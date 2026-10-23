عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)
TT
TT

حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)

قالت قناة "سكاي تي في" إن جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، سيغيب عن مواجهة فريقه مع فرايبورغ ببطولة الدوري الألماني بسبب وجود حالة وفاة في عائلته.

وغاب كيميتش عن بايرن ميونخ منذ الثلاثاء الماضي ولم يتواجد في مباراة فريقه أمام أرسنال في اليوم التالي، وقال بايرن إن ذلك بسبب حالة وفاة داخل عائلته.

وقال النادي البافاري في بيان له الأربعاء الماضي: "بالنيابة عن العائلة نطلب احترام الخصوصية ونتمنى التوقف عن طرح الاسئلة والاستفسار عن الأمر، مع خالص تعازينا لجوشوا كيميتش وعائلته ومحبيه".

كما سيفتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات جناحه الكولومبي لويس دياز في مواجهة فرايبورغ الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يوقف معاناته بفوز مثير على شتوتغارت

رياضة عالمية لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بالهدف الثالث (د.ب.أ)

الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يوقف معاناته بفوز مثير على شتوتغارت

كسب بوروسيا مونشنغلادباخ أولى نقاطه في الدوري الألماني، بعدما انتزع فوزا مثيرا في عقر دار شتوتغارت المشارك في دوري أبطال أوروبا 3-2 الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كوفاتش: لا مكان للعواطف أمام فرانكفورت!

قال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، إنه لن يسمح لأي مشاعر عاطفية بالتأثير عليه خلال مواجهة السبت ضد فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت.

«الشرق الأوسط» (دورتموند)
رياضة عالمية فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

نقل كومباني مدرب «بايرن» إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، أن فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، نُقل إلى المستشفى بعد أن شعر بتوعُّك أثناء التدريب.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية كريستيان إيلزر المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إيلزر مدرب هوفنهايم: جدول مباريات «يويفا» جنون

انتقد كريستيان إيلزر، المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب حجم الأعباء الملقاة على عاتق اللاعبين.

«الشرق الأوسط» (سينسيهايم (ألمانيا))
رياضة عالمية خسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا» (رويترز)
رياضة عالمية

مونشنغلادباخ مهدد برقم سلبي تاريخي في الدوري الألماني

يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ خطر تسجيل رقم قياسي سلبي غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي: إبسويتش تاون يتعادل مع نوتنغهام فورست

من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
TT
TT

الدوري الإنجليزي: إبسويتش تاون يتعادل مع نوتنغهام فورست

من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)

حسم التعادل الإيجابي 1 / 1 مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الويلزي نيكو ويليامز هدف التقدم لفورست في الدقيقة 13، ثم تعادل الباراجواياني خوليو إنسيزو لإبسويتش تاون في الدقيقة 41.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل الأول له هذا الموسم، بعد 3 انتصارات و4 هزائم في الجولات السابقة.

أما نوتنغهام فورست، فلديه 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب إيبسويتش تاون الجولة المقبلة أمام هال سيتي على ملعب الأخير، أما نوتنغهام فورست فيخوض مواجهة خارج ملعبه أيضا ضد برينتفورد.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
TT
TT

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)

فاز تورينو على ضيفه مونزا 3/2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فروسينوني صاحب المركز السادس، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم تورينو عن طريق كينان فيتز جيم في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جوستافو فاريلا التعادل لمونزا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 61 سجل رفيق بلغالي الهدف الثاني لفريق تورينو، ثم أضاف زميله نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وسجل مونزا هدف تقليص الفارق الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف عكسي من ناثان باتيرسون لاعب تورينو بالخطأ في مرمى فريقه.

مواضيع
الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)
TT
TT

حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)

قالت قناة "سكاي تي في" إن جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، سيغيب عن مواجهة فريقه مع فرايبورغ ببطولة الدوري الألماني بسبب وجود حالة وفاة في عائلته.

وغاب كيميتش عن بايرن ميونخ منذ الثلاثاء الماضي ولم يتواجد في مباراة فريقه أمام أرسنال في اليوم التالي، وقال بايرن إن ذلك بسبب حالة وفاة داخل عائلته.

وقال النادي البافاري في بيان له الأربعاء الماضي: "بالنيابة عن العائلة نطلب احترام الخصوصية ونتمنى التوقف عن طرح الاسئلة والاستفسار عن الأمر، مع خالص تعازينا لجوشوا كيميتش وعائلته ومحبيه".

كما سيفتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات جناحه الكولومبي لويس دياز في مواجهة فرايبورغ الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا