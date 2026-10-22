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أفضل اللاعبين البدلاء في تاريخ الدوري الإنجليزي

من جيرمين ديفو... مروراً بأولي غونار سولسكاير... وصولاً إلى أوليفييه جيرو

سولسكاير يحرز هدف فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ والتتويج بدوري الأبطال عام 1999 بعد دخوله كبديل في الدقيقة 81 (أ.ف.ب)
سولسكاير يحرز هدف فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ والتتويج بدوري الأبطال عام 1999 بعد دخوله كبديل في الدقيقة 81 (أ.ف.ب)
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أفضل اللاعبين البدلاء في تاريخ الدوري الإنجليزي

سولسكاير يحرز هدف فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ والتتويج بدوري الأبطال عام 1999 بعد دخوله كبديل في الدقيقة 81 (أ.ف.ب)
سولسكاير يحرز هدف فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ والتتويج بدوري الأبطال عام 1999 بعد دخوله كبديل في الدقيقة 81 (أ.ف.ب)

نحن نتحدث هنا عن اللاعبين الذين اشتهروا بقدرتهم على إحداث تأثير حاسم وتغيير مجريات المباريات عند مشاركتهم من على مقاعد البدلاء؛ والذين يلجأ إليهم المدير الفني عندما يكون في أمس الحاجة إلى تسجيل هدف.

بدايةً، تجب الإشارة إلى بعض الأسماء التي لم تدخل القائمة، مثل آدم لو فوندري، الذي تألق في موسم واحد فقط، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب بديل في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ سجل خمسة من أهدافه الثمانية خلال ثلاث مباريات فقط في يناير (كانون الثاني) 2013.

وهناك أيضاً هيرنان كريسبو، الذي يمتلك أفضل معدل تهديفي لكل مباراة كبديل، لكن أهدافه الستة التي سجلها خلال 16 مشاركة كبديل مع تشيلسي تُعدّ بمثابة عيّنة صغيرة؛ وينطبق الأمر نفسه على مارك روبينز، لاعب نوريتش سيتي وليستر سيتي السابق، الذي سجل خمسة أهداف في 14 مشاركة كبديل.

ولكي يدرج اللاعب ضمن قائمة أفضل 10 «بدلاء سوبر» في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب - حسب أليكس بايساوث على موقع «بي بي سي» - أن يكون قد قدم أداءً ثابتاً ومؤثراً طوال مسيرته الكروية، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها. التقرير التالي يسلط الضوء عل أفضل 10 بدلاء في تاريخ الدوري الإنجليزي:

جيرمين ديفو

سجل جيرمين ديفو أهدافاً كلاعب بديل أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللافت، أن الأهداف الـ24 التي سجلها بعد دخوله بديلاً جاءت جميعها في مباريات مختلفة؛ ما يعني – بالطبع - أنه سجل في عدد من المباريات كبديل أكثر من أي لاعب آخر.

وكان من بين هذه الأهداف خمسة أهداف حاسمة منحت فريقه الفوز، وهو أعلى معدل في الدوري الإنجليزي.

سجل ديفو ستة أهداف بديلاً في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، حيث قاد وستهام للفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على إيبسويتش تاون بفضل أول هدف له في دوري الأضواء والشهرة.

وبعد 17 عاماً، سجل هدفه الأخير في المسابقة، حين دخل بديلاً لينقذ بورنموث ويمنحه نقطة ثمينة في الوقت بدل الضائع أمام واتفورد. ببساطة، طوال مسيرته الكروية، كان ديفو - الذي يُعدّ أيضاً أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كبديل بقميص المنتخب الإنجليزي برصيد سبعة أهداف - ذلك المهاجم القناص الذي يتمنى أي مدير فني رؤيته عندما ينظر بقلق إلى دكة البدلاء بحثاً عن هدف!

نوانكو كانو

ظهر تأثير نوانكو كانو كبديل بشكل فوري مع نادي آرسنال. ففي أول ظهور له مع الفريق، دخل المهاجم النيجيري بديلاً، وحصل على الكرة من أحد لاعبي شيفيلد يونايتد - بعد أن أخرج المنافس الكرة خارج الملعب بسبب إصابة أحد اللاعبين - ثم أرسل كرة عرضية حاسمة سجل منها مارك أوفرمارس هدفاً؛ ما أدى لاحقاً إلى إعادة المباراة الشهيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري الإنجليزي، كان كانو لا يقل فاعلية؛ فقد خاض 56 من أصل 119 مباراة له في الدوري بقميص آرسنال بديلاً.

وإذا أضفنا فترات لعبه مع وست بروميتش ألبيون وبورتسموث، نجد أنه سجل 17 هدفاً وهو يشارك بديلاً - أي ما يعادل 31 في المائة من إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي - وهو ما يضعه في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدلاء عبر تاريخ المسابقة.

لكنه كان غزير الإنتاج أيضاً في صناعة الأهداف، حيث قدم وهو لاعب بديل 12 تمريرة حاسمة؛ وهو رقم لم يتفوق عليه سوى ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي.

جيرمين ديفو (أ.ب)

أولي غونار سولسكاير

يُعدّ أولي غونار سولسكاير واحداً من أبرز اللاعبين الذين اشتهروا بدور «البديل الذهبي»، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى تلك الليلة التاريخية في برشلونة التي توّج فيها مانشستر يونايتد بالثلاثية.

فبعد أن شارك أساسياً في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوكاسل قبل ذلك بأربعة أيام، دخل اللاعب النرويجي ذو الملامح الطفولية بديلاً في الدقيقة الـ81 من نهائي دوري أبطال أوروبا، ليسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد لحظات قليلة من تسجيل تيدي شيرينغهام لهدف التعادل في مرمى بايرن ميونيخ.

جاء هذا الإنجاز ليتوّج فترة استثنائية في مسيرة سولسكاير بوصفه «بديلاً ذهبياً»؛ إذ كان قد سجل قبل ذلك، في شهر فبراير (شباط)، أربعة أهداف خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد على نوتنغهام فورست.

وبالنظر حصراً إلى أرقامه في الدوري الإنجليزي، يحتل سولسكاير المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كبدلاء عبر التاريخ برصيد 17 هدفاً، حيث جاءت 19 في المائة من أهدافه الـ91 في المسابقة وهو يشارك بديلاً، بمعدل 0.2 هدف في المباراة الواحدة.

ويبلغ معدل تسجيله هدفاً واحداً لكل 83 دقيقة عند مشاركته بديلاً، وهو رقم قياسي في البطولة لا يضاهيه سوى إدين دزيكو. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سولسكاير - مثل دزيكو - كان يلعب ضمن صفوف أحد أكثر الفرق هيمنةً في إنجلترا.

إدين دزيكو

لا يزال إدين دزيكو، البالغ من العمر 40 عاماً، يواصل هزّ الشباك، حيث يلعب حالياً لصالح نادي شالكه في الدوري الألماني.

ومع ذلك، يظل سجله كبديل في الدوري الإنجليزي واحداً من الأفضل على الإطلاق.

سجل دزيكو 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي، جاء أكثر من ربعها وهو يشارك بديلاً.

ومن بين اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل وهم بدلاء، لا يتفوق عليه في معدل الأهداف لكل مباراة سوى سيرخيو أغويرو وخافيير هيرنانديز.

أما عند حساب عدد الدقائق لكل هدف، فيتساوى دزيكو في الصدارة مع أولي غونار سولسكاير؛ إذ سجل هدفاً في المتوسط كل 83 دقيقة.

وينفرد دزيكو بالصدارة أيضاً إذا أضفنا التمريرات الحاسمة؛ فقد أسهم في 17 هدفاً خلال 56 مباراة خاضها بديلاً في الدوري الإنجليزي؛ ما يعني أنه كان يسهِم في هدف (سواء بالتسجيل أو الصناعة) كل 63 دقيقة في المتوسط.

ولعل أهم تلك الأهداف هو ذلك الذي سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد كوينز بارك رينجرز في الجولة الأخيرة من موسم 2012.

ورغم أن الجميع يتذكر لحظة هدف أغويرو الشهير، فإن هدف دزيكو - الذي جاء بضربة رأسية قبل ذلك بدقيقتين بعد دخوله بديلاً - هو الذي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل.

أوليفييه جيرو (أ.ف.ب)

خافيير هيرنانديز

قد يبدو خافيير هيرنانديز صغير الحجم، لكنه كان يمثل صداعاً مزمناً للمدافعين.

فمن بين جميع اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل وهم بدلاء، لا يوجد سوى لاعب واحد فقط - وهو سيرخيو أغويرو (رغم أنه من الصعب وصف سادس أفضل هداف في تاريخ المسابقة بـ«البديل السوبر» - يتفوق على خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز من حيث معدل التهديف. سجل هيرنانديز 19 هدفاً في 78 مباراة شارك فيها بديلاً، أي بمعدل 0.24 هدف في المباراة الواحدة).

وتجدر الإشارة إلى أن 36 في المائة من إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي جاءت بعد دخوله من على مقاعد البدلاء، سواء خلال فترته الأبرز مع مانشستر يونايتد أو لاحقاً مع وست هام.

وبلغ متوسط معدله التهديفي هدفاً واحداً كل 88 دقيقة عندما يشارك بديلاً. في الواقع، لا يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة كبديل سوى جيرمين ديفو وأوليفييه جيرو، كما أنه ينضم إلى قائمة تضم سبعة لاعبين - من بينهم ديفو - نجحوا في تسجيل 5 أهداف حاسمة (منحت فرقهم الفوز) بعد مشاركتهم بدلاء.

توري أندريه فلو

إدين دزيكو (أ.ب)

كان اللاعب النرويجي توري أندريه فلو يتمتع بمهارة فنية عالية رغم بنيته الجسدية الضخمة، وكان يشكل كابوساً لمدافعي الدوري الإنجليزي، ليس فقط بسبب طول قامته ونحافة جسده، بل أيضاً بفضل لمساته الفنية الأنيقة التي كان يظهرها رغم ضخامة قدميه.

سجل فلو 34 في المائة من أهدافه الـ38 في الدوري الإنجليزي وهو يشارك بديلاً - وهي ثامن أعلى نسبة بين اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً أو أكثر في المسابقة - كما يحتل المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كبدلاء بشكل عام.

وجاء أول تلك الأهداف بعد ثلاث دقائق فقط من ظهوره الأول بقميص تشيلسي في عام 1997.

ومع البلوز، قدم أندريه فلو أفضل مستوياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض تجربة لاحقة مع سندرلاند.

وبإضافته ثلاث تمريرات حاسمة كبديل، يأتي فلو في المركز الخامس من حيث معدل «المساهمة في الأهداف» (سواء بالتسجيل أو الصناعة) بالنسبة للدقائق التي لعبها؛ إذ كان يسهِم في تسجيل فريقه لهدف واحد كل 78 دقيقة في المتوسط عند مشاركته بديلاً.

أوليفييه جيرو

رغم فوزه بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا، يظل لقب الدوري الإنجليزي أحد الألقاب القليلة التي لم ينجح أوليفييه جيرو في التتويج بها، وذلك رغم امتلاكه موهبة خاصة في تسجيل أهداف حاسمة بعد دخوله بديلاً.

يحتل اللاعب الفرنسي المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كبدلاء في تاريخ الدوري الإنجليزي؛ إذ سجل 21 هدفاً من أصل 90 هدفاً أحرزها في المسابقة - أي ما يقرب من ربع إجمالي أهدافه - ولا يتفوق عليه في معدل الدقائق لكل هدف كبديل سوى إدين دزيكو، وأولي غونار سولسكاير، وخافيير هيرنانديز.

وقد صقل جيرو قدرته على ترك بصمته في الأوقات المتأخرة من المباريات خلال فترتي لعبه مع آرسنال وتشيلسي، حيث شارك بديلاً في 103 مباريات على مدار 10 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
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التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه رين الفرنسي إلى انتزاع تعادل ثمين من مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2 – 2، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتألق التعمري في المواجهة التي أقيمت بمدينة تورينو، بعدما سجل هدف التعادل الأول لفريقه، وأسهم في تهديد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، ليحرم يوفنتوس من تحقيق انتصاره الثالث توالياً في المسابقة القارية.

وافتتح التركي زكي تشيليك التسجيل للفريق الإيطالي مبكراً في الدقيقة الخامسة، إثر تمريرة من الألماني نيك فولتيماده، قبل أن يرد التعمري بهدف التعادل في الدقيقة 15، مستفيداً من تمريرة رأسية للأميركي برايان رينولدز، ليضع الكرة بلمسة متقنة في الشباك.

الأردني موسى التعمري، مهاجم رين الفرنسي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

وقبل نهاية الشوط الأول، منح السنغالي بولاي ديا التقدم لرين بعدما ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 43، إثر مخالفة ارتكبها البرازيلي دوغلاس لويز.

وواصل التعمري حضوره الهجومي في الشوط الثاني، إذ تجاوز الحارس غولييلمو فيكاريو في الدقيقة 48، لكن دفاع يوفنتوس أبعد تمريرته، قبل أن يعود اللاعب الأردني ويهدد المرمى بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 53.

ونجح فولتيماده في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليصبح أول لاعب يسجل في مبارياته الثلاث الأولى بالأدوار الرئيسية لإحدى البطولات الأوروبية الكبرى بقميص النادي الإيطالي خلال القرن الحادي والعشرين.

وكاد يوفنتوس أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء هدف سجله الكولومبي جون لوكومي في الدقيقة 90.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، بعدما كان قد استهل مشواره بانتصارين على سيلتا فيغو الإسباني 2 - 1 ونيميخن الهولندي 5 - 0.

ولم ينجح التعادل في تخفيف الضغوط عن مدربه لوتشانو سباليتي، خصوصاً بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، رفع رين رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بعدما سبق له الفوز على أوفي كريت اليوناني 2 - 1 والتعادل سلباً مع شتورم غراتس النمساوي.

وجاء التعادل ليمنح الفريق الفرنسي دفعة معنوية عقب خسارته أمام باريس إف سي بنتيجة 3 - 4 في الدوري المحلي.

وفي بقية المباريات، تغلب باير ليفركوزن الألماني على أوفي كريت اليوناني بهدفين دون رد، وتعادل ليخ بوزنان البولندي مع سندرلاند الإنجليزي 1 – 1، فيما فاز نيميخن الهولندي على دينامو زغرب الكرواتي 4 - 2.

كما واصل مرسيليا الفرنسي نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته الثالثة توالياً في المسابقة، بسقوطه أمام شتورم غراتس النمساوي بهدف دون رد.

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الرياضة رياضة عالمية

صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
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صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)

واصل طرابزون سبور التركي انطلاقته القوية في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه هارتس الاسكوتلندي بهدفين دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

ورفع الفريق التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف باناثيناكوس اليوناني المتصدر، فيما تجمد رصيد هارتس عند نقطة واحدة في المركز الخامس والعشرين، ضمن مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لطرابزون سبور من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يعزز زميله فرانكولينو غلودا دجو تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليؤكد فوز الفريق التركي وحصده النقاط الثلاث.

محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة هارت أوف ميدلوثيان الاسكوتلندي (رويترز).

وفي مباراة أخرى، تعرض خيتافي الإسباني لخسارة ثقيلة على أرضه أمام لوجانو السويسري بنتيجة 2 - 5، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السادس والعشرين، بينما رفع الفريق السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

وبدأت المواجهة بإيقاع سريع، إذ افتتح إيفان أثون التسجيل لخيتافي في الدقيقة الثانية، لكن ألبيان أبيتي أدرك التعادل للوجانو بعد دقيقة واحدة.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً للتقدم، بعدما سجل يانيس سيمناتي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود أبيتي ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 26.

وواصل لوجانو تفوقه خلال الشوط الثاني، حيث سجل أوران بيسلمي الهدف الرابع في الدقيقة 50، فيما قلص بورخا مايورال الفارق لخيتافي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اختتم كيفن بيرنس خماسية الفريق السويسري، ليؤكد انتصار لوجانو خارج أرضه.

وفي بقية مباريات الجولة، انتهت مواجهة برايتون الإنجليزي ومضيفه يابلونيتس التشيكي بالتعادل السلبي، فيما تعادل نورشيلاند الدنماركي مع سيسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2 - 2.

وحقق بران النرويجي فوزاً على كاوناس زالغيريس الليتواني بنتيجة 4 – 1، بينما تغلب يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني على إنتر كلوب الأندوري بنتيجة 3 - 1.

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
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«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 78 منتخباً من أصل 189 مشاركاً في كأس العالم تحت 15 عاماً، التي تنطلق في أذربيجان السبت المقبل، ستخوض أول مشاركة لها في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي، على مستوى مختلف الفئات العمرية.

وأوضح «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن النسخة الجديدة من البطولة، المقرر انطلاقها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمثل محطة تاريخية في مسيرة كرة القدم العالمية، مع مشاركة واسعة تمنح عشرات المنتخبات فرصة الظهور للمرة الأولى على الساحة الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستشكل بالنسبة إلى العديد من اللاعبين أول تجربة خارج بلادهم منذ انضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، ما يمنحهم فرصة اكتساب الخبرة والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات داخل الملعب؛ إذ يتضمن برنامجها أنشطة تعليمية وتوعوية، إلى جانب لقاءات مع عدد من أساطير كرة القدم المرتبطين بـ«فيفا»، في إطار مبادرة تهدف إلى الجمع بين تطوير المواهب الشابة والاستمتاع بتجربة المشاركة الدولية.

وتضم قائمة المنتخبات التي تسجل ظهورها الأول في بطولات الاتحاد الدولي عدداً من المنتخبات العربية، أبرزها لبنان وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال، إلى جانب منتخبات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين وأوقيانوسيا.

ومن بين المنتخبات المشاركة للمرة الأولى أيضاً أفغانستان وألبانيا وأندورا وبنغلاديش وبوتان وكمبوديا وقبرص وإستونيا وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود ونيبال وباكستان وسنغافورة وسريلانكا وتركمانستان وزيمبابوي.

وتأتي البطولة ضمن توجّه «فيفا» لتوسيع قاعدة المشاركة الدولية في الفئات العمرية الصغيرة، وإتاحة فرص أكبر أمام المنتخبات الناشئة لخوض المنافسات العالمية، مع التركيز على الجوانب التعليمية والتطويرية إلى جانب النتائج الرياضية.

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