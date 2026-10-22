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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الآسيوي يواجه اختبار الشفافية... وتمديد مرتقب لولاية سلمان آل خليفة

تعديلات مقترحة على النظام الأساسي تثير تساؤلات بشأن الانتخابات ومقاعد آسيا في مجلس «فيفا»

التعديلات على النظام الأساسي لتمديد بقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى نهاية عام 2027 (الاتحاد الآسيوي)
التعديلات على النظام الأساسي لتمديد بقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى نهاية عام 2027 (الاتحاد الآسيوي)
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الاتحاد الآسيوي يواجه اختبار الشفافية... وتمديد مرتقب لولاية سلمان آل خليفة

التعديلات على النظام الأساسي لتمديد بقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى نهاية عام 2027 (الاتحاد الآسيوي)
التعديلات على النظام الأساسي لتمديد بقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى نهاية عام 2027 (الاتحاد الآسيوي)

يواجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية، قبل اجتماع جمعيته العمومية غير العادية المقرر غداً (الجمعة)، في طوكيو، وسط توجه لإقرار تعديلات على نظامه الأساسي من شأنها تمديد بقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى نهاية عام 2027، وتأجيل مباشرة المسؤولين المنتخبين الجدد مهامهم إلى مطلع عام 2028.

وحسب موقع «ذا آسيان غيم»، الخميس، فإن التعديلات المقترحة تضع الاتحاد الآسيوي أمام اختبار لمدى التزامه بمبادئ الشفافية والتشاور التي طالب رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الاتحاد الدولي لكرة القدم بتطبيقها، عقب الخلافات التي أثارتها خطط جياني إنفانتينو المتعلقة بإتاحة جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

الشيخ سلمان آل خليفة مع رئيس الاتحاد الأوزبكي (الاتحاد الآسيوي)

كان الاتحاد الآسيوي قد أصدر بياناً في 31 يوليو (تموز) الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات مؤسسية وتعزيز الشفافية والمشاركة الفعلية في عمليات اتخاذ القرار، قبل أن يشارك رئيسه، بعد عشرة أيام، في توقيع رسالة مع رئيسي الاتحادين الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، تطالب بتغيير أسلوب إدارة كرة القدم العالمية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اجتماعات تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، تتضمن لقاءً بين قيادات الاتحاد الآسيوي وإنفانتينو، في وقت يستعد فيه رئيس الاتحاد الدولي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وتنص التعديلات المقترحة، وفق وثيقة اطلع عليها الموقع، على إجراء انتخابات المناصب القيادية المحددة في المواد من 32.1 «أ» إلى 32.1 «هـ» خلال الجمعية العمومية العادية لعام 2027، على أن يباشر الفائزون مهامهم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028، ضمن دورة انتخابية موصوفة بأنها تمتد من 2028 إلى 2032.

وتشترط التعديلات ألا يتجاوز عمر المرشح 70 عاماً في الأول من يناير 2028، مع استمرار المسؤولين المنتخبين للدورة الحالية 2023-2027 في مناصبهم طوال عام 2027، وإلزام الاتحادات الإقليمية بمواءمة أنظمتها وانتخاباتها مع هذه التغييرات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تواجهه تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية (الاتحاد الآسيوي)

وبذلك، فإن المسؤولين الذين كان يفترض انتهاء ولاياتهم في فبراير (شباط) 2027 سيواصلون العمل نحو 11 شهراً إضافياً، بينما لن يتسلم المسؤولون المنتخبون خلال الجمعية العمومية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل مناصبهم إلا بعد نحو ثمانية أشهر من انتخابهم.

وبرر الاتحاد الآسيوي التعديلات، وفق الوثيقة، بوجود ظروف استثنائية مرتبطة بالتغييرات المقبلة في روزنامة مسابقات «فيفا»، والحاجة إلى مواءمة السنة الانتخابية مع موعد إقامة كأس آسيا، بما يضمن استقرار الإدارة خلال البطولة القارية.

غير أن التقرير أثار تساؤلات بشأن المدة الفعلية للدورة الانتخابية التالية، إذ ينص النظام الأساسي على أن ولاية الرئيس تستمر أربعة أعوام، مما يعني أن الدورة التي تبدأ في يناير 2028 يفترض أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2031، بينما تشير الصياغة الجديدة إلى دورة تمتد من 2028 إلى 2032.

وتساءل التقرير عما إذا كانت الولاية ستنتهي بنهاية 2031 مع إجراء الانتخابات في 2032، أم أن المسؤولين سيبقون طوال عام 2032، وهو ما قد يجعل الولاية خمس سنوات بدلاً من أربع.

وأوضح الموقع أنه طلب من الاتحاد الآسيوي توضيحات بشأن موعد انتهاء الدورة الجديدة وأسباب تغيير موعد الجمعية العمومية والارتباط بين الانتخابات وكأس آسيا، لكنه لم يتلقَّ ردوداً.

وتمتد التساؤلات إلى المقاعد الآسيوية السبعة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يشغلها سلمان بن إبراهيم، والياباني كوزو تاشيما، والفلبيني ماريانو أرانيتا، والماليزي حميدين محمد أمين، والقطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والسعودي ياسر المسحل، واللاوسي كانيا كيوماني.

داتو ويندسور أمين الاتحاد الآسيوي يُلقي كلمته أمام أمناء الاتحادات الوطنية (الاتحاد الآسيوي)

كان الأعضاء الستة، إلى جانب سلمان الذي يشغل تلقائياً منصب نائب رئيس «فيفا» بحكم رئاسته الاتحاد الآسيوي، قد انتُخبوا في الأول من فبراير 2023 لولاية مدتها أربعة أعوام.

وأثار التقرير تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين استمرار المسؤولين الآسيويين في مناصبهم القارية طوال 2027 وبين أحكام النظام الأساسي لـ«فيفا»، التي تحدد مدة عضوية المجلس بأربع سنوات تبدأ بعد انتخاب الأعضاء في جمعيات اتحاداتهم القارية.

واستعاد التقرير قرار الاتحاد الآسيوي عام 2024 إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الانتخابية للمسؤولين، بعدما كان النظام يسمح بثلاث ولايات مدة كل منها أربع سنوات، ليصبح الاتحاد الآسيوي، وفق التقرير، الوحيد بين الاتحادات القارية الستة الذي لا يضع سقفاً لعدد ولايات رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي.

كان الاتحادان الأسترالي والأردني الوحيدين اللذين صوتا ضد التعديل آنذاك.

وفي حال إعادة انتخاب سلمان بن إبراهيم دون منافس العام المقبل، واستمرار ولايته حتى عام 2032، فإن فترة رئاسته للاتحاد الآسيوي ستقترب من عقدين، منذ توليه المنصب عام 2013.

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بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
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بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)

قال أوليفر بيرهوف، المدير السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، إن مسابقات الدوري المحلية فقدت جاذبيتها؛ بسبب هيمنة الأندية نفسها على الألقاب، مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وقال بيرهوف، في تصريحات لمجلة «سبورتس إليستريتد»، بنسختها الألمانية: «دوري أبطال أوروبا بطولة استثنائية، لكن كثيراً من مسابقات الدوري المحلية أصبحت مملة، ببساطة».

وأوضح أن أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ابتعدت بمستواها عن معظم منافسيها، مشيراً إلى أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غالباً ما ينحصر أيضاً بين عدد محدود من الفرق.

وفاز بايرن ميونيخ بجميع ألقاب الدوري الألماني بين عامَي 2013 و2026، باستثناء موسم واحد تُوِّج فيه باير ليفركوزن باللقب عام 2024. وفي الفترة نفسها، أحرز باريس سان جيرمان 12 لقباً من أصل 14 في الدوري الفرنسي. أما في إسبانيا، فيعود آخر تتويج لفريق خارج الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد إلى عام 2004، عندما فاز فالينسيا باللقب.

ويرى بيرهوف أن كرة القدم يمكن أن تستفيد من بعض الأنظمة المطبقة في الرياضات الأميركية، مثل نظام اختيار اللاعبين الجدد (الدرافت) ووضع سقف للرواتب.

وقال: «نحب في كرة القدم الألمانية أن نقول إننا نتحلى بقدر كبير من التضامن، لكن الفجوة تتسع باستمرار».

وعمل بيرهوف، مهاجم المنتخب الألماني السابق، في الاتحاد الألماني لكرة القدم بين عامَي 2004 و2022، وهي الفترة التي شهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم عام 2014. ويعمل حالياً مستشاراً لفريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأميركية، ما أتاح له التَّعرُّف عن قرب على أسلوب الإدارة الرياضية في الولايات المتحدة.

وأضاف بيرهوف: «الأميركيون لا يفعلون بالضرورة كل شيء بصورة أفضل، لكنهم يمضون قدماً في تنفيذ ما يريدونه. لديهم الشجاعة لمواجهة المشكلات واتخاذ القرارات».

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رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رياضية تحمّل تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل لمسافة 900 ميل

كاثرين بريد (أ.ب)
كاثرين بريد (أ.ب)
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رياضية تحمّل تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل لمسافة 900 ميل

كاثرين بريد (أ.ب)
كاثرين بريد (أ.ب)

أصبحت رياضية التَّحمُّل الفائق كاثرين بريد، هذا الأسبوع، أول شخص يسبح ​ساحل كاليفورنيا بالكامل والبالغ طوله 900 ميل (1448 كيلومتراً)، حيث أكملت رحلتها من ولاية أوريغون إلى المكسيك في أقل من 4 أشهر.

ووفقاً لمنظمي رحلة «سويم كاليفورنيا»، واجهت بريد، البالغ عمرها 33 عاماً والمولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تيارات خطرة وعواصف وأسماك قرش ومياه الصرف الصحي، ‌بينما كانت ‌تسبح بضربات سباحة حرة لمدة ​تصل ‌إلى ⁠5 ​ساعات يومياً ⁠خلال رحلتها التي استمرَّت 111 يوماً.

وكان يرافقها طوال فترة السباحة قارب صغير مزود بمحرك وبقارب فريقها الشراعي البالغ طوله 52 قدماً ويحمل اسم «كاتاليست»، حيث كان على متنه مراقبون تابعوا تحركاتها، ورصدوا إحداثيات موقعها، ووثَّقوا تقدمها من خلال التصوير.

وقال المتحدث ⁠وليام رينهارت لـ«رويترز»، أمس (الأربعاء)، ‌إن بريد، التي كانت ‌تسبح على بُعد 3 إلى ​5 أميال من الشاطئ، ‌قطعت في المتوسط نحو 10.3 ميل يومياً، ‌وقضت 18 يوماً خارج الماء سواء في فترات راحة مجدولة أو بسبب توقفات اضطرارية فرضها سوء الأحوال الجوية.

كاثرين بريد تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل (أ.ب)

وانطلقت بريد من مياه المحيط الهادئ قبالة الحدود ‌بين كاليفورنيا وأوريغون في أول يوليو (تموز) الماضي ووصلت إلى خط النهاية عند ⁠الحدود ⁠البحرية بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين.

وسارع طاقم الدعم الخاص بها إلى إخراجها من الماء في مناسبات عدة عند رصد أسماك القرش. ولعل أكبر التحديات الجسدية التي واجهتها كانت التيارات البحرية القوية المتجهة شمالاً والتي كانت تعاكس مسارها مباشرة قبالة شمال كاليفورنيا، والتي اشتدت بسبب ظروف ظاهرة النينيو القوية السائدة في شرق المحيط الهادئ.

وفي رسالة مُصوَّرة على موقع «يوتيوب» ​سُجِّلت في بداية رحلتها، ​قالت بريد: «أريد أن أروي قصة كيف غير المحيط حياتي، وأريد أن يحمي الناس هذا الساحل».

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السعودية وقطر يتواجهان ودياً في افتتاح استاد أرامكو

صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
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السعودية وقطر يتواجهان ودياً في افتتاح استاد أرامكو

صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)

يلتقي المنتخبان السعودي والقطري في مباراة ودية دولية في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في افتتاح استاد أرامكو بمدينة الخُبَر، أحد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 التي تستضيفها السعودية.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إقامة المباراة التي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.

ويُعد استاد أرامكو في مدينة الخبر أحد أبرز المشاريع الرياضية الحديثة في السعودية، إذ تبلغ سعته نحو 47 ألف متفرج، بينما تمتد مساحته الإجمالية على نحو 800 ألف متر مربع، وهو من المنشآت المخصصة لاستضافة مونديال 2034.

وبحسب ملف الاستضافة السعودي، سيحتضن الملعب مباريات في دور المجموعات وأدوار الـ32 والـ16 من كأس العالم 2034، إلى جانب استضافته مباريات كأس آسيا 2027، التي تقام في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر.

ويتميز الاستاد بتصميم معماري مستوحى من الدوامات المائية التي تتشكل على سواحل الخليج العربي، فضلاً عن اعتماده أنظمة تبريد متكاملة وتقنيات حديثة.

وكشف المنتخب السعودي لكرة القدم عن برنامجه الإعدادي لبطولة «كأس آسيا 2027»، الذي يتضمَّن إقامة معسكرين تدريبيَّين، وخوض 4 مباريات ودية، ضمن استعداداته للمشارَكة في البطولة القارية.

ويبدأ «الأخضر» المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي بإقامة معسكر تدريبي في قطر، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تتخلله مواجهتان وديتان، الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته.

أما المرحلة الثانية، فتتضمَّن إقامة معسكر تدريبي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، يخوض خلاله المنتخب السعودي مباراتين وديَّتين.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين في الدوحة، الأولى أمام نظيره الأسترالي يوم 13 نوفمبر المقبل، والثانية أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم 17 من الشهر نفسه.

وكانت قرعة كأس آسيا 2027 قد أوقعت المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات عُمان وفلسطين والكويت.

ويستهل «الأخضر» مشواره بمواجهة فلسطين يوم 7 يناير على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، قبل أن يلتقي عُمان يوم 12 من الشهر نفسه على الملعب ذاته، ثم يواجه الكويت يوم 17 يناير على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في المقابل، جاء المنتخب القطري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان وتايلاند وإندونيسيا.

ويبدأ «العنابي»، حامل لقب النسختين الأخيرتين، مشواره بمواجهة تايلاند يوم 11 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ثم يلتقي إندونيسيا يوم 16 من الشهر نفسه على استاد أرامكو في الخبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم 20 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

وكان المنتخبان السعودي والقطري قد التقيا مطلع الشهر الحالي في نصف نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج، حيث حسم المنتخب السعودي المواجهة بركلات الترجيح 3-2، قبل أن يتوج «الأخضر» باللقب إثر فوزه على نظيره الإماراتي 2-0 في المباراة النهائية.

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