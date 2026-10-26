كاراتساس يواصل الغياب عن دورتموند... وكوفاتش يحذر من خطورة فولكروغ

سيتواصل غياب اليوناني كونستانتينوس كاراتساس، المنضم حديثاً إلى بوروسيا دورتموند، عن الفريق في مواجهته أمام فيردر بريمن، الثلاثاء، بكأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لدورتموند في مؤتمر صحافي الاثنين: «إنه ليس جاهزاً للعب بعد، فقد بدأ للتو في الجري، إنه يتحلى بروح إيجابية، وأنا سعيد بذلك، أما بالنسبة للمباريات القادمة، فسنرى ما سيحدث».

وكان كاراتساس قد غاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا أمام صباح الأذري يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري السبت، بسبب إصابة في أربطة القدم.

ويأمل دورتموند أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ السبت المقبل.

وفي حديثه عن مواجهة بريمن، تذكر كوفاتش اللقاء الأخير بين الفريقين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتعادل 2/2، محذراً لاعبيه من خطورة المهاجم نيكلاس فولكروغ الذي يمر بفترة تألق لافتة.

وقال كوفاتش عن مهاجم بريمن: «إنه لاعب يبرز بفضل أهدافه، فهو لاعب جيد للغاية، وإلا لما انضم إلى المنتخب، ليس من السهل إيقافه، فهو يتمتع بحضور قوي في الكرات الثابتة، وهو اللاعب الذي يبحث عنه زملاؤه دائماً».

يُذكر أن فولكروغ، الذي سبق له اللعب في صفوف دورتموند، عاد إلى بريمن هذا الموسم على سبيل الإعارة قادماً من وست هام، وذلك بعد رحيله عن النادي في عام 2023، ويقدم اللاعب أداء مبهراً حتى الآن، حيث سجل تسعة أهداف في ثماني مباريات خاضها في مختلف المسابقات.