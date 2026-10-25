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الرياضة رياضة عالمية

رفع الأثقال تكسر العزلة الرياضية عن روسيا بمنحها استضافة بطولة العالم 2030

أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030 (رويترز)
أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030 (رويترز)
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رفع الأثقال تكسر العزلة الرياضية عن روسيا بمنحها استضافة بطولة العالم 2030

أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030 (رويترز)
أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030 (رويترز)

أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030، في خطوة تجعل الاتحاد الدولي للعبة أول اتحاد رياضي أولمبي يمنح روسيا حق تنظيم بطولة عالم منذ عام 2022، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولم تستضف روسيا أي بطولة عالم في رياضة أولمبية، صيفية كانت أم شتوية، منذ بداية الحرب. وكانت بطولة العالم للسباحة لعام 2025، التي أُسند تنظيمها في البداية إلى مدينة قازان الروسية، قد نُقلت إلى سنغافورة.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، في بيان، إن بطولة العالم لعام 2029 ستقام في مدينة أحمد آباد الهندية، فيما تستضيف موسكو نسخة عام 2030.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي، خوسيه كوينونيس، إن جميع ملفات الترشح المقدمة كانت ممتازة، معرباً عن ثقته بنجاح البطولات في الدول المضيفة.

وشكر رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال، ألكسندر فينوكوروف، الاتحاد الدولي على ثقته، مشيراً إلى أن بطولة 2030 ستشكل أيضاً محطة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2032.

وقال فينوكوروف، في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، إن روسيا تمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة لتنظيم مسابقات على أعلى المستويات، مضيفاً أن موسكو استضافت مراراً أحداثاً رياضية دولية كبرى وتتمتع ببنية تحتية حديثة.

واعتبر الاتحاد الروسي أن الفوز بحق الاستضافة يمثل إنجازاً بارزاً، مؤكداً أنه أول اتحاد في رياضة أولمبية ينجح في إعادة مسابقة رسمية من المستوى الرفيع إلى البلاد منذ سنوات طويلة.

ويأتي القرار في أعقاب إعلان اللجنة الأولمبية الدولية مساراً يسمح للرياضيين الروس بالعودة إلى المنافسات الدولية والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وكانت مشاركة الرياضيين الروس قد خضعت لقيود واسعة على خلفية برنامج منشطات ترعاه الدولة، وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه نُفّذ خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، إضافة إلى الحرب التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا عام 2022. وشارك رياضيون روس في مسابقات دولية تحت صيغ مختلفة، كان أبرزها صفة «الرياضيين المحايدين الأفراد».

وفي 7 يوليو (تموز)، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وفتحت أمامهم مساراً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 2028، ما دفع أوكرانيا إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي مطالبة بإلغاء القرار.

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«البريميرليغ»: بورنموث يُسقط مان يونايتد بثلاثية... ومستقبل كاريك على المحك

حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
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«البريميرليغ»: بورنموث يُسقط مان يونايتد بثلاثية... ومستقبل كاريك على المحك

حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)

ضاعف بورنموث من جراح مضيّفه مانشستر يونايتد، وجعل مايكل كاريك، المدير الفني للفريق الملقب «الشياطين الحمر»، أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل عن ملعب «أولد ترافورد».

وحقق بورنموث انتصاراً كبيراً بنتيجة 3 - 0 على مانشستر يونايتد بملعبه، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل مانشستر يونايتد، الذي خاض المباراة دون قائده البرتغالي برونو فرنانديز، الذي جلس على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، ظهوره الباهت في المسابقة، التي يتقاسم مع ليفربول صدارة قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 20 لقباً. وتسبب ذلك في مغادرة عدد كبير من جماهيره المدرجات قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم بورنموث، عن طريق البرازيلي ريان في الدقيقة الـ38، فيما أضاف زميلاه؛ الإنجليزي ماركوس تافيرنيه، والبرازيلي إيفانيلسون، الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ43 والـ71 على الترتيب.

وبذلك، واصل مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة فادحة 1 - 4 أمام مضيّفه كومو الإيطالي، في بطولة «دوري أبطال أوروبا» الأسبوع الماضي، نتائجه الكارثية في الموسم الحالي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار لثامن مباراة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث حقق خلال تلك السلسلة 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي يعاني من أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، عند 7 نقاط في المركز الـ16، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث إلى 9 نقاط في المركز الـ13.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)

أوقف ليفربول انتفاضة ضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنهى سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة.

وحقق ليفربول فوزاً مستحقاً 2 - صفر على برايتون، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة، مقتنصاً انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق فقط، حيث جاء الهدف الأول لليفربول عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز باسكال غروس، لاعب برايتون، هدفاً للفريق الأحمر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، فيما أضاف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 21.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن برايتون، الذي بقي في المركز الثالث.

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: بلباو يكتسح خيتافي برباعية

فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: بلباو يكتسح خيتافي برباعية

فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)

اكتسح أتلتيك بلباو ضيفه خيتافي 4 - 0 على ملعب سان ماميس، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مواصلاً سجله الخالي من الهزائم على أرضه منذ سقوطه في المباراة الافتتاحية.

وتمكّن الفريق الباسكي من استعادة توازنه بعد تعادل وخسارة، بفضل أهداف أليكس بيرنغنر (17)، الغاني إيناكي وليامز (35)، آيتور باريديس (70) ويوري بيرتشيتشي (88)، في حين طُرد ماريو مارتين من الضيوف (86).

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة بانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط.

ومنذ خسارته في المباراة الأولى افتتاحاً أمام إشبيلية (1 - 3)، لم يخسر بلباو على أرضه في أربع مباريات متتالية.

وأدّت هذه النتيجة إلى تعرّض خيتافي لسلسلة من ست هزائم متتالية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016.

ولم يحقق خيتافي سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، ولم يعد تفصله سوى نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن عشر.

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