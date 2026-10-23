حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

قالت قناة "سكاي تي في" إن جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، سيغيب عن مواجهة فريقه مع فرايبورغ ببطولة الدوري الألماني بسبب وجود حالة وفاة في عائلته.

وغاب كيميتش عن بايرن ميونخ منذ الثلاثاء الماضي ولم يتواجد في مباراة فريقه أمام أرسنال في اليوم التالي، وقال بايرن إن ذلك بسبب حالة وفاة داخل عائلته.

وقال النادي البافاري في بيان له الأربعاء الماضي: "بالنيابة عن العائلة نطلب احترام الخصوصية ونتمنى التوقف عن طرح الاسئلة والاستفسار عن الأمر، مع خالص تعازينا لجوشوا كيميتش وعائلته ومحبيه".

كما سيفتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات جناحه الكولومبي لويس دياز في مواجهة فرايبورغ الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني.