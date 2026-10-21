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ميتشل يطالب كريستال بالاس بالعودة إلى الأساسيات قبل مواجهة بشكتاش

تايريك ميتشل الظهير الأيسر لكريستال بالاس (رويترز)
تايريك ميتشل الظهير الأيسر لكريستال بالاس (رويترز)
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ميتشل يطالب كريستال بالاس بالعودة إلى الأساسيات قبل مواجهة بشكتاش

تايريك ميتشل الظهير الأيسر لكريستال بالاس (رويترز)
تايريك ميتشل الظهير الأيسر لكريستال بالاس (رويترز)

دعا تايريك ميتشل، الظهير الأيسر لكريستال بالاس الإنجليزي، زملاءه إلى استعادة أساسيات اللعب والتحلي بمزيد من الشراسة والتركيز، قبل مواجهة بشكتاش التركي، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويسعى كريستال بالاس إلى تجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي ضاعفت الضغوط على مدربه الفرنسي بيير سيج.

وقال ميتشل، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة الأوروبية، الأربعاء: «لا نعاني من مشكلة جذرية، لكننا نحتاج، بوصفنا لاعبين، إلى العودة لبعض الأساسيات، وإظهار مزيد من الشراسة، وألا نكون منافساً سهل المنال».

وأضاف: «نفتقر أحياناً إلى التركيز، ونتأثر بضغوط الجماهير أو المنافسين، وهو ما يكلفنا استقبال أهداف مبكرة».

وشدد الظهير الإنجليزي على ضرورة تحسين الأداء الجماعي، قائلاً: «علينا أن نكون أكثر ثباتاً وإقناعاً في أدائنا، وأن نستفيد بصورة أفضل من نقاط قوتنا».

من جانبه، تجنب سيج الحديث عن مستقبله مع الفريق في ظل تراجع النتائج، لكنه أكد ضرورة إحداث تغييرات ملموسة في أداء اللاعبين خلال المواجهة المقبلة.

وقال المدرب الفرنسي: «علينا تعزيز الجوانب الإيجابية في أدائنا. لقد سجلنا أكثر من عشرة أهداف منذ بداية الموسم، وهذه إحدى نقاط قوتنا، والحل الأمثل للتعامل مع الضغط الدفاعي هو الاحتفاظ بالكرة».

وعلى صعيد الغيابات، أكد سيج جاهزية بن تشيلويل للمشاركة أمام بشكتاش، فيما تعرض الياباني تاكيهيرو تومياسو لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب حتى ما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان كريستال بالاس قد استهل مشاركته الأولى في الدوري الأوروبي بالفوز على ليخ بوزنان البولندي، قبل أن يتلقى خسارة في الجولة الثانية أمام أولمبيك ليون الفرنسي، الفريق السابق لمدربه سيج.

ويأمل الفريق اللندني استعادة توازنه أمام بشكتاش، وتجاوز نتائجه الأخيرة التي ألقت بظلالها على استعداداته للمواجهة القارية.

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الرياضة رياضة عالمية

ولي عهد الأردن يتوج المنتخب السعودي بذهب البطولة الدولية

الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
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ولي عهد الأردن يتوج المنتخب السعودي بذهب البطولة الدولية

الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)

توج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، المنتخب السعودي للهجن بلقب البطولة الدولية الثانية للقدرة والتحمل، والتي اختتمت الأربعاء، في وادي رم بالأردن، بحضور الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الدولي والعربي والسعودي للهجن.

وانتزع المنتخب السعودي لقب البطولة بعدما جمع 45 نقطة، متصدراً الترتيب العام للمنتخبات المشاركة، في منافسات شهدت حضور 11 دولة، هي السعودية والأردن والعراق وبولندا ومالي وتشاد ومصر والجزائر والإمارات واليمن والدنمارك.

وفي منافسات الرجال، أحرز الأردني يوسف حسين السعيدين المركز الأول، فيما حل السعودي رامي البلوي ثانياً، ومواطنه سالم القحطاني ثالثاً.

أما في منافسات السيدات، فقد سيطرت المشاركات السعوديات على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما حققت خلود الشمري المركز الأول، تلتها خلود باتل في المركز الثاني، ثم هديل الشريف ثالثة.

وأقيمت منافسات البطولة على مسافة 12 كيلومتراً، بمشاركة 37 هجاناً وهجانة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية 50 ألف دولار أميركي، وُزعت بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وشملت أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل فئة.

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سباق الهجن الأردن رياضة السعودية
الرياضة رياضة عالمية

برونو قائد اليونايتد: الهدف المبكر جعلنا نخوض المباراة بعقلية مهزومة

برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
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برونو قائد اليونايتد: الهدف المبكر جعلنا نخوض المباراة بعقلية مهزومة

برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)

قال البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد إنها ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها فريقه مباراة بشكل سيئ، وذلك بعد الخسارة 1/ 4 أمام كومو الإيطالي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب في تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، وسجلوا هدفاً مبكراً جداً. لم يكن هناك ضغط كافٍ على حامل الكرة، ولم تكن هناك تحركات جيدة بالكرة، ولم تسر الأمور في صالحنا».

وأضاف: «استقبال هدف مبكر يجعلنا ندخل أجواء المباراة بعقلية مهزومة، ومن الصعب الخروج من هذه الحالة. نحاول أن نكون شجعاناً، وأن نستحوذ على الكرة ونخلق شيئاً ما، لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسيصبح من الصعب للغاية تجاوز هذا الموقف».

وتابع: «كان قرار الجهاز الفني ألا نعتمد أسلوب الضغط بطريقة رجل لرجل، بل ترك مساحات في الخلف وانتظار المنافس لاستخلاص الكرة؛ لكن أحياناً، عندما تمنح مساحات لفرق كهذه، فإنها تكتسب الثقة».

وعند سؤاله عما إذا كان يقصد أن مايكل كاريك أخطأ في وضع الخطة التكتيكية، أجاب: «هذا أمر يعود للمدرب والجهاز الفني لتقييمه، وليس لي. أحياناً يتطلب الأمر مزيداً من الشجاعة تحت الضغط، والمخاطرة بالضغط المتقدم لإرباك الخصم. كما رأيتم، كان قلب دفاعهم يتقدم لمراقبتي في نصف ملعبنا، نحن بحاجة للقيام بأمر مماثل كفريق، لكننا لم ننجح في ذلك».

واختتم قائلاً: «أي فريق يعتمد على اللعب عبر العمق من خلال تمريرات قصيرة ومترابطة، إذا منحته الكثير من الوقت والمساحة، فسيتمكن من تشكيل خطورة كبيرة عليك، خاصة عبر الأطراف».

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مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

أموريم: لا أحمل أي ضغينة لليونايتد... وتركيزي ينصبّ على الميلان

أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
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أموريم: لا أحمل أي ضغينة لليونايتد... وتركيزي ينصبّ على الميلان

أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)

أكّد البرتغالي روبن أموريم أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه فريقه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيزه ينصبّ بالكامل على عمله مع ميلان، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة الخميس في الدوري الأوروبي أمام بورنموث على ملعب «فيتاليتي».

وحرص الصحافيون البريطانيون على سؤال أموريم عن آرائه تجاه نادي مانشستر يونايتد. وقد عبّر عن حبّه الكبير للنادي، لكنه رفض الخوض في تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن وجوده في المؤتمر الصحافي مخصص للحديث عن مواجهتي ميلان وبورنموث.

وقال أموريم: «أعتقد أن الأمر الأهم هو وجودي هنا بصفتي مدرباً لميلان، وعليّ احترام ذلك. لا أملك شيئاً لأقوله بخصوص مانشستر يونايتد، فتركيزي منصبّ بالكامل على نادينا، (إيه سي ميلان). كل ما يمكنني قوله هو ما ذكرته سابقاً عند توقيعي لمانشستر يونايتد: أنا أحب ذلك النادي وأكنّ مشاعر طيبة لكل من فيه، وما حدث لا يغير من ذلك شيئاً».

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ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي بريطانيا