أراوخو يكشف أسباب رحيله عن برشلونة: كنت بحاجة إلى التغيير

أكد الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن انتقاله من برشلونة الإسباني شكّل خطوة ضرورية في مسيرته، بعدما وجد في تجربته الجديدة فرصة لاستعادة ثقته بنفسه وإبراز قدراته، في ظل تألقه اللافت منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجح أراوخو في فرض نفسه سريعاً داخل تشكيلة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، بعدما تحوّل من مركز قلب الدفاع إلى الظهير الأيمن، مقدماً مستويات مميزة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، جعلته أحد أبرز مفاجآت الفريق هذا الموسم.

ورغم أن انتقاله على سبيل الإعارة بدا صفقة غير متوقعة، فإن اللاعب الأوروغواياني احتاج إلى 11 مباراة فقط لكسب ثقة جماهير ليفربول، التي باتت تتطلع إلى استمراره في ملعب «أنفيلد»، وسط رغبة من إدارة النادي في الاحتفاظ بخدماته بعد نهاية الموسم.

وقال أراوخو، في تصريحات لبرنامج «إل لارغيرو» عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، عقب إحدى المباريات في «أنفيلد»: «كنت بحاجة ماسة إلى هذا التغيير، وكنت متأكداً تماماً من قراري. بعد نهاية الموسم وتوجهنا إلى كأس العالم، اتخذت قراراً ربما كان حاسماً في مسيرتي».

وأضاف: «تحدثت مع إدارة النادي وديكو، المدير الرياضي، وكذلك المدرب هانسي فليك، وقد سهّلوا الأمور عليّ كثيراً وقدموا لي دعماً كبيراً. أعتقد أنني وجدت هنا ما كنت أبحث عنه، وهو اللعب والشعور بأهميتي وإظهار إمكاناتي الكروية».

ولم يقتصر تألق أراوخو على أدواره الدفاعية، بل امتد إلى مساهماته الهجومية، بعدما صنع هدفاً بتمريرة رائعة بالكعب خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 في افتتاح مشوار الفريق الأوروبي، قبل أن يسجل هدفه الأول بقميص ليفربول أمام لاسك لينز النمساوي في المباراة التي انتهت بنتيجة 6-3 الأسبوع الماضي.

وواصل المدافع الأوروغواياني حضوره الهجومي بتسجيل هدف جديد أمام فياريال على ملعب «أنفيلد»، ليرفع رصيده إلى ثلاث مساهمات تهديفية خلال ثلاث مباريات متتالية.

وعقب تألقه، نشر أراوخو رسالة مقتضبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: «لا تستسلم أبداً»، في إشارة إلى التحول الذي شهدته مسيرته منذ مغادرة برشلونة.

وبات إيراولا يمتلك خياراً إضافياً في الخط الأمامي خلال المواجهات الأوروبية، بفضل القدرات الهجومية التي أظهرها المدافع السابق لبرشلونة، والذي تحوّل سريعاً إلى أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة ليفربول.