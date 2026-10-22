رياضية تحمّل تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل لمسافة 900 ميل

أصبحت رياضية التَّحمُّل الفائق كاثرين بريد، هذا الأسبوع، أول شخص يسبح ​ساحل كاليفورنيا بالكامل والبالغ طوله 900 ميل (1448 كيلومتراً)، حيث أكملت رحلتها من ولاية أوريغون إلى المكسيك في أقل من 4 أشهر.

ووفقاً لمنظمي رحلة «سويم كاليفورنيا»، واجهت بريد، البالغ عمرها 33 عاماً والمولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تيارات خطرة وعواصف وأسماك قرش ومياه الصرف الصحي، ‌بينما كانت ‌تسبح بضربات سباحة حرة لمدة ​تصل ‌إلى ⁠5 ​ساعات يومياً ⁠خلال رحلتها التي استمرَّت 111 يوماً.

وكان يرافقها طوال فترة السباحة قارب صغير مزود بمحرك وبقارب فريقها الشراعي البالغ طوله 52 قدماً ويحمل اسم «كاتاليست»، حيث كان على متنه مراقبون تابعوا تحركاتها، ورصدوا إحداثيات موقعها، ووثَّقوا تقدمها من خلال التصوير.

وقال المتحدث ⁠وليام رينهارت لـ«رويترز»، أمس (الأربعاء)، ‌إن بريد، التي كانت ‌تسبح على بُعد 3 إلى ​5 أميال من الشاطئ، ‌قطعت في المتوسط نحو 10.3 ميل يومياً، ‌وقضت 18 يوماً خارج الماء سواء في فترات راحة مجدولة أو بسبب توقفات اضطرارية فرضها سوء الأحوال الجوية.

كاثرين بريد تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل (أ.ب)

وانطلقت بريد من مياه المحيط الهادئ قبالة الحدود ‌بين كاليفورنيا وأوريغون في أول يوليو (تموز) الماضي ووصلت إلى خط النهاية عند ⁠الحدود ⁠البحرية بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين.

وسارع طاقم الدعم الخاص بها إلى إخراجها من الماء في مناسبات عدة عند رصد أسماك القرش. ولعل أكبر التحديات الجسدية التي واجهتها كانت التيارات البحرية القوية المتجهة شمالاً والتي كانت تعاكس مسارها مباشرة قبالة شمال كاليفورنيا، والتي اشتدت بسبب ظروف ظاهرة النينيو القوية السائدة في شرق المحيط الهادئ.

وفي رسالة مُصوَّرة على موقع «يوتيوب» ​سُجِّلت في بداية رحلتها، ​قالت بريد: «أريد أن أروي قصة كيف غير المحيط حياتي، وأريد أن يحمي الناس هذا الساحل».