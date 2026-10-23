«إن بي إيه»: سلسلة جيلغيوس-ألكسندر القياسية تتوقف عند 141 مباراة

سجل شاي جيلغيوس-ألكسندر 17 نقطة فقط، لتنتهي سلسلة قياسية غير مسبوقة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكن ذلك لم يمنع أوكلاهوما سيتي ثاندر من الفوز على دنفر ناغتس بنتيجة 96-84.

وكان جيلغيوس-ألكسندر قد سجل 20 نقطة أو أكثر في 141 مباراة متتالية، في أطول سلسلة من نوعها في تاريخ الدوري، كما لم ينهِ أي مباراة في الموسم الاعتيادي بأقل من 20 نقطة منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وكان جيلغيوس-ألكسندر على بعد ثلاث نقاط فقط من تمديد سلسلته القياسية، لكن مع حسم المباراة عملياً، وتقدم أوكلاهوما سيتي بفارق 16 نقطة قبل أقل من دقيقتين على النهاية، واستسلام المنافس فعلياً وإراحة لاعبيه الأساسيين، اختار النجم الكندي التوجه إلى مقاعد الاحتياط دون انتظار تعليمات مدربه مارك دينو، مفضلاً الاكتفاء بالفوز على مطاردة الرقم القياسي، لتنتهي سلسلته عند 141 مباراة متتالية سجل فيها 20 نقطة أو أكثر.

وقبل ذلك، كان أفضل لاعب في الدوري خلال الموسمين الماضيين قد حاول إنقاذ السلسلة بتسجيله 10 نقاط في الربع الأخير.

وعانى جيلغيوس-ألكسندر بشكل لافت في الشوط الأول؛ إذ أخفق في جميع محاولاته السبع من اللعب المفتوح، ولم يسجل أي نقطة حتى أحرز رميتين حرتين قبل أقل من دقيقتين على نهايته.

وتصدر جالن وليامز قائمة المسجلين في ثاندر برصيد 21 نقطة، في حين أضاف تشيت هولمغرين 12 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة.