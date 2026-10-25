رفع الأثقال تكسر العزلة الرياضية عن روسيا بمنحها استضافة بطولة العالم 2030

أُعلن الأحد اختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030، في خطوة تجعل الاتحاد الدولي للعبة أول اتحاد رياضي أولمبي يمنح روسيا حق تنظيم بطولة عالم منذ عام 2022، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولم تستضف روسيا أي بطولة عالم في رياضة أولمبية، صيفية كانت أم شتوية، منذ بداية الحرب. وكانت بطولة العالم للسباحة لعام 2025، التي أُسند تنظيمها في البداية إلى مدينة قازان الروسية، قد نُقلت إلى سنغافورة.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، في بيان، إن بطولة العالم لعام 2029 ستقام في مدينة أحمد آباد الهندية، فيما تستضيف موسكو نسخة عام 2030.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي، خوسيه كوينونيس، إن جميع ملفات الترشح المقدمة كانت ممتازة، معرباً عن ثقته بنجاح البطولات في الدول المضيفة.

وشكر رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال، ألكسندر فينوكوروف، الاتحاد الدولي على ثقته، مشيراً إلى أن بطولة 2030 ستشكل أيضاً محطة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2032.

وقال فينوكوروف، في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، إن روسيا تمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة لتنظيم مسابقات على أعلى المستويات، مضيفاً أن موسكو استضافت مراراً أحداثاً رياضية دولية كبرى وتتمتع ببنية تحتية حديثة.

واعتبر الاتحاد الروسي أن الفوز بحق الاستضافة يمثل إنجازاً بارزاً، مؤكداً أنه أول اتحاد في رياضة أولمبية ينجح في إعادة مسابقة رسمية من المستوى الرفيع إلى البلاد منذ سنوات طويلة.

ويأتي القرار في أعقاب إعلان اللجنة الأولمبية الدولية مساراً يسمح للرياضيين الروس بالعودة إلى المنافسات الدولية والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وكانت مشاركة الرياضيين الروس قد خضعت لقيود واسعة على خلفية برنامج منشطات ترعاه الدولة، وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه نُفّذ خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، إضافة إلى الحرب التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا عام 2022. وشارك رياضيون روس في مسابقات دولية تحت صيغ مختلفة، كان أبرزها صفة «الرياضيين المحايدين الأفراد».

وفي 7 يوليو (تموز)، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وفتحت أمامهم مساراً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 2028، ما دفع أوكرانيا إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي مطالبة بإلغاء القرار.