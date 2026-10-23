«جائزة الولايات المتحدة»: فيرستابن يصف حلبة أوستن بأنها «غير مقبولة»

انتقد سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، الخميس، حلبة الأميركيتين في أوستن بتكساس المليئة بالنتوءات، واصفاً إياها بـ«غير مقبولة»، قبل استضافتها نهاية هذا الأسبوع الجولة الـ18 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

وقال الهولندي في مؤتمر صحافي خلال فعاليات جائزة الولايات المتحدة الكبرى: «أحب هذه الحلبة، وأحب هذه المدينة. إنها من أجمل المسارات ومن أفضل الأماكن التي يمكن القدوم إليها. لكن النتوءات الموجودة هنا (على الحلبة) غير مقبولة».

وأضاف: «في السنوات الأخيرة حاولوا تقليصها هنا وهناك، لكن هذا مجرد وضع ضمادة على مشكلة أكبر بكثير، هي ما تحت الحلبة. وهذه هي المنطقة التي يجب تدعيمها قبل أي شيء».

وتقع الحلبة على أرض رخوة نسبياً تميل إلى التَّحرُّك تبعاً للظروف الجوية.

فاز فيرستابن في الجولتين الأخيرتين في ماليزيا التي استضافت جائزة البحرين الكبرى وسنغافورة، ويسعى في أوستن لإحراز انتصاره الخامس على الحلبة الواقعة في ولاية تكساس بعد أعوام 2021 و2022 و2023 و2025.

وتابع الهولندي الفائز بـ73 سباقاً: «الأمر سيئ فعلاً. طبعاً يمكنكم استخدام عذر الأرض بوصفها المشكلة، لكن كان عليهم الاهتمام بذلك قبل ذلك، والتأكد من تقوية الأساسات بشكل أفضل».

وأردف ابن الـ29 عاماً: «بحسب ما رأيته خلال بطولة العالم لسباقات التَّحمُّل - الجولة التي أُقيمت في مطلع سبتمبر (أيلول)- كانت الحلبة مليئة بالنتوءات، لذا فأنا لست متحمساً للعودة إلى هنا، نظراً لما قد يلحقه ذلك بعمودي الفقري. كنت أمزح بشأن هذا الأمر قبل قدومي إلى هنا، لكنه في الواقع ليس مزحة. نحن نتحدَّث عن هذه المشكلة منذ سنوات، والآن بدأت الأمور تخرج عن السيطرة».

وشاطر البريطاني لاندو نوريس (مكلارين)، بطل العالم الحالي، صديقه الهولندي رأيه، بل كشف عن أنه يضطر أحياناً إلى تناول أدوية للصداع بسبب الحلبات المليئة بالنتوءات.

أما سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل، فرأى من جهته أن الحلبات يجب إعادة تعبيدها بالكامل كل عامين، مع إقراره بأن هذه النتوءات «هي جزء من السباقات».

ومنذ انضمامها إلى روزنامة «فورمولا 1» عام 2012، تعرَّضت حلبة الأميركيتين لانتقادات لاذعة على خلفية النتوءات المنتشرة على المسار.

ومع ذلك، أُعيد تعبيدها بالكامل عام 2024، بعد عام من تصريح فيرستابن بأن المسار لا يرقى إلى مستوى متطلبات الفئة الأولى بسبب النتوءات. وأُجريت هذه السنة تعديلات عند المنعطفين 9 و11، حيث كان السائقون يواجهون مشكلة أكبر.