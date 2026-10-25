«جائزة الولايات المتحدة»: أنتونيلي يفوز بالسباق... ويلامس لقب بطولة العالم

خرج سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي منتصرا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، لكنه لم يتمكن من حسم اللقب العالمي بسبب حلول زميله البريطاني جورج راسل ثامنا ومواطن الأخير سائق فيراري لويس هاميلتون رابعا.

وكانت الفرصة قائمة أمام ابن العشرين عاما ليحرز اللقب العالمي منذ الجولة الثامنة عشرة من أصل 23، لكن كان عليه تحقيق فوزه التاسع للموسم تزامنا مع عدم تحقيق زميله راسل أفضل من المركز التاسع وهاميلتون أفضل من المركز الخامس.

قام الإيطالي بما هو مطلوب منه على حلبة الأميركيتين في تكساس حيث تقدم في نهاية السباق على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، إلا أن الشرطين الآخرين لم يتحققا، ليتأجل الحسم إلى السباق المقبل المقرر في المكسيك بعد أسبوع.

ورفع أنتونيلي رصيده إلى 365 نقطة، مقابل 242 لراسل و241 لهاميلتون، فيما يحتل فيرستابن، الفائز بالجولتين الماضيتين وأربع مرات في هذا السباق، المركز الرابع بـ236 نقطة.

وقال أنتونيلي الذي أنهى السباق من حيث انطلق: «إننا كنا بحاجة إلى هذه النتيجة. الفريق بأكمله كان يستحقها حقا لأننا نعمل بجد كبير. كان التنفيذ مثاليا وكانت استراتيجية التوقف الواحد الخيار الصحيح. نحن قريبون جدا (من اللقب) وسنحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة وحسمه سريعا».

سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي انطلق من الصدارة وأنهى في الصدارة (إ.ب.)

حافظ أنتونيلي على مركزه الأول عند الانطلاق، فيما خسر فيرستابن مركزه الثاني لصالح لوكلير، إلا أنه حافظ على رباطة جأشه واستعاد مركزه قبل نهاية اللفة الأولى.

ونتيجة صراعه مع لوكلير وزميل الأخير هاميلتون الذي تجاوز سائق ريد بول الآخر الفرنسي اسحاق حجار عند الانطلاق، سمح فيرستابن لأنتونيلي في توسيع الفارق إلى أكثر من ثانيتين مع الوصول إلى اللفة الثالثة من أصل 56 تكون منها السباق.

ومع مرور اللفات، باتت الفوارق الزمنية ثابتة بين سائقي الطليعة، مع بقاء أنتونيلي أمام فيرستابن بفارق أكثر من ثانيتين ومن خلفهما لوكلير وهاميلتون وحجار وراسل تواليا، لكن الأخير عوقب بخمس ثوان نتيجة خروجه عن المسار خلال اللفة الأولى.

وفي خطوة غير متوقعة، أجرى فيرستابن وقفة الصيانة الأولى في اللفة 14 وخرج في المركز الثامن مع استخدامه الإطار اللين الذي بدأ فيه السباق أيضا، في حين كان أنتونيلي على الإطار المتوسط القساوة.

ولحق به هاميلتون في اللفة التالية وخرج خلفه مباشرة، ثم حذا حذوه لوكلير في اللفة 16 ونجح في البقاء أمام زميله البريطاني، في حين بقي حجار وراسل على الحلبة خلف أنتونيلي تواليا.

وتقدم فيرستابن إلى المركز الثالث بعد تجاوزه راسل من دون مقاومة تذكر في اللفة 19، ثم لحق به لوكلير في اللفة 21 وتجاوز سائق مرسيدس إلى المركز الرابع.

وبدا جليا أن فريق مرسيدس اعتمد استراتيجية التوقف لمرة واحدة، خلافا لمنافسيه، ما جعل راسل يخسر الكثير من الوقت قبل أن يطلب منه فريقه التوقف في اللفة 23 لاستبدال إطاراته وتنفيذ عقوبة الثواني الخمس، ليخرج في المركز العاشر.

وبطلب من فريقه، سمح حجار لفيرستابن بتجاوزه في اللفة 24 من أجل تقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي، قبل أن يتوقف الأخير في اللفة 24 تاركا الصدارة للهولندي بعدما خرج في المركز الرابع أمام هاميلتون وخلف حجار ولوكلير الذي تقدم السائق الفرنسي بعد توقف الأخير لاستبدال إطاراته في اللفة 26.

وبدأ أنتونيلي ضغطه على لوكلير وقلص الفارق الذي يفصله عن سائق فيراري إلى قرابة نصف ثانية، تزامنا مع دخول فيرستابن لإجراء وقفة الصيانة الثانية، ليخرج في المركز الخامس.

الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول اكتفى بالمركز الثالث في أوستن (أ.ف.ب)

وعاد أنتونيلي إلى الصدارة بعد تجاوزه لوكلير في اللفة 32 وسرعان ما ابتعد عنه بفارق أكثر من ثانية، ثم وسعه مع تقدم اللفات في حين بدا فيرستابن عاجزا عن الوصول إلى نوريس الذي بات ثانيا بعد توقف كل لوكلير وهاميلتون للمرة الثانية.

ومع بقاء 16 لفة على النهاية، كان فيرستابن متخلفا بفارق قرابة 16 ثانية عن أنتونيلي، لكنه اقترب تدريجيا من نوريس الذي دخل في معركة مع الهولندي، ما سمح للوكلير في الاقتراب منهما لتصبح المعركة ثلاثية.

ونجح فيرستابن في تجاوز نوريس خلال اللفة 47 ثم حذا حذوه لوكلير، ما أدى إلى تراجع بطل الموسم الماضين مركزين إلى الرابع خلال لفة واحدة.

في هذا الوقت، كان أنتونيلي يغرد بعيدا في الصدارة بفارق أكثر من 16 ثانية قبل 7 لفات على النهاية، ثم نجح لوكلير في خطف الوصافة من فيرستابن وهاميلتون المركز الرابع من نوريس، قبل تفعل سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 52 بسبب تعطل سيارة كاديلاك الخاصة بالفنلندي فالتيري بوتاس.

وعاد السائقون إلى التسابق مع تبقي ثلاث لفات على النهاية من دون أن يطرأ أي تعديل على المراكز.