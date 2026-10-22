عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مونشنغلادباخ مهدد برقم سلبي تاريخي في الدوري الألماني

خسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا» (رويترز)
خسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا» (رويترز)
TT
TT

مونشنغلادباخ مهدد برقم سلبي تاريخي في الدوري الألماني

خسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا» (رويترز)
خسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا» (رويترز)

يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ خطر تسجيل رقم قياسي سلبي غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على شتوتغارت، الجمعة، في ظل سلسلة من الهزائم المتتالية، وأزمة إصابات تضرب صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم.

وخسر مونشنغلادباخ مبارياته الست الأولى في «البوندسليغا»، وبات مهدداً بأن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 63 عاماً يتعرض لسبع هزائم متتالية في بداية الموسم، في حال فشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شتوتغارت.

وسبق لثلاثة أندية أن خسرت مبارياتها الست الافتتاحية، وهي فورتونا دوسلدورف موسم 1991 - 1992، وماينتس موسم 2020 - 2021، وبوخوم موسم 2022 - 2023، لكنها نجحت جميعها في الحصول على نقاطها الأولى خلال الجولة السابعة.

وتزداد مهمة مونشنغلادباخ صعوبة في ظل غياب تسعة لاعبين بداعي الإصابة، أبرزهم المهاجمان تيم كلايندينست وإسحاق ليدبيرغ، ولاعب الوسط فرانك هونورات، والمدافع الياباني كو إيتاكورا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة لاختيار التشكيلة المناسبة.

ويحاول المدرب ألكسندر بليسين، الذي تولى المسؤولية خلفاً لأوجين بولانسكي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إعادة التوازن إلى الفريق، بعدما تسلم المهمة عقب أربع هزائم متتالية، قبل أن تتواصل النتائج السلبية في المباراتين التاليتين.

وقال بليسين، في تصريحات قبل مواجهة شتوتغارت: «علينا أن نعبر هذه المرحلة الصعبة، ولا تزال أمامنا بعض الخطوات التي يتعين علينا اجتيازها».

وأضاف: «من الطبيعي ألا تسود أجواء الاحتفال في الوقت الحالي، لكنني لم أمنع أحداً من الضحك أو المزاح. الجميع يتمتع بدرجة عالية من التركيز والانضباط».

ولم تقتصر تداعيات البداية المتعثرة على الجانب الفني؛ إذ امتدت إلى الأجواء الإدارية والجماهيرية داخل النادي، وسط تصاعد المطالبات بإجراء تغييرات على مستوى القيادة.

وطالبت رابطة جماهير مونشنغلادباخ باستقالة رئيس النادي راينر بونهوف وعدد من المسؤولين، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة شاملة تتيح للفريق بداية جديدة.

وجاء في بيان الرابطة: «نأمل بشدة أن تمهد القيادة الحالية، التي تضم شخصيات تحظى بتقدير واحترام كبيرين على المستوى الشخصي، الطريق أمام عملية إعادة الهيكلة».

ويدخل مونشنغلادباخ مواجهة شتوتغارت تحت ضغط كبير، في محاولة لوقف سلسلة الهزائم وتجنب دخول تاريخ الدوري الألماني من بوابة رقم قياسي سلبي.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خلاف بين أندية الدوري الألماني للسيدات بشأن نظام تحديد البطل

رياضة عالمية تغييرات مرتقبة في الدوري الألماني للسيدات بعد انفصاله عن الاتحاد المحلي لكرة القدم (رويترز)

خلاف بين أندية الدوري الألماني للسيدات بشأن نظام تحديد البطل

أثار مقترح اعتماد نظام الأدوار الإقصائية لتحديد بطل الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات انقساماً بين أندية المسابقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
رياضة عالمية الكولومبي لويس دياز (رويترز)
رياضة عالمية

إصابة عضلية تبعد لويس دياز عن بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعرض مهاجمه الكولومبي لويس دياز لإصابة عضلية بالفخذ اليسرى، خلال مواجهة آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

قال أوليفر بيرهوف، المدير السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، إن مسابقات الدوري المحلية فقدت جاذبيتها؛ بسبب هيمنة الأندية نفسها على الألقاب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
رياضة عالمية يوزوا كيميش (رويترز)
رياضة عالمية

ظروف عائلية حزينة تحرم بايرن من كيميش أمام آرسنال

أعلن بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني، غياب لاعب وسطه يوزوا كيميش عن مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية استعاد فريق بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه صباح باكو الأذربيجاني (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفضل غيراسي

اختتم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أسبوعاً شاقاً من التنقلات، اليوم الأربعاء، وبدا مستعداً للمنافسات المقبلة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه.

«الشرق الأوسط» (باكو )
الرياضة رياضة عالمية

«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
TT
TT

«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)

حقق نادي باناثيناكوس اليوناني فوزاً عريضاً على مضيفه «كيرات ألماتي» الكازاخي بنتيجة 5-1، الخميس، ضِمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة «الدوري» في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع الفريق اليوناني رصيده إلى 6 نقاط، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة، بعدما استهلّ مشواره بالفوز على «بوراتس بانيا لوكا» البوسني بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمّد رصيد «كيرات ألماتي» عند نقطة واحدة في المركز الثاني والعشرين، ضِمن مرحلة «الدوري» التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح فيسنتي تابوردا التسجيل لـ«باناثيناكوس» في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعزز سيريل ديسيرس تقدم الضيوف بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اليوناني بهدفين دون رد.

بيدرو تشيريفيلا لاعب «باناثيناكوس» اليوناني وليف كورغين وأزامات توياكباييف لاعبا «كيرات ألماتي» الكازاخي يتنافسون على الكرة (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عاد ديسيرس ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يوسّع كينغز كانغوا الفارق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57.

واختتم إلمين راستودار خماسية «باناثيناكوس» في الدقيقة 75، في حين سجل إسماعيل بيكبولات هدف «كيرات ألماتي» الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، واصل «باناثيناكوس» بدايته القوية في البطولة القارية، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تلقّى الفريق الكازاخي خسارة ثقيلة على أرضه.

مواضيع
الدوري الأوروبي اليونان
الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» يعاقب ليون وهايدوك سبليت وطرابزون سبور بسبب تجاوزات جماهيرية

شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
TT
TT

«يويفا» يعاقب ليون وهايدوك سبليت وطرابزون سبور بسبب تجاوزات جماهيرية

شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، عقوبات مالية وتأديبية على ثلاثة أندية أوروبية، هي ليون الفرنسي وهايدوك سبليت الكرواتي وطرابزون سبور التركي، على خلفية مخالفات ارتكبتها جماهيرها خلال مباريات المسابقات القارية الأسبوع الماضي.

وقرر «يويفا» تغريم ليون 20 ألف يورو، ما يعادل نحو 22.5 ألف دولار، بسبب هتافات عنصرية صدرت عن جماهيره خلال فوز الفريق على كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 3-2 في الدوري الأوروبي.

وشملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون خلال إحدى مبارياته المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، مع تعليق تنفيذ القرار وإخضاع النادي لفترة اختبار تمتد لعامين.

وفي سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 80 ألف يورو على هايدوك سبليت الكرواتي، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراة التي فاز فيها على أياكس الهولندي بنتيجة 2-1، إلى جانب غرامة إضافية بقيمة 16 ألف يورو نتيجة إغلاق الممرات داخل الملعب.

كما تقرر معاقبة النادي الكرواتي بخوض مباراة واحدة في المسابقات الأوروبية دون حضور جماهيري، مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراته الثانية على أرضه.

أما طرابزون سبور التركي، فتعرض لغرامة مالية بلغت 100 ألف يورو، أي نحو 112 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية واقتحام أرض الملعب والتسبب في أضرار خلال فوزه خارج أرضه على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم تقتصر العقوبة على الجانب المالي، إذ قرر «يويفا» أيضاً منع جماهير طرابزون سبور من حضور المباراة المقبلة للفريق خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التأديبية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتصدي للمخالفات الجماهيرية وضمان سلامة الملاعب خلال المنافسات القارية.

مواضيع
الدوري الأوروبي دوري أبطال أوروبا فرنسا تركيا كرواتيا
الرياضة رياضة عالمية

عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
TT
TT

عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، إقامة مباراة منتخب صربيا أمام ضيفه الألماني، المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، خلف أبواب مغلقة، على خلفية تصرفات عنصرية وتمييزية صدرت عن الجماهير الصربية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبة جاءت نتيجة حوادث شهدتها مباراتا المنتخب الصربي أمام اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، ما دفعه إلى حرمان المنتخب من الدعم الجماهيري خلال مواجهته المرتقبة أمام ألمانيا في العاصمة بلغراد.

وشملت العقوبات أيضاً تغريم الاتحاد الصربي لكرة القدم مبلغ 50 ألف يورو، ما يعادل نحو 56 ألف دولار أميركي، بسبب المخالفات المرتكبة خلال المباراتين.

من جانبه، أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم مشجعي المنتخب الراغبين في السفر إلى بلغراد بعدم إمكانية حضور المباراة، التزاماً بالعقوبة الصادرة عن «يويفا».

وبذلك، سيخوض المنتخب الصربي مواجهته أمام ألمانيا دون حضور جماهيري، في إطار العقوبات التأديبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة السلوكيات العنصرية والتمييزية في الملاعب.

مواضيع
فيفا صربيا اليونان هولندا