رابطة الدوري الفرنسي تنقل مباريات السبت بسبب المظاهرات

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نقل المباريات المزمعة يوم السبت المقبل، بناء على طلب السلطات الحكومية بسبب الاحتجاجات التي تعم أرجاء البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي، في بيان رسمي، الثلاثاء، إنه بناءً على طلب المسؤولين تقرَّر تأجيل مباراة ليون ضد أنجيه من مساء السبت إلى ظُهر الأحد.

كما أعلنت الرابطة تغيير مواعيد مباريات أخرى كانت مقررة السبت، حيث تقرَّر إقامة مباراة نيس على أرضه، مساء الجمعة، بينما ستقام مباراة لوريان على أرضه يوم الاثنين.

وتظاهر مئات الآلاف في شوارع فرنسا، السبت الماضي؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتردّي الأوضاع في المدارس، مما شكّل ضغطاً كبيراً على قوات الشرطة والأمن.

وتشهد فرنسا حالياً اضطرابات شعبية غير مسبوقة، وصل مداها إلى هجمات استهدفت مباني حكومية ومنشآت عامة.