رونالدو يقترب من العودة لمنتخب البرتغال بعد خلافه مع خيسوس

أضحى كريستيانو رونالدو ضِمن القائمة الأولية لمنتخب البرتغال، استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، الشهر المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام عودته إلى صفوف المنتخب، بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين المدرب خورخي خيسوس، وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

كان النجم، البالغ 41 عاماً، قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بصورة مفاجئة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد الجولة الافتتاحية من «دوري الأمم»، قبل أن يتهم خيسوس بالتراجع عن وعده بمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

وأكد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم صحة التقارير التي أفادت بأن رونالدو مرشّح للعودة إلى قائمة المنتخب، قبل مواجهتَي الدنمارك على أرضه وويلز خارج أرضه، يوميْ 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على التوالي.

وأضاف المتحدث أن خيسوس سيعلن القائمة النهائية للمنتخب في 6 نوفمبر.

كان الاتحاد البرتغالي قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض عقوبة إيقاف لمدة 30 يوماً على رونالدو، على خلفية مغادرته المعسكر. وقد طُبّقت العقوبة بأثر رجعي، ما يعني أن اللاعب سيكون مؤهلاً للعودة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وكان رونالدو قد اعتذر للجماهير، في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً استعداده لتقبُّل أي عقوبة تُفرَض عليه.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من مغادرته زملاءه، اتهم رونالدو المدرب خيسوس بوعده بمنحه فرصة اللعب أمام النرويج، قبل أن يتراجع عن وعده، لكنه شدد على أنه لا يعتزم اعتزال اللعب الدولي.

وأشار إلى أن نقطة خلاف أخرى بينه وبين المدرب تمثّلت في عدم تطرّق خيسوس، خلال مؤتمر صحافي سبق مواجهة الدنمارك، إلى مجموعة من النقاط التي قال إنهما اتفقا عليها مسبقاً.

كان المنتخب البرتغالي قد فاز بمبارياته الأربع في «دوري الأمم الأوروبية»، 3 منها في غياب رونالدو، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولتين من نهاية المرحلة الحالية.

ويُعد رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، الهدّاف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية.

وكان رونالدو الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في عام 2003، عندما كان يبلغ 18 عاماً، قد صرّح بأن العام الحالي سيكون «على الأرجح» الأخير له في الملاعب.