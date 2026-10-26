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«فورمولا 1»: 3 أمور مستخلصة من «جائزة الولايات المتحدة الكبرى»

سباق مثير شهدته حلبة الأميركتين في أوستن ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 (رويترز)
سباق مثير شهدته حلبة الأميركتين في أوستن ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 (رويترز)
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«فورمولا 1»: 3 أمور مستخلصة من «جائزة الولايات المتحدة الكبرى»

سباق مثير شهدته حلبة الأميركتين في أوستن ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 (رويترز)
سباق مثير شهدته حلبة الأميركتين في أوستن ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 (رويترز)

يقف سائق «مرسيدس» الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي على أعتاب دخول سجل الخالدين في بطولة العالم للفورمولا 1؛ إذ يحتاج إلى نقطتين فقط ليصبح أصغر بطل في تاريخ الرياضة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ 73 عاماً.

وأشاد مدير فريق «مرسيدس» توتو وولف بالفوز المهيمن الذي حققه السائق البالغ 20 عاماً في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الأحد، واصفاً إياه بأنه «أفضل سباق له حتى الآن»، في تأكيد جديد لموهبته الاستثنائية، وإثبات أن «الأسهم الفضية» لا تزال الفريق الذي يتعين على الجميع التغلب عليه.

وتستعرض «وكالة الصحة الفرنسية» 3 أمور مستخلصة من الانتصار التاسع لأنتونيلي هذا الموسم الرائع.

سائق «مرسيدس» الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي يتوسط منصة تتويج حلبة أوستن (رويترز)

أنتونيلي ينضج بسرعة ويضيف بعداً استراتيجياً إلى أسلحته

تكفي مقارنة سريعة بين أداء أنتونيلي ومعاناة زميله وأقرب ملاحقيه البريطاني جورج راسل لإدراك مدى سرعة تطور السائق الإيطالي، من موهبة شابة جريئة إلى منافس أكثر نضجاً واكتمالاً.

وقال وولف، بعدما شاهد سائقه يحقق انتصارات مبهرة في موناكو ومونتسا، إن نجاحه في أوستن كان «سباق بطل لم يصبح بطلاً بعد».

ويبدو كأن انتقاله من مرحلة المراهقة إلى سن العشرينيات أدخله مستوى أعلى من القيادة المكتملة والثقة، بعدما أضاف بُعداً استراتيجياً إلى السرعة الخام التي ميزته منذ البداية.

وفي حين اكتفى راسل، المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب السائقين في بداية الموسم والفائز بسباق الافتتاح في أستراليا، بالمركز الثامن، وهو الحد الأدنى الذي أبقى آماله الحسابية قائمة في الصراع على اللقب، شق أنتونيلي طريقه إلى الفوز مستفيداً من استراتيجية التوقف الواحد نفسها.

واعترف راسل الذي تأثر بعقوبة قاسية من 5 ثوانٍ في وقت مبكر من السباق، بأنه لم يتمكن من تقديم السرعة أو التألق اللازمين.

وقبل السباق، استدعي أنتونيلي إلى مكتب وولف.

وقال مدير «مرسيدس»: «دخل وجلس على مقعدي، ووضع قدميه على الطاولة، وبدأ يتحدث قائلاً: هذا مضحك جداً، أنا لا أفكر إطلاقاً في البطولة! كان يتحدث بحماس شاب يرى الأمر كأنه حلم».

وأضاف وولف أن هذا الأسلوب في التعامل مع حدث كبير بهذا الحجم في بداية مسيرته «أمر فطري فيه وليس شيئاً يمكن تدريبه عليه».

ورأى أنتونيلي نفسه أن هذا الفوز أفضل من انتصاره في مونزا، حيث انطلق حينها من المركز التاسع عشر، بسبب الطريقة التي طور بها هو وفريقه الأداء طوال عطلة نهاية الأسبوع ونجاحهم في تنفيذ استراتيجيتهم الجريئة بعد انتزاع مركز الانطلاق الأول.

وأوضح وولف أن التحديثات التي أدخلها الفريق كانت صعبة الإدارة بالنسبة للسائقين، مضيفاً أن أسلوب قيادة أنتونيلي «يندمج مع السيارة بشكل مثالي»، بينما «عانى راسل كثيراً».

سباق حلبة الأميركتين شهد تراجع سائقي «ريد بول» ماكس فيرستابن وإسحاق حجار (أ.ب)

هجوم ريد بول يفقد الإطارات والتواصل

بعد انتصارين متتاليين، تعرض الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، وفريقه «ريد بول» للانتكاسة، ولم يقتصر الأمر على تراجع الأداء فحسب، بل واجه الفريق أيضاً مشكلات في التواصل والإطارات والعمل الجماعي.

وكان الفرنسي إسحاق حجار متردداً في تسهيل مهمة فيرستابن لتجاوزه رغم تعليمات الفريق.

وطالب السائق الشاب الذي انطلق ثالثاً، وأنهى السباق سادساً، بإجراء مراجعة واعتماد تصميم جديد للقابض (كلتش)، ملقياً باللوم على ضعف الاتصالات اللاسلكية.

وقال: «كنت أستخدم الإعداد الخاطئ، وفقدت ثانية كاملة في كل لفة على الإطارات القاسية».

وجاءت شكاواه على غرار ما قاله فيرستابن نفسه: «ربما يجب أن نبدأ بالتواصل بلغة الإشارة، فذلك سيكون أرخص على الأرجح».

وأضاف الهولندي الذي حل ثالثاً خلف سائق «فيراري» شارل لوكلير من موناكو: «إنها كارثة ومحبطة جداً».

كما أقر بأن «ريد بول» كان «عادياً بعض الشيء» خلال السباق، وأن استراتيجيته بالاعتماد على فترتين متتاليتين على الإطارات اللينة لم تنجح.

معاناة «فيراري» تواصلت في حلبة أوستن (إ.ب.أ)

إحباط «فيراري» بسبب عدم تحويل السرعة إلى انتصار

تحولت عطلة نهاية الأسبوع الواعدة بالنسبة إلى فيراري إلى خيبة أمل، بعدما تراجع الفريق في الحصة التأهيلية الختامية، واكتفى بالمركزين الثاني والرابع في السباق، رغم تصدره جميع الحصص التجريبية الثلاث.

وقال المدير الفرنسي للفريق فريد فاسور: «كان شارل يستهدف المركز الأول».

وأضاف: «عندما تنهي السباق في المركز الثاني لا تكون سعيداً، لكنني أحب هذا الشعور. ولولا دخول سيارة الأمان الافتراضية في النهاية، ربما كان لويس سيعود ويتجاوز ماكس، ويحتل المركز الثالث».

وتابع: «بشكل عام، كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة من حيث السرعة والتنفيذ. كل شيء سار بشكل جيد باستثناء اللفة الأخيرة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، حيث يكون هامش التحسن مع الإطارات ضيقاً للغاية».

وأوضح أنه «يمكن أن تنتقل من نتيجة رائعة إلى لا شيء بسبب هبّة ريح أو انزلاق بسيط أكثر من اللازم».

وختم قائلاً: «لكن أحياناً يكون هذا النوع من الإحباط مفيداً».

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بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية... كينيونيس الـ28 وماني الـ29

ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
TT
TT

بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية... كينيونيس الـ28 وماني الـ29

ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)
ساديو ماني احتل المركز الـ29 في ترتيب الكرة الذهبية (رويترز)

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة الإعلان عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، ضمن جائزة «الكرة الذهبية» هذا العام.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عن اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ23 إلى الـ29 في الترتيب العام للجائزة.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

ووُجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن باقي المراكز تباعاً هذا اليوم، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق من مساء الاثنين، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة.

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الرياضة رياضة عالمية

«الكرة الذهبية»: خطأ إلكتروني يعلن فوز كين ومبابي ويامال بالجائزة قبل حسمها

الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
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«الكرة الذهبية»: خطأ إلكتروني يعلن فوز كين ومبابي ويامال بالجائزة قبل حسمها

الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)
الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أحد المرشحين للكرة الذهبية (د.ب.أ)

شهد الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، خطأً مثيراً للجدل، بعدما تم نشر 3 ملفات منفصلة تعلن فوز الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال بالجائزة، قبل أن تُحذف جميعها لاحقاً.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فإن مجلة «فرانس فوتبول»، الجهة المنظمة للجائزة، نشرت عبر الموقع الرسمي 3 مقالات، حمل كل منها إعلاناً بفوز اللاعب المعني بالكرة الذهبية، رغم أن هوية الفائز لم تكن قد أُعلنت رسمياً.

وأثار الخطأ تساؤلات بشأن آلية تجهيز المواد الإعلامية الخاصة بالحفل، خصوصاً أن المقالات الثلاثة تضمنت إعلان فوز 3 مرشحين مختلفين بالجائزة نفسها.

ومن المتوقع أن يثير حذف الملفات جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يستعد فيه المنظمون للكشف عن الفائز خلال الحفل.

وفي سياق متصل، أُعلنت المراكز من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في ترتيب الكرة الذهبية للرجال، وجاء البرازيلي غابرييل ماغالايش لاعب آرسنال في المركز الحادي والعشرين، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان في الثاني والعشرين، والبرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان في الثالث والعشرين، والكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ في الرابع والعشرين، والبرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان في الخامس والعشرين.

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نادال يعتزم المشاركة في مباراة استعراضية في لاس فيغاس

نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
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نادال يعتزم المشاركة في مباراة استعراضية في لاس فيغاس

نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)
نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال (أ.ب)

يعتزم نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال خوض مباراة استعراضية في لاس فيغاس الأميركية مطلع العام المقبل، في أول ظهور له بالولايات المتحدة منذ اعتزاله قبل عامين.

وأعلن المنظمون الاثنين أن النجم الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) سيكون بطل الحدث الذي يحمل اسم «ذا إم جي إم سلام بريزنتد باي كابيتال وان»، والمقرر إقامته في قاعة «تي - موبايل أرينا» في 28 فبراير (شباط) المقبل.

وكان نادال واجه الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة استعراضية بلاس فيغاس عام 2024، خلال عامه الأخير مع اللعبة البيضاء.

وقال نادال (40 عاماً): «أتذكر مدى روعة الشعور بطاقة الجماهير في قاعة ممتلئة بمدينة مثل لاس فيغاس. أعود الآن في مرحلة مختلفة من حياتي، بعيداً عن ضغوط منافسات رابطة المحترفين، ولكن بالشغف نفسه تجاه هذه الرياضة. لطالما أحببت المنافسة، وحتى بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية، فإن ذلك الشعور لا يختفي مطلقاً».

وسيتم الإعلان عن أسماء لاعبين آخرين وتفاصيل نظام المنافسة في الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن يقام الحدث قبيل انطلاق بطولة «إنديان ويلز» للأساتذة، المصنفة ضمن فئة الـ1000 نقطة، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

يذكر أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة 8 لاعبين تنافسوا وفق نظام شوط كسر التعادل (تاي بريك).

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