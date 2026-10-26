«فورمولا 1»: 3 أمور مستخلصة من «جائزة الولايات المتحدة الكبرى»

يقف سائق «مرسيدس» الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي على أعتاب دخول سجل الخالدين في بطولة العالم للفورمولا 1؛ إذ يحتاج إلى نقطتين فقط ليصبح أصغر بطل في تاريخ الرياضة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ 73 عاماً.

وأشاد مدير فريق «مرسيدس» توتو وولف بالفوز المهيمن الذي حققه السائق البالغ 20 عاماً في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الأحد، واصفاً إياه بأنه «أفضل سباق له حتى الآن»، في تأكيد جديد لموهبته الاستثنائية، وإثبات أن «الأسهم الفضية» لا تزال الفريق الذي يتعين على الجميع التغلب عليه.

وتستعرض «وكالة الصحة الفرنسية» 3 أمور مستخلصة من الانتصار التاسع لأنتونيلي هذا الموسم الرائع.

سائق «مرسيدس» الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي يتوسط منصة تتويج حلبة أوستن (رويترز)

أنتونيلي ينضج بسرعة ويضيف بعداً استراتيجياً إلى أسلحته

تكفي مقارنة سريعة بين أداء أنتونيلي ومعاناة زميله وأقرب ملاحقيه البريطاني جورج راسل لإدراك مدى سرعة تطور السائق الإيطالي، من موهبة شابة جريئة إلى منافس أكثر نضجاً واكتمالاً.

وقال وولف، بعدما شاهد سائقه يحقق انتصارات مبهرة في موناكو ومونتسا، إن نجاحه في أوستن كان «سباق بطل لم يصبح بطلاً بعد».

ويبدو كأن انتقاله من مرحلة المراهقة إلى سن العشرينيات أدخله مستوى أعلى من القيادة المكتملة والثقة، بعدما أضاف بُعداً استراتيجياً إلى السرعة الخام التي ميزته منذ البداية.

وفي حين اكتفى راسل، المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب السائقين في بداية الموسم والفائز بسباق الافتتاح في أستراليا، بالمركز الثامن، وهو الحد الأدنى الذي أبقى آماله الحسابية قائمة في الصراع على اللقب، شق أنتونيلي طريقه إلى الفوز مستفيداً من استراتيجية التوقف الواحد نفسها.

واعترف راسل الذي تأثر بعقوبة قاسية من 5 ثوانٍ في وقت مبكر من السباق، بأنه لم يتمكن من تقديم السرعة أو التألق اللازمين.

وقبل السباق، استدعي أنتونيلي إلى مكتب وولف.

وقال مدير «مرسيدس»: «دخل وجلس على مقعدي، ووضع قدميه على الطاولة، وبدأ يتحدث قائلاً: هذا مضحك جداً، أنا لا أفكر إطلاقاً في البطولة! كان يتحدث بحماس شاب يرى الأمر كأنه حلم».

وأضاف وولف أن هذا الأسلوب في التعامل مع حدث كبير بهذا الحجم في بداية مسيرته «أمر فطري فيه وليس شيئاً يمكن تدريبه عليه».

ورأى أنتونيلي نفسه أن هذا الفوز أفضل من انتصاره في مونزا، حيث انطلق حينها من المركز التاسع عشر، بسبب الطريقة التي طور بها هو وفريقه الأداء طوال عطلة نهاية الأسبوع ونجاحهم في تنفيذ استراتيجيتهم الجريئة بعد انتزاع مركز الانطلاق الأول.

وأوضح وولف أن التحديثات التي أدخلها الفريق كانت صعبة الإدارة بالنسبة للسائقين، مضيفاً أن أسلوب قيادة أنتونيلي «يندمج مع السيارة بشكل مثالي»، بينما «عانى راسل كثيراً».

سباق حلبة الأميركتين شهد تراجع سائقي «ريد بول» ماكس فيرستابن وإسحاق حجار (أ.ب)

هجوم ريد بول يفقد الإطارات والتواصل

بعد انتصارين متتاليين، تعرض الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، وفريقه «ريد بول» للانتكاسة، ولم يقتصر الأمر على تراجع الأداء فحسب، بل واجه الفريق أيضاً مشكلات في التواصل والإطارات والعمل الجماعي.

وكان الفرنسي إسحاق حجار متردداً في تسهيل مهمة فيرستابن لتجاوزه رغم تعليمات الفريق.

وطالب السائق الشاب الذي انطلق ثالثاً، وأنهى السباق سادساً، بإجراء مراجعة واعتماد تصميم جديد للقابض (كلتش)، ملقياً باللوم على ضعف الاتصالات اللاسلكية.

وقال: «كنت أستخدم الإعداد الخاطئ، وفقدت ثانية كاملة في كل لفة على الإطارات القاسية».

وجاءت شكاواه على غرار ما قاله فيرستابن نفسه: «ربما يجب أن نبدأ بالتواصل بلغة الإشارة، فذلك سيكون أرخص على الأرجح».

وأضاف الهولندي الذي حل ثالثاً خلف سائق «فيراري» شارل لوكلير من موناكو: «إنها كارثة ومحبطة جداً».

كما أقر بأن «ريد بول» كان «عادياً بعض الشيء» خلال السباق، وأن استراتيجيته بالاعتماد على فترتين متتاليتين على الإطارات اللينة لم تنجح.

معاناة «فيراري» تواصلت في حلبة أوستن (إ.ب.أ)

إحباط «فيراري» بسبب عدم تحويل السرعة إلى انتصار

تحولت عطلة نهاية الأسبوع الواعدة بالنسبة إلى فيراري إلى خيبة أمل، بعدما تراجع الفريق في الحصة التأهيلية الختامية، واكتفى بالمركزين الثاني والرابع في السباق، رغم تصدره جميع الحصص التجريبية الثلاث.

وقال المدير الفرنسي للفريق فريد فاسور: «كان شارل يستهدف المركز الأول».

وأضاف: «عندما تنهي السباق في المركز الثاني لا تكون سعيداً، لكنني أحب هذا الشعور. ولولا دخول سيارة الأمان الافتراضية في النهاية، ربما كان لويس سيعود ويتجاوز ماكس، ويحتل المركز الثالث».

وتابع: «بشكل عام، كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة من حيث السرعة والتنفيذ. كل شيء سار بشكل جيد باستثناء اللفة الأخيرة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، حيث يكون هامش التحسن مع الإطارات ضيقاً للغاية».

وأوضح أنه «يمكن أن تنتقل من نتيجة رائعة إلى لا شيء بسبب هبّة ريح أو انزلاق بسيط أكثر من اللازم».

وختم قائلاً: «لكن أحياناً يكون هذا النوع من الإحباط مفيداً».