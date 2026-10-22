ترمب يتهم ليبرون جيمس بعدم احترام النشيد الوطني الأميركي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم كرة السلة ليبرون جيمس، الخميس، متهماً إياه بإظهار عدم الاحترام للولايات المتحدة خلال عزف النشيد الوطني، على خلفية تصرفاته في إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه».

ونشر ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» مقطع فيديو يظهر جيمس وهو يتحرك في أثناء عزف النشيد الوطني، معتبراً أن تصرفه يمثل إساءة إلى بلاده.

وقال الرئيس الأميركي في منشوره: «في أثناء الاستماع إلى نشيدنا الوطني، أظهر ليبرون جيمس عدم احترام لبلدنا».

وطالب ترمب نجم كرة السلة بالاعتذار، مضيفاً: «يجب على ليبرون جيمس الاعتذار لجميع المحاربين والأبطال الأميركيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العلم الأميركي وكل ما تمثله بلادنا».

وأظهر المقطع الذي نشره ترمب، جيمس واقفاً إلى جانب لاعبي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وهو يحرك ذراعيه بطريقة تشبه تمارين الإحماء، قبل أن يؤدي حركات تحاكي تسديد الكرة نحو السلة، خلال عزف النشيد الوطني.