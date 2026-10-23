كوفاتش: لا مكان للعواطف أمام فرانكفورت!

قال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، إن تركيزه سينصرف بشكل كامل إلى مهامه مع فريقه، ولن يسمح لأي مشاعر عاطفية بالتأثير عليه خلال مواجهة السبت في الدوري الألماني ضد فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت.

وقال كوفاتش للصحافيين الجمعة: «أينما أعمل أضع قلبي وروحي في عملي، هكذا هي طبيعتي. صحيح أنني موظف، لكنني أشعر بارتباط كامل وتام بنادي بوروسيا دورتموند».

وتولّى كوفاتش تدريب فرانكفورت بين عامي 2016 و2018، وحقق معه لقب كأس ألمانيا، قبل أن ينضم إلى دورتموند في مطلع عام 2025.

وأشار كوفاتش إلى أنه قضى وقتاً طيباً في فرانكفورت، بل كان عضواً في النادي أيضاً، لكن ما يهمه الآن هو طموحاته الكبيرة مع دورتموند؛ حيث وقّع مؤخراً على تمديد عقده حتى عام 2029.

وأضاف: «لقد عشنا هنا أيضاً لحظات رائعة حتى الآن. وبالطبع، نطمح لتحقيق المزيد والوصول إلى آفاق جديدة، ولتحقيق ذلك، علينا العمل بجد وبذل قصارى جهدنا».