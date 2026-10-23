إيلزر مدرب هوفنهايم: جدول مباريات «يويفا» جنون

انتقد كريستيان إيلزر، المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب حجم الأعباء الملقاة على عاتق اللاعبين، لا سيما فيما يتعلق بالتزاماتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وقال إيلزر عقب فوز فريقه 3-صفر على أولمبيك ليون الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي: «جدول مباريات (يويفا) ضرب من الجنون».

وفي إشارة إلى الإصابات الأخيرة التي شهدتها بطولة دوري أبطال أوروبا في أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، اقترح إيلزر أن على «يويفا» أن «يأخذ الإحصائيات المتعلقة بهذا الأمر بعين الاعتبار أيضاً».

وفقد سان جيرمان كلاً من عثمان ديمبيلي وماركينيوس بسبب إصابات عضلية، بينما تعرض خفيشا كفاراتسخيليا لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، كما يغيب داني أولمو عن صفوف برشلونة، ولويس دياز عن بايرن ميونيخ، بسبب مشاكل عضلية.

وأوضح إيلزر أن مدربي الأندية يحاولون إدارة الأحمال البدنية للاعبين، لكن الأمر يبدو شبه مستحيل، إذ يواجه المدربون انتقادات فور إقدامهم على «إراحة أحد اللاعبين البارزين» من التشكيلة الأساسية.

وتركزت انتقادات إيلزر بشكل أكبر على روزنامة المنتخبات الوطنية، بما في ذلك بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية أن 18 لاعباً من هوفنهايم انضموا لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدت خوض كل منتخب 4 مباريات.

وتحدث إيلزر في هذا الصدد: «يجب أن ينصب تركيز المنتخبات الوطنية على بطولة أمم أوروبا وكأس العالم، فهذه هي الأحداث الأبرز للاعبين وللاتحادات الوطنية على حد سواء. هذا هو الهدف الذي ينبغي أن نعمل من أجله، وهو ما يجب أن نسعى للتأهل إليه».

واختتم مدرب هوفنهايم تصريحاته قائلاً: «لسنا بحاجة إلى بطولة مصطنعة مثل دوري الأمم الأوروبية. في رأيي، تعتبر هذه البطولة عبئاً إضافياً يفوق قدرة جدول المباريات على التحمل»، داعياً في الوقت ذاته إلى إجراء مراجعة شاملة لهذا النظام.