إن بي إيه: كافالييرز ينهي البداية المثالية لتمبروولفز رغم تألق إدواردز

أنهى كليفلاند كافالييرز البداية المثالية لمينيسوتا تمبروولفز في موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بفوزه عليه 127 - 125 بعد التمديد في مباراة مثيرة، رغم تسجيل أنتوني إدواردز 47 نقطة. وتصدر دونفات ميتشيل وجيمس هاردن قائمة مسجلي النقاط للفريق الفائز، بعدما أحرز الأول 26 نقطة، والثاني 19، ليرفع كليفلاند رصيده إلى انتصارين مقابل خسارة واحدة (2 - 1). وقال هاردن الذي أضاف أربع متابعات، وتسع تمريرات حاسمة: «إنه فوز صعب بالنسبة لنا، خصوصاً في هذه المرحلة المبكرة من الموسم».

وكان تمبروولفز، الذي فاز بمبارياته الثلاث الأولى، متقدماً معظم فترات اللقاء، ووصل الفارق إلى 15 نقطة في الشوط الأول. وكان إدواردز، الذي حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في وقت متأخر بعدما أدرج اسمه على لائحة المشكوك في مشاركتهم بسبب إصابة في الركبة اليمنى، قد بدأ المباراة بقوة وسجل 11 نقطة في الربع الأول. لكن كافالييرز عاد وعادل النتيجة في الربع الثالث، ثم اضطر إلى العودة مجدداً بعدما تخلف بفارق سبع نقاط في الربع الأخير.

وأدرك هاردن التعادل قبل 10 ثوانٍ من النهاية، فيما أدى تصديه لمحاولة إدواردز قبل أربع ثوانٍ من نهاية الوقت الأصلي إلى الاحتكام للتمديد بعدما كانت النتيجة 113 - 113. وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الإضافي، عادل إدواردز النتيجة مجدداً عبر رمية ثلاثية كانت قريبة جداً من خط القوس لدرجة استدعت اللجوء إلى الإعادة بالفيديو. لكن ميتشيل أعاد التقدم لكليفلاند عبر تسديدة متوسطة المدى، وعندما أهدر جوناثان كومينغا من مينيسوتا رمية حرة قبل 30 ثانية من النهاية، أحكم كافالييرز قبضته على المباراة.

وأضاف هاردن رميتين حرتين أخريين، ليصبح تمبروولفز بحاجة إلى ثلاث نقاط، لكن محاولة إدواردز الحاسمة ارتدت من الحلقة. وسجل بايتون واتسون رميتين حرتين أخريين لكليفلاند ليحسم المواجهة نهائياً. وقال هاردن: «ارتكبنا الكثير من الأخطاء -هجوماً ودفاعاً- في الشوط الأول... وفي الشوط الثاني قمنا بعمل أفضل».