«إن بي إيه»: نيكس حامل اللقب يحقق فوزه الأول أخيراً وسبيرز يكتسح ساكرامنتو

حقق نيويورك نيكس، حاملُ لقب «دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، فوزَه الأول هذا الموسم أخيراً بعدما تغلب على ديترويت بيستونز 111 - 97 الثلاثاء، بفضل 27 نقطة من كارل أنتوني تاونز، و23 نقطة من جايلن برونسون.

وكان نيكس، الذي أنهى في يونيو (حزيران) الماضي صياماً استمر 5 عقود عن الألقاب، خسر مبارياته الـ3 الأولى هذا الموسم، لكنه تجاوز بداية بطيئة جديدة في «ماديسون سكوير غاردن» ليفرض تفوقه في الشوط الثاني.

وتجنّب الفريق بذلك إحراج أن يصبح أول حامل للقب يبدأ الموسم التالي بسجل 0 - 4 منذ عام 1969.

قال برونسون، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي الذي أضاف أيضاً 7 تمريرات حاسمة: «علينا أن نتذكر أن روما لم تُبنَ في يوم واحد. هذا عام جديد وفريق جديد». وأضاف: «بدأت الصعوبات مبكراً، لذلك؛ فإن علينا فقط أن نقاتل للعودة».

وبدأ بيستونز، الذي فاز في مبارياته الـ3 الأولى هذا الموسم، بقوة وتقدم بفارق 13 نقطة مع بداية الربع الثاني بفضل التألق التهديفي لبول ريد وكايد كنينغهام.

وعانى برونسون في البداية؛ إذ سجل رمية واحدة فقط من أصل 9 محاولات في الشوط الأول. لكن نيكس تماسك وحقق انتفاضة لافتة، فتقدم بفارق نقطة واحدة عند نهاية الشوط الأول قبل أن يوسع الفارق إلى 25 نقطة بنهاية الربع الثالث. وفرض دفاعه الصلب على بيستونز الاكتفاء بـ25 نقطة فقط خلال الربعين الثاني والثالث مجتمعين.

وقال برونسون: «أعتقد أننا تمكنا من إيقافهم دفاعياً، واللعب بوتيرة أسرع قليلاً، وصنع فارق جيد بما يكفي، مع علمنا أنهم سيحاولون العودة إلى المباراة».

ومع اقتراب المواجهة على أرضه أمام شارلوت الأربعاء، وتأخر فريقه بفارق 21 نقطة، أخرج مدرب ديترويت جاي بي بيكرستاف عناصره الأساسيين قبل 7 دقائق ونصف من النهاية.

في المقابل، واصل لاعبو نيكس الأساسيون اللعب حتى النهاية، وأنهى تاونز المباراة برصيد 20 متابعة إلى جانب تصدره قائمة المسجلين.

وأصبح سجل بيستونز، الذي أنهى الموسم المنتظم الماضي بأفضل حصيلة في القسم الشرقي؛ 3 - 1. وكان ريد أفضل مسجل للفريق بـ22 نقطة، فيما سجل كنينغهام 19 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

واكتسح سان أنطونيو سبيرز ضيفه ساكرامنتو كينغز 130 - 103 بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 29 نقطة في 27 دقيقة، مع 10 متابعات. وقال ويمبانياما بعد المباراة: «قوة فريقنا تكمن في أن الخطورة يمكن أن تأتي من أي مكان».

أما المتألق من خلف القوس، فكان جوليان شامباني الذي أمطر سلة ساكرامنتو بـ8 ثلاثيات، مسجلاً 26 نقطة، بينها 24 نقطة في غضون 13 دقيقة فقط خلال الشوط الأول. وقال اللاعب مبتسماً بعد صافرة النهاية: «هذا يثبت لي أنني قادر على دخول الملعب وفعل بما أجيده أكثر: تسجيل السلات».

ومع تقدم سبيرز 80 - 54 مع نهاية الشوط الأول، واصل الفريق سيطرته في النصف الثاني من اللقاء. وأضاف ويمبانياما: «حاولنا مهاجمة المنطقة القريبة من السلة في معظم الاستحواذات». ويملك سبيرز حالياً سجل فوزين مقابل هزيمتين.

ويؤكد الفرنسي البالغ 22 عاماً أنه «خلال 4 مباريات فقط» أتيحت له «فرصة رؤية ما ينجح وما لا ينجح» في أدائه.

في المقابل، تلقى ساكرامنتو خسارته الرابعة توالياً. وفي بوسطن، منح جايسون تايتوم فريق سلتيكس الفوز مع صافرة النهاية بنتيجة 125 - 124 بعد التمديد أمام بروكلين نتس الذي لا يزال من دون أي انتصار هذا الموسم. وكان تايتوم نجم المباراة دون منازع بعدما سجل 40 نقطة مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة. وسقط لوس أنجليس ليكرز أمام بورتلاند تريل بليزرز 129 - 136.