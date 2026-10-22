«إن بي إيه»: ليكرز يستهل حقبة ما بعد ليبرون جيمس بفوز على ووريورز

سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة، وقدَّم ووكر كيسلر أداءً مذهلاً بتسجيله 26 نقطة، ليستهل فريق لوس أنجليس ليكرز حقبة ما بعد ليبرون جيمس بفوز مقنع على ضيفه غولدن ستايت ووريورز 127 - 105، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) الأربعاء.

ويبدأ دونتشيتش الذي وُصف بأنه «مستقبل الفريق» منذ قدومه من دالاس مافريكس في فبراير (فبراير) 2025، الموسم قائداً بلا منازع لليكرز، وذلك في أعقاب انتقال «الملك» جيمس (41 عاماً) إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لاعباً حراً في يوليو (تموز) الماضي.

وكان السلوفيني، البالغ 27 عاماً، قد وجَّه رسالةً طموحةً عبر إعلان نُشر في صفحة كاملة بصحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأربعاء، قال فيها للجماهير: «الليلة نبدأ رحلتنا نحو الفوز باللقب».

وعلى ملعب «كريبتو.كوم أرينا» في لوس أنجليس، ترجم دونتشيتش هذا الطموح إلى أداء حيوي ومبهر أمام ووريورز ونجمه المخضرم ستيفن كوري صاحب الـ23 نقطة.

وردَّ دونتشيتش على بعض الاستفزازات من لاعب ووريورز الصاعد الدومينيكاني ياكسيل ليندبورغ (24 عاماً) برمية ثلاثية من منتصف الملعب مع صافرة نهاية الشوط الأول، وهي واحدة من لقطات كثيرة في أمسية هيمن فيها ليكرز على اللقاء، حيث نجح في توسيع الفارق لصالحه في ذروته إلى 35 نقطة.

وقال دونتشيتش: «الأمر يعود إلى الأداء الجماعي للفريق. أعتقد أن دفاعنا في الرُّبع الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، لكننا استعدنا تركيزنا بعد ذلك، وأعتقد أن الجميع استمتعوا باللعب».

أما كيسلر، الذي انضم للفريق قادماً من يوتا جاز في يوليو، فقد حقَّق بدايةً تاريخيةً مع ليكرز، إذ نجح في تسجيل جميع رمياته الـ12، بما في ذلك 10 سلات ساحقة.

أثنى دونتشيتش على أداء زميله ابن الـ25 عاماً، قائلاً: «ما قدَّمه اليوم كان أمراً لا يُصدَّق بالنسبة لنا».

وشهدت الليلة الثانية من الموسم الجديد ظهور كوكبة من النجوم مع فرقهم الجديدة، فقد تألق أنتوني إدواردز، نجم مينيسوتا تمبروولفز، بتسجيله 45 نقطة، ليقود فريقه للفوز على ميامي هيت 131 - 106.

وبهذا الإنجاز، انضم إدواردز إلى أساطير اللعبة على غرار ويلت تشامبرلين ومايكل جوردان، ليصبح واحداً من اللاعبين القلائل الذين نجحوا في تسجيل 40 نقطة أو أكثر في المباراة الافتتاحية للموسم في أكثر من مناسبة.

وقدَّم إدواردز أداءً متناغماً مع الوافد الجديد لاميلو بول، كما أضاف إلى رصيده 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

سجَّل إدواردز 9 من الرميات الثلاثية الـ21 التي حقَّقها تمبروولفز، بينما نجح بول الذي انضم للفريق قادماً من شارلوت هورنتس هذا الموسم، في تسجيل 5 رميات ثلاثية، لينهي المباراة برصيد 21 نقطة.

وتألق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو في صفوف هيت المنضم حديثاً إليه قادماً من ميلووكي باكس، بتسجيله 35 نقطة من دون أن يمنع خسارة فريقه.

ونجح أنتيتوكومبو، المُتوَّج بلقب الدوري مرة واحدة وجائزة أفضل لاعب مرتين خلال مسيرة امتدت 13 عاماً في ميلووكي، في 13 محاولة من أصل 19، وأضاف إلى رصيده التهديفي 6 متابعات.

وفي واشنطن، خاض أنتوني ديفيز مباراته الأولى بقميص ويزاردز بعد 9 أشهر من انتقاله من دالاس مافريكس في صفقة ضخمة، وقاده للفوز على ميلووكي باكس 128 - 116.

وبعد تعافيه من إصابات في اليد والفخذ، سجَّل ديفيز 34 نقطة والتقط 12 متابعة، ما دفع جماهير ويزاردز، التي عانت خلال الموسم الماضي حين سجَّل الفريق أسوأ سجل في الدوري (17 فوزاً مقابل 65 هزيمة)، للهتاف له «إم في بي».

كما أسهم تراي يونغ بـ20 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليقود ويزاردز إلى تحقيق أول فوز له في المباراة الافتتاحية للموسم منذ عام 2022.

وفي تورونتو، رحَّب تورونتو رابتورز بعودة كواي لينارد إلى صفوفه بفوز كبير على شيكاغو بولز 135 - 92.

وعاد لينارد الذي قاد رابتورز لتحقيق لقبه الأول في عام 2019، إلى الفريق بعد صفقة انتقال من لوس أنجليس كليبرز، وهي صفقة تأجلت بسبب تحقيق أجرته رابطة الدوري، كشف عن انتهاك كليبرز ولينارد قواعد سقف الرواتب، ما أدى إلى فرض عقوبات صارمة على النادي.

وسجَّل كل من لينارد وسكوتي بارنز وإيمانويل كويكلي 23 نقطة لصالح رابتورز المسيطر على مجريات اللقاء بالكامل، حيث وصل الفارق لصالحه إلى 48 نقطة في بعض الفترات.

وفي نيو أورلينز، سجَّل تايريز هاليبرتون 13 نقطة من أصل 23 أحرزها في الرُّبع الأخير، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه إنديانا بايسرز للفوز على بيليكانز 123 - 120.

وهي أول مباراة يخوضها هاليبرتون منذ تعرُّضه لتمزُّق في وتر أخيل القدم اليمنى خلال المباراة الـ7 من السلسلة النهائية للدوري عام 2025.

وبدا هاليبرتون متأثراً للغاية خلال مقابلة أُجريت معه على أرض الملعب عقب المباراة، بعدما منح فريقه التَّقدُّم بتسجيله سلة حاسمة قبل 1:23 دقيقة من النهاية.

وقال هاليبرتون وهو يمسح دموعه: «يعني لي كثيراً أن أعود إلى هنا مجدداً».

وشارك كايري إرفينغ مع دالاس مافريكس، في أول مباراة له منذ أكثر من 19 شهراً، وذلك بعد تعافيه من تمزُّق في الرباط الصليبي الأمامي.

وسجَّل إرفينغ 15 نقطة في المباراة التي انتهت بخسارة مافريكس أمام هيوستن روكتس 110 - 128.