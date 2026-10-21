فيليب لام يرحب بالتحقيقات ضد مانشستر سيتي والانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو

أعرب فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن تأييده التحقيقات بشأن المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، والانتقادات التي تطول رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» جياني إنفانتينو، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين.
وكتب لام، المتوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم عام 2014، في مقال نشرته صحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية: «من الجيد أن تُفرض عقوبات على ممارسات من النوع الذي شهدناه في مانشستر سيتي وداخل (فيفا)».
وأكد أن كرة القدم مطالبة بالتصدي للممارسات المشبوهة التي قد تعمّق الفجوة بينها وبين جماهيرها، عادّاً أن التزام الشفافية والنزاهة يسهم في تعزيز ارتباط اللعبة بالمجتمع المدني ودعم مكانتها في أوروبا.
وتأتي تصريحات لام في ظل استمرار الجدل بشأن القضية المالية لمانشستر سيتي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، في حين يطعن النادي الإنجليزي في الاتهامات الموجهة إليه.
وتشير تقارير إلى احتمال تعرض سيتي لعقوبات قاسية في حال ثبوت المخالفات، قد تشمل خصم عدد كبير من النقاط، وصولاً إلى احتمال هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي هذا السياق، أشاد لام بموقف «رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز»، قائلاً إن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة المنافسة غير العادلة يُعدّ خطوة إيجابية لحماية نزاهة المسابقة.
وعلى صعيد آخر، تطرق القائد الألماني السابق إلى الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو، على خلفية عدد من الملفات المثيرة للجدل، بينها خطة أُلغي العمل بها لاحقاً لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في مسابقات «فيفا»؛ وفي مقدمتها كأس العالم، ومنح «جائزة السلام» التابعة لـ«الاتحاد الدولي» للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتشمل القضايا المثارة أيضاً السماح للاعب الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة في إحدى مباريات كأس العالم رغم طرده في اللقاء السابق، وذلك عقب اتصال هاتفي بين ترمب وإنفانتينو، وفق ما ورد في المقال.
وفي ضوء هذه التطورات، وجّه «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» 42 سؤالاً إلى «فيفا» طلباً لتوضيحات بشأن الملفات المذكورة، وسط مطالبات باستقالة إنفانتينو، الذي أعلن في المقابل عزمه الترشح لولاية جديدة خلال الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.
ورحب لام بموقف «الاتحاد الأوروبي»، قائلاً: «من الجيد أن تُطبّق القواعد في حالات أخرى أيضاً، وأن يتخذ (يويفا) موقفاً حازماً تجاه جياني إنفانتينو».
وأضاف القائد السابق للمنتخب الألماني: «ربما يُطاح برئيس (فيفا)».