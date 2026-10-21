غلطة سراي يهزم ليل برباعية ويحقق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا

تلقى ليل الفرنسي خسارة قاسية على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة 2 - 4 أمام ضيفه غلطة سراي التركي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت الفريق التركي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله يونس أكغون بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة، لكن ليل نجح في قلب النتيجة بفضل ثنائية سوريبا دياون في الدقيقتين السابعة و39.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد أليكسي باتراكوف المباراة إلى نقطة التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني لغلطة سراي بضربة رأس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط بالتعادل 2 - 2.

وفي الشوط الثاني، استعاد الضيوف تقدمهم بعدما سجّل الجزائري نبيل بن طالب، لاعب ليل، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 52، قبل أن يعزز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تفوق الفريق التركي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 61.

البرازيلي أليكس ساندرو، مدافع ليل الفرنسي، يبدي خيبته مع نهاية المواجهة أمام غلطة سراي التركي (أ.ف.ب)

وبهذا الانتصار، حصد غلطة سراي أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري، ليتقدم إلى المركز الرابع والعشرين، متجاوزاً خسارتيه في الجولتين السابقتين أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

في المقابل، واصل ليل نتائجه المخيبة في البطولة القارية، بعدما تلقى خسارته الثالثة توالياً، عقب هزيمتيه أمام ريال بيتيس الإسباني وآرسنال الإنجليزي، ليبقى من دون نقاط في المركز الخامس والثلاثين وقبل الأخير.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحل ليل ضيفاً على بودو غليمت النرويجي، فيما يستضيف غلطة سراي نظيره شتوتغارت الألماني.