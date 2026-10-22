خلاف بين أندية الدوري الألماني للسيدات بشأن نظام تحديد البطل

أثار مقترح اعتماد نظام الأدوار الإقصائية لتحديد بطل الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات انقساماً بين أندية المسابقة، في ظل التحولات المرتقبة على مستوى إدارة البطولة، عقب انفصالها عن الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأبدى أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت، دعمه لإجراء تغييرات جذرية على نظام المنافسة، معتبراً أن كرة القدم النسائية توفر فرصة لتجربة أفكار جديدة لم يسبق تطبيقها في مسابقات أخرى.

وقال هيلمان خلال مؤتمر صحافي، الخميس: «أنا من أشد المؤيدين لتجربة أمور في كرة القدم النسائية لم نجرؤ على تجربتها في مجالات أخرى، ويمكنني تصور اعتماد نظام الأدوار الإقصائية لتحديد بطل الدوري».

وتأسست رابطة الدوري الألماني للسيدات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتمثيل مصالح الأندية الأربعة عشر المشاركة في المسابقة، على أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة البطولة اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2027.

وبدأت الرابطة بالفعل إجراءات تسويق حقوق البث التلفزيوني، حيث تضمنت وثائق الطرح تصوراً جديداً لنظام المنافسة، يقوم على إقامة أدوار إقصائية لحسم هوية البطل، إلى جانب اعتماد آلية للصعود والهبوط.

غير أن المقترح لم يحظَ بتأييد جميع الأندية، إذ أعلنت بيانكا ريش، مديرة قطاع كرة القدم للسيدات في بايرن ميونيخ، معارضتها للفكرة، مؤكدة أن لقب الدوري يجب أن يكون من نصيب الفريق الأكثر استقراراً وتفوقاً طوال الموسم.

وقالت ريش: «في نهاية المطاف، يجب أن يتوج باللقب الفريق الذي قدم أفضل أداء على مدار الموسم بأكمله».

وانضم فولفسبورغ إلى قائمة الأندية المعارضة للتغييرات المقترحة، ما يعكس تباين المواقف بشأن مستقبل نظام البطولة، بين مؤيدين لتطوير شكل المنافسة ومعارضين للتخلي عن النظام التقليدي لتحديد البطل.

ومن المنتظر أن تحسم الأندية موقفها النهائي خلال الاجتماع العام المقرر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عقب استكمال المفاوضات مع الجهات الراعية، تمهيداً لتحديد شكل المسابقة في المرحلة الجديدة من إدارتها.