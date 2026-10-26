الإسبانية أليكسيا بوتياس تتوّج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات

تُوّجت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها بها عامي 2021 و2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن.

وتُخلف لاعبة برشلونة السابقة التي تدافع حاليا عن ألوان نادي لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، مواطنتها أيتانا بونماتي في سجل الفائزات بالجائزة، بعدما أحرزت الأخيرة اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025، لكن الإصابات أفسدت موسمها.

وتُوّجت اللاعبة البالغة 32 عاما التي تُلقّب بـ«ملكة» كرة القدم الإسبانية، بلقبها الرابع في دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي، قبل انتقالها إلى نادي لندن سيتي ليونيسز، المملوك لسيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ.

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تحمل بالون دور السيدات للمرة الثالثة بمسيرتها (إ.ب.أ)

ويجسّد فوز بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة، بعد أربع سنوات من تتويجها الثاني، قدرتها الكبيرة على تجاوز الصعاب، بعدما عادت من إصابة خطيرة في الركبة تعرّضت لها في يوليو (تموز) 2022، وحرمتها المشاركة في كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، دخلت قائدة المنتخب الإسباني السابقة، صاحبة القميص رقم 11، التاريخ مجددا، بعدما أصبحت أول لاعبة إسبانية تخوض 150 مباراة دولية، وذلك بعد أشهر طويلة من الغياب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة.

ولم يقتصر تأثير بوتياس على المستطيل الأخضر، بل امتد إلى خارجه، خصوصا عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم عام 2023، حين كانت من أبرز المحرّكات لحركة الاحتجاج "انتهى الأمر"، المناهضة للعنف والتحرش الجنسيين في الرياضة، إثر القبلة القسرية التي فرضها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على زميلتها جيني هيرموسو.