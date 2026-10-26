رئيس الوزراء البريطاني ينضم إلى جبهة «يويفا» المطالبة برحيل إنفانتينو

انضم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى الجبهة المعارضة لاستمرار السويسري جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تطور يعكس اتساع نطاق المعارضة لقيادته على خلفية محاولة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم.
وحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في تقرير لمراسلها الرياضي روب هاريس، يعقد مسؤولون بارزون في كرة القدم الأوروبية محادثات مع بيرنهام، الاثنين، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بداونينغ ستريت، بمشاركة السلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ومارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتأتي المحادثات قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء الاثنين في لندن، وقبل أقل من عامين على استضافة إنجلترا واسكوتلندا وويلز وإيرلندا نهائيات كأس أمم أوروبا 2028.
وكان تسيفرين وبولينغهام يدفعان باتجاه رحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»، احتجاجاً على محاولة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم، قبل أن ينضم بيرنهام إلى موقفهما المعارض لاستمرار الرئيس السويسري في قيادة كرة القدم العالمية.