فليتوود يكتب أعظم ليلة في تاريخه بإقصاء آرسنال

لم يكن أكثر المتفائلين من جماهير فليتوود تاون يتوقع أن تتحول ليلة الثلاثاء إلى واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ النادي الإنجليزي الصغير، بعدما نجح الفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الرابعة في إقصاء آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من كأس رابطة الأندية المحترفة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، في مفاجأة فصلت بين طرفيها 84 مرتبة في هرم كرة القدم الإنجليزية.

وحسب شبكة «بي بي سي»، فإن الانتصار الذي تحقق بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 لم يكن مجرد نتيجة استثنائية؛ بل محطة تاريخية لنادٍ ينتمي إلى بلدة ساحلية صغيرة في مقاطعة لانكشاير، سبق له أن حقق 6 صعودات خلال 12 عاماً، في رحلة مذهلة من مسابقات الهواة إلى دوري كرة القدم الإنجليزي.

ودخل فليتوود المباراة وسط ظروف فنية صعبة، بعدما حقق انتصاراً واحداً فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالدوري، ولكنه نجح في قلب التوقعات أمام فريق يتفوق عليه في الإمكانات والتاريخ والقيمة الفنية.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21 بواسطة آرون لوبالو بي، قبل أن يعادل السويدي فيكتور غيوكيريس النتيجة لآرسنال في الشوط الثاني، في لحظة بدا معها أن الفريق اللندني يستعد لفرض سيطرته وحسم المواجهة.

لكن فليتوود أظهر صلابة دفاعية كبيرة، مستفيداً من إهدار آرسنال فرصه، ثم من طرد لاعبه الشاب ماكس داومان، البالغ 16 عاماً، بعدما رد بحركة بقدمه على تدخل قوي من هاريسون نيل.

واستمرت المواجهة حتى ركلات الترجيح التي شهدت تألق حارس فليتوود جاي لينش، قبل أن يسجل كونور هوغي الركلة الحاسمة، لتندفع الجماهير إلى أرض ملعب «هايبري» احتفالاً بانتصار لم يسبق للنادي أن حقق مثله.

ووصف مات لولور، مدرب فليتوود، الانتصار بأنه أعظم ليلة في تاريخ النادي، بالنظر إلى هوية المنافس الذي زار البلدة الصغيرة.

وقال لولور في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنها أكبر ليلة في تاريخ النادي من حيث قيمة الفريق الذي جاء لمواجهتنا، وقد نجحنا في هزيمة الأبطال».

وأضاف أنه يتابع كرة القدم الإنجليزية بمختلف مستوياتها، من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز، ولذلك كان يدرك حجم الصعوبة التي تنتظر فريقه أمام آرسنال.

وتابع: «كانت مباراة صعبة للغاية من ناحية التحضير، ولكنني سعيد جداً بما يشعر به اللاعبون الآن، وبالأداء الذي قدموه لجعل البلدة والنادي والجميع فخورين».

وتحمل المفاجأة أبعاداً أكبر بالنظر إلى تاريخ فليتوود الحديث؛ إذ تأكد هبوطه من دوري الدرجة الثالثة في 20 أبريل (نيسان) 2024، بعد موسم مخيب للآمال.

وفي اليوم نفسه، كان آرسنال يفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينهي ذلك الموسم في المركز الثاني، ثم يتوج باللقب بعد عامين.

ومنذ هبوطه واصل فليتوود محاولاته للاستقرار في دوري الدرجة الرابعة، دون أن يتمكن من فرض نفسه بين الفرق المنافسة على الصعود، وهو ما جعل انتصاره على آرسنال أكثر إثارة.

ويؤكد جيك باتي، الظهير الأيسر لفليتوود، أن الفريق عانى كثيراً في الدوري خلال الفترة الماضية، ولكنه أظهر شخصية مختلفة تماماً في مباريات الكؤوس.

وقال باتي لإذاعة «بي بي سي فايف لايف»: «نتائجنا في الدوري لم تكن بالمستوى الذي نريده، ولكن لسبب ما، يشعر الجميع بحماس مختلف عندما نخوض مباريات الكؤوس. صنعنا لحظات سحرية، وهذه بالتأكيد قصة سنرويها لأحفادنا».

وأشار إلى أن فليتوود ليس من الأندية الكبيرة حتى على مستوى دوري الدرجة الرابعة، وأن مبارياته لا تستقطب عادة سوى بضعة آلاف من المشجعين.

وأضاف أن الأجواء التي عاشتها البلدة، والحماس الذي أظهرته الجماهير طوال المباراة، يمثلان نموذجاً لما يأمل اللاعبون في رؤيته خلال مواجهات الدوري.

وتساءل: «لماذا لا نستطيع تكرار ذلك، وأن يحضر 5 آلاف مشجع خلفنا في كل مباراة ليمنحونا هذا الزخم؟».

ويرى باتي أن التأهل التاريخي إلى ربع النهائي يجب أن يمنح فريقه الثقة لمواجهة أي منافس، معرباً عن أمله في أن تسفر القرعة عن مباراة أخرى على ملعبه.

وقال: «إنه أمر لا يصدق بالنسبة إلى البلدة، ونأمل أن نواجه فريقاً آخر على أرضنا ونكرر ما فعلناه. لا أعتقد أننا يجب أن نخاف من أي فريق».

ورغم أن هوغي سجل ركلة الترجيح التي حسمت الانتصار، فإن حارس المرمى جاي لينش كان أحد أبرز أبطال الليلة، بعدما تصدى لمحاولات خطيرة خلال المباراة، بينها تسديدتان من بن وايت ومارتن أوديغارد، قبل أن يتصدى لركلة ترجيح نفذها البرازيلي برونو غيمارايش.

وكشف لينش أن لاعبي فليتوود استلهموا تجربتهم من المفاجأة التي حققها غريمسبي تاون بإقصاء مانشستر يونايتد من البطولة نفسها في الموسم الماضي.

وقال: «استمددنا الثقة من فوز غريمسبي على مانشستر يونايتد العام الماضي، وكنا نقارن موقفنا بما حدث معهم».

وأوضح أن الظروف الجوية الصعبة في ملعب «هايبري» ربما أسهمت في ترجيح كفة فريقه، بعدما توقع اللاعبون مواجهة عاصفة ورياحاً قوية.

وأضاف: «كانت ليلة نموذجية في فليتوود. كنا نتوقع عاصفة، ونعرف أن الظروف ستكون سيئة، ولذلك اعتقدنا أنها ربما تصب في مصلحتنا».

وبدا الحارس متأثراً بشدة بعد المباراة، حتى إنه فقد صوته تقريباً بسبب توجيه زملائه طوال المواجهة.

وقال: «لقد فقدت صوتي من كثرة تنظيم الدفاع. ما حدث مذهل للنادي والبلدة، ويعني كل شيء للجميع».

وكان فليتوود قد دخل مواجهة آرسنال بعد خسارتين متتاليتين استقبل خلالهما 6 أهداف؛ إذ خسر أمام تشلتنهام 4-2، ثم أمام إكستر سيتي 2-1، في رحلتين مرهقتين زادتا من الضغوط على الفريق قبل استضافة بطل إنجلترا.

لكن هذه المعاناة تحولت إلى جزء من القصة التي جعلت الانتصار أكثر تأثيراً في جماهير النادي.

وروى أحد مشجعي فليتوود، ويدعى بن، تجربته مع الفريق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مؤكداً أنه لم يعش لحظة مشابهة في حياته.

وقال لإذاعة «بي بي سي فايف لايف»: «لا أعرف حتى اسمي الآن. هاتفي لا يتوقف عن استقبال الرسائل، وأعتقد أنني تلقيت نحو 500 رسالة خلال نصف ساعة».

وأضاف أنه حضر مباراتي الفريق أمام إكستر وتشلـتنهام، وشاهد فريقه يتأخر بثلاثة أهداف خلال نصف ساعة في إحداهما، إلى درجة دفعته إلى التساؤل عن سبب استمراره في تشجيع النادي.

وتابع: «هذه ليست أفضل ليلة عشتها في كرة القدم فحسب؛ بل أفضل ليلة في حياتي. لا أستطيع وصف سعادتي ولا مدى أهمية ما حدث بالنسبة إليَّ. أن يعيش نادينا الصغير، بإمكاناته المالية المحدودة، لحظة كهذه، أمر استثنائي تماماً».

وفي خضم الاحتفالات، لم ينسَ المدرب لولور الواقع الذي ينتظر فريقه؛ إذ سيكون مطالباً بإعادة تركيز اللاعبين سريعاً قبل مواجهة بريستول روفرز في الدوري، السبت المقبل.

وقال المدرب إنه وجد صعوبة في مخاطبة اللاعبين بعد الانتصار، مكتفياً بمطالبتهم بالاستمتاع باللحظة، قبل تذكيرهم بأن مباراة جديدة تنتظرهم بعد أيام قليلة.

وأضاف: «لم أكن أريد أن أكون الشخص الذي يعيد الجميع إلى الواقع، ولكن لدينا مباراة يوم السبت».

ويمنح الانتصار فليتوود فرصة الظهور في ربع نهائي كأس الرابطة، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى دوري كرة القدم الإنجليزي عام 2012، وهو إنجاز يتجاوز قيمته الرياضية حدود الملعب، بعدما أعاد تسليط الأضواء على بلدة صغيرة اعتادت متابعة فريقها بعيداً عن صخب الأندية الكبرى.

وبينما غادر آرسنال البطولة في واحدة من أكثر نتائجه إحراجاً، عاش فليتوود ليلة استثنائية جمعت بين شجاعة اللاعبين وصمود الدفاع، وتألق حارس المرمى، وحماس الجماهير، لتتحول ركلة هوغي الأخيرة إلى لحظة ستبقى محفورة في ذاكرة النادي سنوات طويلة.

ففي ليلة لم يكفِ فيها التاريخ، ولا الإمكانات، ولا ترتيب الدوري، لتحديد الفائز، أثبت فليتوود أن مباريات الكؤوس لا تزال قادرة على منح الأندية الصغيرة لحظات تفوق قيمتها كل التوقعات.