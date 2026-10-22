مونشنغلادباخ مهدد برقم سلبي تاريخي في الدوري الألماني

يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ خطر تسجيل رقم قياسي سلبي غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على شتوتغارت، الجمعة، في ظل سلسلة من الهزائم المتتالية، وأزمة إصابات تضرب صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم.

وخسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا»، وبات مهدداً بأن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 63 عاماً يتعرض لسبع هزائم متتالية في بداية الموسم، في حال فشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شتوتغارت.

وسبق لثلاثة أندية أن خسرت مبارياتها الست الافتتاحية، وهي فورتونا دوسلدورف موسم 1991 - 1992، وماينتس موسم 2020 - 2021، وبوخوم موسم 2022 - 2023، لكنها نجحت جميعها في الحصول على نقاطها الأولى خلال الجولة السابعة.

وتزداد مهمة مونشنغلادباخ صعوبة في ظل غياب تسعة لاعبين بداعي الإصابة، أبرزهم المهاجمان تيم كلايندينست وإسحاق ليدبيرغ، ولاعب الوسط فرانك هونورات، والمدافع الياباني كو إيتاكورا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة لاختيار التشكيلة المناسبة.

ويحاول المدرب ألكسندر بليسين، الذي تولى المسؤولية خلفاً لأوجين بولانسكي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إعادة التوازن إلى الفريق، بعدما تسلم المهمة عقب أربع هزائم متتالية، قبل أن تتواصل النتائج السلبية في المباراتين التاليتين.

وقال بليسين، في تصريحات قبل مواجهة شتوتغارت: «علينا أن نعبر هذه المرحلة الصعبة، ولا تزال أمامنا بعض الخطوات التي يتعين علينا اجتيازها».

وأضاف: «من الطبيعي ألا تسود أجواء الاحتفال في الوقت الحالي، لكنني لم أمنع أحداً من الضحك أو المزاح. الجميع يتمتع بدرجة عالية من التركيز والانضباط».

ولم تقتصر تداعيات البداية المتعثرة على الجانب الفني؛ إذ امتدت إلى الأجواء الإدارية والجماهيرية داخل النادي، وسط تصاعد المطالبات بإجراء تغييرات على مستوى القيادة.

وطالبت رابطة جماهير مونشنغلادباخ باستقالة رئيس النادي راينر بونهوف وعدد من المسؤولين، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة شاملة تتيح للفريق بداية جديدة.

وجاء في بيان الرابطة: «نأمل بشدة أن تمهد القيادة الحالية، التي تضم شخصيات تحظى بتقدير واحترام كبيرين على المستوى الشخصي، الطريق أمام عملية إعادة الهيكلة».

ويدخل مونشنغلادباخ مواجهة شتوتغارت تحت ضغط كبير، في محاولة لوقف سلسلة الهزائم وتجنب دخول تاريخ الدوري الألماني من بوابة رقم قياسي سلبي.