«دورة أنتويرب»: الهولندي غريكسبور يتوَّج باللقب على حساب شتروف

اختتم الهولندي تالون غريكسبور أسبوعاً لا يُنسى في منافسات فردي الرجال ببطولة أنتويرب للتنس، بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، وذلك أمام الألماني يان لينارد شتروف، ليتوَّج بلقب المسابقة، المصنفة ضمن فئة الـ250 نقطة.

وفاز غريكسبور (30 عاماً) بالبطولة، عقب فوزه على شتروف بنتيجة 4 - 6، و6 - 3، و6 - 4، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بصالة «إيه إن جي» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، محققاً لقبه الأول، هذا الموسم، في منافسات رابطة اللاعبين المحترفين.

وأظهر غريكسبور صلابة ذهنية كبيرة ليحقق هذا الانتصار، بعد أن نجح سابقاً في قلب تأخره أمام المصنف الثاني في البطولة التشيكي ييري ليهيتشكا في دور الثمانية، والمصنف الثالث الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو في قبل النهائي.

وقال غريكسبور عقب تتويجه باللقب: «لقد كانت معركة كبرى أخرى، ومباراة صعبة للغاية. سبق أن تواجهنا مرات عدة من قبل، وكانت جميعها مواجهات محتدمة كان يمكن أن تنتهي لصالح أي منا».

وأضاف اللاعب الهولندي: «لا أعرف كيف تحولت النتيجة لصالحي اليوم، حاولت فقط الصمود في المباراة، وقدمت أداءً جيداً في نهايتها».

وبهذا الفوز الذي استغرق ساعتين ودقيقتين، عزز غريكسبور سجله في المواجهات المباشرة ضد شتروف، بعدما تغلب عليه في جميع اللقاءات الأربعة التي أقيمت بينهما، حاصداً بذلك لقبه الرابع في مسابقات رابطة محترفي التنس، والأول له منذ فوزه بلقب بطولة مايوركا في يونيو (حزيران) الماضي.

من جانبه، كان شتروف (36 عاماً)، يسعى لحصد لقبه الثاني في منافسات الرابطة، وكان يطمح ليصبح ثاني أكبر لاعب سناً يتوَّج بلقب في تلك البطولات، هذا العام، بعد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي فاز بلقب بطولة بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم خسارته في النهائي، قدم اللاعب الألماني أداءً لافتاً في بروكسل؛ حيث تغلب على البلجيكي زيزو بيرغيس، المصنف السادس في دور الثمانية، وعلى المصنف الأول في البطولة الفرنسي آرثر فيلس في قبل النهائي، قبل أن يتعثر في المواجهة الختامية أمام غريكسبور.