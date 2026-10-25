ألبين المنافس في «فورمولا 1» يدافع عن كولابينتو عقب تعليقات كلاركسون

أصدر فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بياناً أمس السبت لدعم سائقه فرانكو كولابينتو بعد أن مزح نجم التلفزيون جيريمي ​كلاركسون قائلاً إنه سيفرض عليه عقوبة التراجع في ترتيب الانطلاق لمجرد كونه أرجنتينياً.

وقال كلاركسون، الذي اشتهر بتقديم برنامجي السيارات البريطانيين «توب جير» و«ذا غراند تور» عبر منصة «أمازون» بالإضافة إلى البرنامج الزراعي الناجح «كلاركسونز فارم»، هذه التعليقات في مقابلة مع قناة «سكاي سبورتس» التلفزيونية قبيل انطلاق سباق جائزة أميركا الكبرى.

ويواجه كولابينتو عقوبة التراجع 10 مراكز لدى انطلاق سباق اليوم على حلبة أوستن بسبب تغييرات في مكونات وحدة الطاقة.

وقال كلاركسون ‌الذي كان ضيفاً ‌على فريق ألبين في أوستن: «تلقى فرانكو عقوبة ​التراجع ‌في ⁠ترتيب الانطلاق ​لمجرد ⁠كونه أرجنتينياً... ربما. حسناً، كنت سأفرض عليه عقوبة بسبب ذلك»، وأضاف: «هذا بسبب ما حدث عندما ذهبنا إلى هناك فحسب».

وتوجه كلاركسون إلى منطقة باتاغونيا الأرجنتينية مع برنامج «توب جير» في عام 2014 في حلقة مثيرة للجدل تسببت في احتجاجات بعد أن قاد سيارة تحمل رقم تسجيل اعتبره البعض إشارة إلى حرب عام 1982 حول جزر فوكلاند التي تطالب الأرجنتين بالسيادة ⁠عليها وتعرفها باسم «لاس مالفيناس».

وقال فريق ألبين المملوك لشركة ‌«رينو»: «نحن على علم بالتعليقات التي أدلى بها ‌ضيف للفريق في أوستن خلال مقابلة ​تلفزيونية أجريت مؤخراً» دون أن يذكر ‌اسم كلاركسون، وأضاف: «نود أن نؤكد مجدداً أن هذه آراء شخصية ولا ‌تتوافق مع قيم الفريق المتمثلة في تعزيز الود والاحترام. فرانكو هو سائقنا ويحظى بدعمنا الكامل».

يتمتع كولابينتو بجماهيرية واسعة بين المشجعين الأرجنتينيين واضطر مراراً إلى إصدار بيانات يدعو فيها إلى ضبط النفس بعد أن تعرض منافسوه وحتى زملاؤه في الفريق ‌لإساءات عبر الإنترنت.

وكان الأرجنتيني قد صرح في أوستن في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التعليقات السيئة ⁠قد «تجاوزت الحدود ⁠مؤخراً» مشيراً إلى أن بعض المشجعين الذين يبحثون عن من يلومونه على حوادث السباق استهدفوا فنييه ومهندسيه.

وقال: «تلقى الفنيون الذين يعملون معي الكثير من الكراهية، وكذلك المهندسون، وأفراد من فريقي الذين يريدونني أن أبلي بلاءً حسناً ويساعدونني على تقديم أداء جيد... أتعامل يومياً مع هذا النوع من الرسائل».

وكتب جيمي كامبل-والتر، مدير أعمال كولابينتو على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تعليقات جيريمي كلاركسون حول جنسية فرانكو كانت غير مقبولة على الإطلاق. لا مكان لمثل هذه التصريحات في «فورمولا 1»، بغض النظر عمن يدلي بها أو ما إذا كانت تقصد على سبيل المزاح»، وأضاف: «عملنا بجد لتعزيز الاحترام ​ووضع حد للعداء والإساءة. ويجب ​أن يكون هذا الاحترام متبادلاً. لا يمكننا أن نطلب من أي شخص أن يتصرف بمسؤولية بينما نقبل تعليقات كهذه من شخصيات بارزة تزور رياضتنا».