وزملاؤه تبدو عليهم علامات الحسرة بعد الخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح (رويترز)

وبهذا الانتصار، حقق ليفربول تفوقه الخامس توالياً على تشيلسي بركلات الترجيح، ليواصل مشواره نحو لقبه الحادي عشر في المسابقة، ويضرب موعداً مع بورنموث في الدور ربع النهائي على ملعب أنفيلد.

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