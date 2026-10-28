كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

عقد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وقائد الفريق برونو فيرنانديز، جلسة لتصفية الأجواء بينهما.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر، وعقدا جلسة منفصلة عن الاجتماع العام مع الفريق بالكامل للبحث عن حلول للخروج من الكبوة.

كان فيرنانديز قد اعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي في المباراة التالية التي خسرها الفريق أمام بورنموث بنتيجة صفر / 3 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، حيث بقى بديلاً طوال اللقاء، بينما ازدادت الضغوط على كاريك.

وبعد هذه الجلسة أصبح فيرنانديز جاهزاً لمواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويتردد أن فيرنانديز الذي تراجع مستواه مؤخراً بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قد استعاد أفضل حالاته خلال آخر 48 ساعة، بعدما تجاوز مشاكل صعبة داخل الملعب وخارجه.

فيرنانديز أعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزاً وحيداً في المسابقة أمام إبسويتش تاون الصاعد حديثاً هذا الموسم.

وتوقع الكثيرون إقالة كاريك بعد خسارة الأحد، لكن المدير الفني الإنجليزي قاد تدريبات مانشستر أمس الثلاثاء، بعدما قررت إدارة النادي مهلة جديدة لتصحيح المسار.

وكان فيرنانديز ثاني لاعب بصفوف الفريق يدلي بتصريحات مثيرة للجدل بعد المباريات خلال آخر أسبوعين، وسبقه ليساندرو مارتينيز الذي انتقد إدارة النادي بشدة عقب الخسارة بثنائية دون رد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان كاريك قد تولى مسؤولية تدريب الفريق في يناير (كانون الثاني)، ونجح في تصحيح مساره بعد تخبط شديد تحت قيادة المدرب السابق، روبن أموريم، وحقق نتائج جيدة، حيث أنهى الموسم في المركز الثالث، وأعاد مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لذلك، وقع كاريك على عقد لمدة موسمين في الصيف، لكنه أصبح مهدداً بالإقالة بعد 5 أشهر فقط، ويتعرض لانتقادات حادة، في ظل حصد الفريق بفوزين فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات، وتحققا أمام إبسويتش، وصباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.