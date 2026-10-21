ميتشل يطالب كريستال بالاس بالعودة إلى الأساسيات قبل مواجهة بشكتاش

دعا تايريك ميتشل، الظهير الأيسر لكريستال بالاس الإنجليزي، زملاءه إلى استعادة أساسيات اللعب والتحلي بمزيد من الشراسة والتركيز، قبل مواجهة بشكتاش التركي، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويسعى كريستال بالاس إلى تجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي ضاعفت الضغوط على مدربه الفرنسي بيير سيج.

وقال ميتشل، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة الأوروبية، الأربعاء: «لا نعاني من مشكلة جذرية، لكننا نحتاج، بوصفنا لاعبين، إلى العودة لبعض الأساسيات، وإظهار مزيد من الشراسة، وألا نكون منافساً سهل المنال».

وأضاف: «نفتقر أحياناً إلى التركيز، ونتأثر بضغوط الجماهير أو المنافسين، وهو ما يكلفنا استقبال أهداف مبكرة».

وشدد الظهير الإنجليزي على ضرورة تحسين الأداء الجماعي، قائلاً: «علينا أن نكون أكثر ثباتاً وإقناعاً في أدائنا، وأن نستفيد بصورة أفضل من نقاط قوتنا».

من جانبه، تجنب سيج الحديث عن مستقبله مع الفريق في ظل تراجع النتائج، لكنه أكد ضرورة إحداث تغييرات ملموسة في أداء اللاعبين خلال المواجهة المقبلة.

وقال المدرب الفرنسي: «علينا تعزيز الجوانب الإيجابية في أدائنا. لقد سجلنا أكثر من عشرة أهداف منذ بداية الموسم، وهذه إحدى نقاط قوتنا، والحل الأمثل للتعامل مع الضغط الدفاعي هو الاحتفاظ بالكرة».

وعلى صعيد الغيابات، أكد سيج جاهزية بن تشيلويل للمشاركة أمام بشكتاش، فيما تعرض الياباني تاكيهيرو تومياسو لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب حتى ما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان كريستال بالاس قد استهل مشاركته الأولى في الدوري الأوروبي بالفوز على ليخ بوزنان البولندي، قبل أن يتلقى خسارة في الجولة الثانية أمام أولمبيك ليون الفرنسي، الفريق السابق لمدربه سيج.

ويأمل الفريق اللندني استعادة توازنه أمام بشكتاش، وتجاوز نتائجه الأخيرة التي ألقت بظلالها على استعداداته للمواجهة القارية.