مانشستر سيتي يعبر برايتون بركلات الترجيح إلى ربع نهائي كأس الرابطة

حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما تغلّب على ضيفه برايتون 4-3 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وافتتح الإيفواري ماليك يالكوي التسجيل لبرايتون في الدقيقة 30، قبل أن يدرك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد برايتون تقدمه سريعاً عبر الفرنسي جورجينيو روتر في الدقيقة 47، لكن البرازيلي فيتور رييس أعاد سيتي إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72.

جيرونيمو رولي حارس مانشستر سيتي يتصدى لركلة ترجيح نفذها ياسين عياري لاعب برايتون (رويترز)

واستمر التعادل حتى صافرة النهاية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها مانشستر سيتي لمصلحته بنتيجة 4-3، مواصلاً مشواره في البطولة.

وجاء تأهل سيتي بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما دخل برايتون المواجهة عقب سقوطه أمام ليفربول بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين السبت المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.