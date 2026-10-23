الدوري الإنجليزي: إبسويتش تاون يتعادل مع نوتنغهام فورست

حسم التعادل الإيجابي 1 / 1 مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الويلزي نيكو ويليامز هدف التقدم لفورست في الدقيقة 13، ثم تعادل الباراجواياني خوليو إنسيزو لإبسويتش تاون في الدقيقة 41.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل الأول له هذا الموسم، بعد 3 انتصارات و4 هزائم في الجولات السابقة.

أما نوتنغهام فورست، فلديه 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب إيبسويتش تاون الجولة المقبلة أمام هال سيتي على ملعب الأخير، أما نوتنغهام فورست فيخوض مواجهة خارج ملعبه أيضا ضد برينتفورد.