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الرياضة رياضة عالمية

منظمة لحقوق الحيوان تطالب كريستال بالاس بالتخلي عن تميمة النسر الحي

«بيتا» تدعو نادي كريستال بالاس إلى التوقف عن استخدام النسر «فينكس» تميمةً للفريق (رويترز)
«بيتا» تدعو نادي كريستال بالاس إلى التوقف عن استخدام النسر «فينكس» تميمةً للفريق (رويترز)
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منظمة لحقوق الحيوان تطالب كريستال بالاس بالتخلي عن تميمة النسر الحي

«بيتا» تدعو نادي كريستال بالاس إلى التوقف عن استخدام النسر «فينكس» تميمةً للفريق (رويترز)
«بيتا» تدعو نادي كريستال بالاس إلى التوقف عن استخدام النسر «فينكس» تميمةً للفريق (رويترز)

دعت منظمة «بيتا» المدافعة عن حقوق الحيوان نادي كريستال بالاس الإنجليزي إلى التوقف عن استخدام النسر الأصلع الأميركي «فينكس» تميمةً للفريق خلال المباريات، محذّرة من أن الأجواء الصاخبة داخل ملاعب كرة القدم قد تتسبب في توتر الطيور وتعريضها والجماهير للخطر.

ويُعرف كريستال بالاس بلقب «النسور» منذ عام 1973، وبدأ استخدام نسر حي تميمةً في أيام المباريات عام 2010. وظهرت «فينكس» للمرة الأولى في أغسطس (آب) 2024، عندما كان عمرها أربعة أشهر، خلفاً للنسر «كايلا» الذي ارتبط بالنادي لسنوات طويلة قبل نفوقه عام 2020.

وفي رسالة وجهتها إلى شارون لاسي، الرئيسة التنفيذية لكريستال بالاس، استعرضت المنظمة حوادث سابقة شهدتها فعاليات رياضية استخدمت فيها طيور حية، من بينها واقعة إدانة أحد مشجعي تشارلتون أثليتيك بمحاولة توجيه لكمة إلى النسر «كايلا» خلال مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2015.

وأكدت «بيتا» أن الملاعب المكتظة بالجماهير، بما تتضمنه من إضاءة قوية وضوضاء مرتفعة، لا تشكل بيئة مناسبة للحيوانات، مشيرة إلى أن هذه الظروف قد تدفع الطيور إلى الشعور بالخوف والارتباك والذعر، بما يهدد سلامتها وسلامة المحيطين بها.

وأضافت المنظمة في رسالتها: «عندما تُستخدم النسور في العروض الترفيهية، فإنها تُحرم من ممارسة سلوكياتها الطبيعية، ما يسبب لها الإحباط والتوتر. الحياة البرية لا مكان لها في ملاعب كرة القدم».

وتابعت: «تُعدّ النسور الصلعاء رمزاً للحرية على نطاق واسع، وهي تستحق معاملة أفضل من استخدامها وسيلةً ترفيهية لإمتاع جماهير كريستال بالاس».

وطالبت المنظمة النادي بالتوقف عن استخدام «فينكس» خلال المباريات، والتعهد بعدم الاستعانة بأي حيوان حي تميمةً للفريق مستقبلاً.

ولم يصدر عن كريستال بالاس أي تعليق على هذه المطالب، رغم تواصل وكالة «رويترز» مع النادي للحصول على رد.

وبحسب «بيتا»، يُعد كريستال بالاس النادي الوحيد المتبقي في كرة القدم البريطانية الذي يستخدم حيواناً حياً تميمةً له، في حين سبق لأندية أوروبية أخرى اعتماد نسور حية في تقاليدها المرتبطة بالمباريات، أبرزها بنفيكا البرتغالي ولاتسيو الإيطالي.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا

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الرياضة رياضة عالمية

السويد تدرس حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من دخول أراضيها

تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس (رويترز)
تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس (رويترز)
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السويد تدرس حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من دخول أراضيها

تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس (رويترز)
تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس (رويترز)

تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية التي تستضيفها البلاد، في خطوة قد تحول دون مشاركة عدد من الرياضيين المؤهلين لخوض البطولات.

وقد تؤثر هذه الإجراءات المحتملة على مشاركة الرياضيين الذين حصلوا على صفة الحياد في بطولة العالم للتزلج النوردي، المقررة العام المقبل في مدينة فالون السويدية.

وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، في بيان لوكالة «رويترز»، الأربعاء: «نعكف حالياً على دراسة الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها لرفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس».

وأضاف: «تعارض الحكومة السويدية بشدة السماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات الدولية».

وأوضح فورسيل أن الحكومة تؤيد موقف الاتحاد السويدي للتزلج والاتحاد السويدي للرياضة، اللذين يعارضان مشاركة رياضيي البلدين في المنافسات المقامة على الأراضي السويدية.

وحذّر الوزير من أن السماح بهذه المشاركة قد يؤدي إلى «تطبيع العدوان الروسي على أوكرانيا».

وكان الاتحاد الدولي للتزلج قد منح عدداً من الرياضيين الروس صفة الحياد، ما يتيح لهم المشاركة في البطولات الخاضعة لإشرافه، فيما لم يرد الاتحاد على الفور على طلب «رويترز» التعليق على الموقف السويدي.

ويخضع الرياضيون الروس والبيلاروس لقيود واسعة في المنافسات الرياضية الدولية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، في ظل دور بيلاروسيا بوصفها نقطة انطلاق للقوات الروسية خلال الهجوم.

وسبق لروسيا أن طعنت في قرارات الحظر الرياضي الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية، معتبرة أن استبعاد رياضييها يمثل إجراءً غير قانوني وتمييزياً.

وتواصلت «رويترز» مع اللجنتين الأولمبيتين في روسيا وبيلاروسيا للحصول على تعليق بشأن احتمال فرض قيود على تأشيرات دخول الرياضيين إلى السويد.

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الرياضة رياضة عالمية

كولو مواني يكشف عن توتر غرفة ملابس يوفنتوس... وسباليتي ينتظر ردة الفعل

الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
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كولو مواني يكشف عن توتر غرفة ملابس يوفنتوس... وسباليتي ينتظر ردة الفعل

الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)

أقرّ الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بوجود توتر داخل غرفة ملابس الفريق عقب الخسارة الثقيلة أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن اللاعبين ناقشوا أسباب الهزيمة بصورة بناءة، بينما يعوّل المدرب لوتشيانو سباليتي على استعادة التوازن خلال مواجهة رين الفرنسي، الخميس، في الدوري الأوروبي.

ويستضيف يوفنتوس منافسه الفرنسي ضمن الجولة الثالثة من البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بانتصارين متتاليين، في وقت تتباين فيه نتائجه المحلية، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.

وجاءت الهزيمة أمام لاتسيو، الأحد الماضي، لتزيد الضغوط على الفريق، بعدما أثارت نقاشات حادة بين اللاعبين داخل غرفة تبديل الملابس.

وقال كولو مواني، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة رين، وفقاً لشبكة «سكاي سبورت»: «تحدث قائد الفريق بعد المباراة. كان هناك بعض التوتر، لكننا ناقشنا الأمور بصورة بناءة داخل غرفة الملابس».

وأضاف: «الأمر يعود إلينا لإظهار قدراتنا على أرض الملعب. لقد تحدثنا بالطريقة الصحيحة، تماماً كما تفعل العائلة عندما تسعى إلى حل مشكلاتها».

ونفى المهاجم الفرنسي افتقار الفريق إلى الشخصية، مؤكداً أن اللاعبين يتمتعون بروح جماعية جيدة ورغبة في مواصلة العمل، رغم الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح: «لا أعتقد أننا نفتقر إلى الشخصية. نحن مجموعة جيدة ومتماسكة، ولدينا الرغبة في العمل بجد. هناك عدد من اللاعبين الجدد، وأنا أحدهم، يحتاجون إلى الوقت للتأقلم، وهذا ما نعمل عليه حالياً».

كما أعرب كولو مواني عن ارتياحه للعب إلى جانب المهاجم الألماني نيك فولتميد، في ظل سعي الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين عناصر الخط الأمامي.

من جانبه، أكد سباليتي أن كولو مواني وفولتميد سيقودان هجوم يوفنتوس منذ البداية أمام رين، مشيراً إلى أهمية الاجتماع المطوّل الذي عقده اللاعبون عقب الخسارة الأخيرة.

وقال المدرب الإيطالي: «اللاعبون يدركون تماماً ما نناقشه. خلال اجتماعنا الأخير، شجعتهم على الحديث بإسهاب حتى أتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ومساعدتهم على الحفاظ على مستواهم خلال المباريات».

وأضاف: «تعليقاتهم عكست الصدق والاحترافية، وأظهروا رغبة واضحة في تقديم المزيد وإضفاء تنوع أكبر على أسلوب لعبنا».

ويأمل يوفنتوس أن تشكل المواجهة الأوروبية فرصة لتجاوز آثار خسارته المحلية واستعادة الثقة، مستفيداً من بدايته المثالية في البطولة القارية.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

فلامينغو يدين أعمال تخريب ملعب «ماراكانا» عقب خسارة فاسكو دا غاما

فلامينغو البرازيلي يدين أعمال التخريب التي شهدها ملعب «ماراكانا» (رويترز)
فلامينغو البرازيلي يدين أعمال التخريب التي شهدها ملعب «ماراكانا» (رويترز)
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فلامينغو يدين أعمال تخريب ملعب «ماراكانا» عقب خسارة فاسكو دا غاما

فلامينغو البرازيلي يدين أعمال التخريب التي شهدها ملعب «ماراكانا» (رويترز)
فلامينغو البرازيلي يدين أعمال التخريب التي شهدها ملعب «ماراكانا» (رويترز)

أدان نادي فلامينغو البرازيلي أعمال التخريب التي شهدها ملعب «ماراكانا»، عقب خسارة فاسكو دا غاما أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3 - 1، الثلاثاء، وخروجه من بطولة «كوبا سود أميركانا» لكرة القدم.

وأوضح فلامينغو، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أنه تلقى تقريراً من الجهة مشغلة الملعب يكشف عن أضرار جسيمة تسببت فيها مجموعة من المشجعين عقب نهاية المباراة، وشملت المدرجات ودورات المياه ومنافذ بيع المشروبات والممرات واللوحات الإرشادية.

وأشار النادي إلى أن أعمال الإصلاح بدأت بالفعل؛ بهدف ضمان جاهزية ملعب «ماراكانا» لاستضافة مواجهته أمام إستوديانتيس، الخميس.

وقال فلامينغو في بيانه: «يثق النادي بكفاءة وتفاني العاملين المسؤولين عن تشغيل الملعب، الذين واصلوا العمل طيلة الليل لمعالجة آثار واقعة غير مقبولة على الإطلاق».

وتأتي هذه التطورات قبل أقل من 48 ساعة على المباراة المرتقبة لفلامينغو، وسط جهود مكثفة لإصلاح الأضرار وإعادة مرافق الملعب إلى وضعها الطبيعي.

من جانبها، تواصلت وكالة «رويترز» مع ناديي فاسكو دا غاما وبوكا جونيورز للحصول على تعليق بشأن الواقعة.

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