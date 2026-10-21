الشرطة تستخدم تقنية التعرف على الوجوه في مباراة تشيلسي وتوتنهام

من المؤكد أن ليساندرو مارتينيز ليس ساذجاً؛ فهو في الثامنة والعشرين من عمره، وخاض تجارب كروية قوية، ويعرف جيداً أسباب النجاح والفشل. لقد فاز مارتينيز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، بينما ارتبط اسم جيسون ويلكوكس بالفترة الأخيرة من الأداء المتواضع لمانشستر يونايتد، وهي فترة تركز فيها الاهتمام على أداء الفريق داخل الملعب أكثر من التركيز على الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا التراجع. لم يكن مارتينيز يتحدث عن نفسه فحسب عندما انتقد ويلكوكس بشدة عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد؛ فآراؤه يشاركه فيها آخرون داخل النادي، ممن يشعرون بالإحباط الشديد من أداء الإدارة العليا، ويتوقعون المزيد من المدير الرياضي. يدرك ويلكوكس أنه يقع تحت ضغط كبير، إذ لا يمكن تحميل مايكل كاريك وحده مسؤولية النتائج المخيبة للآمال؛ فكاريك يعمل مع قائمة من اللاعبين تفتقر إلى القدرة على مجاراة متطلبات المنافسة في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أو مواجهة نخبة الأندية الأوروبية.

تعتمد الأندية في بقائها ونجاحها على جودة التعاقدات التي تبرمها، ووجود مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - بعد تحقيق فوز واحد فقط في سبع مباريات - يشير بوضوح إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته. عادةً ما يظل المدير الرياضي - مثل الحكم - بعيداً عن الأضواء ما دام يؤدي عمله بكفاءة، لكن الوضع في مانشستر يونايتد وصل إلى مرحلة لم يعد فيها اللاعبون قادرين على تحمل المزيد.

إقالة راتكليف لويلكوكس غير واردة بسبب العلاقة القوية بين الاثنين (إ.ب.أ)

لقد تعلم مارتينيز خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أياكس الكثير عن الهياكل التنظيمية في كرة القدم؛ حيث تدمج الأندية الهولندية بين اللاعبين الناشئين من أبناء النادي ولاعبين مستقطبين من مختلف أنحاء العالم، وغالباً ما يتم بيع هؤلاء اللاعبين لاحقاً لتحقيق أرباح مالية كبيرة. وسيكون من الصعب على ويلكوكس إثبات أن أياً من اللاعبين الذين تعاقد معهم - ربما باستثناء سيني لامينز - قد شهدت قيمته السوقية ارتفاعاً ملحوظاً. هناك العديد من المديرين الرياضيين الأكثر براعة في اكتشاف المواهب التي لا تحظى بالتقدير الكافي؛ فقد أتيحت لويلكوكس فرصة التعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست قبل عام من انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي، لكنه قرر عدم التحرك لضمه، ليواصل اللاعب تطوره وترتفع قيمته السوقية بشكل كبير، ويصبح في نهاية المطاف خارج نطاق ميزانية مانشستر يونايتد. وإذا كان السير جيم راتكليف حريصاً حقاً على إدارة نادي مانشستر يونايتد كنشاط تجاري، فإن التساؤل عن سبب تراجع العائد من الإنفاق الضخم على اللاعبين سيكون نقطة انطلاق منطقية.

لقد وصل ويلكوكس إلى ملعب «أولد ترافورد» في أبريل (نيسان) 2024، بعد أقل من عام قضاه مديراً لكرة القدم في نادي ساوثهامبتون بدوري الدرجة الأولى، وهو المنصب الذي منحه أول دور إداري تنفيذي له في كرة القدم على المستوى الاحترافي. وقبل ذلك، عمل الجناح السابق لناديي بلاكبيرن وليدز يونايتد في مجال تطوير قطاع الشباب، حيث وصل في نهاية المطاف إلى منصب مدير أكاديمية مانشستر سيتي، وكان يحظى بتقدير كبير؛ لكن مدى كفاية هذه الخبرة لتولي مسؤولية العمليات الكروية في مانشستر يونايتد كانت محل نقاش كبير. وخلال فترة وجوده في مانشستر سيتي، أشرف ويلكوكس على ظهور مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، من بينهم فيل فودين، وكول بالمر، ومورغان روجرز. ويرى بعض من تعاملوا معه أن مهاراته تبرز بشكل أكبر في المناصب القيادية داخل أكاديميات الناشئين.

ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت مانشستر يونايتد لاستقطابه إلى منطقة الشمال الغربي - مسقط رأسه - تعيين عمر برادة في منصب الرئيس التنفيذي. فقد سبق لهما العمل معاً في مانشستر سيتي، حيث سادت بينهما علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، مدعومةً بالنجاحات التي حققها النادي آنذاك (والتي باتت الآن محل تشكيك). تولى ويلكوكس منصب المدير التقني، وكان من المفترض أن يعمل تحت إشراف المدير الرياضي المخضرم دان آشورث - الذي شغل أدواراً مماثلة في برايتون ونيوكاسل - لكن آشورث لم يستمر سوى خمسة أشهر في عهد راتكليف، مما أدى إلى ترقية ويلكوكس بشكل سريع.

وقد أبدى بعض الموظفين الذين كانوا يعملون في النادي قبل وصول ويلكوكس استياءهم من كثرة التعيينات لأشخاص قادمين من مجموعة سيتي لكرة القدم. ورغم أن مانشستر يونايتد ارتكب الكثير من الأخطاء على مر السنين، فإنه ظل ناجحاً في جوانب معينة؛ لذا فإن محاولة تحويل النادي إلى نسخة طبق الأصل من أحد أشد منافسيه أثارت استياءً داخلياً. لعب ويلكوكس دوراً مؤثراً في التعاقد مع روبن أموريم، الذي كان يتبنى أسلوب لعب محدداً، لكنه لم يمتلك اللاعبين القادرين على تنفيذ متطلباته. فشلت التجربة، وتفاقم الفشل بسبب تدهور العلاقة بين المدير الفني وويلكوكس، حيث اختلف الطرفان حول الجوانب التكتيكية، من بين أمور أخرى.

برونو فيرنانديز وأحزان الخسارة أمام أتلتيكو مدريد (رويترز)

وفيما يتعلق باللاعبين، يركز ويلكوكس بشكل متزايد على استقطاب عناصر تمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ففي هذا الصيف، انضم كل من يوري تيليمانس، وأندري سانتوس، وكارلوس باليبا إلى الفريق قادمين من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتكلفة إجمالية بلغت 155 مليون جنيه إسترليني. كان خط الوسط بحاجة ماسة إلى إعادة بناء؛ فقد رحل كاسيميرو، بينما لم يرقَ مانويل أوغارتي - المصاب حالياً - إلى المستوى المطلوب. غير أن الإنفاق على هذه الصفقات استنزف الميزانية، فلم يتبقَّ أي تمويل للتعاقد مع ظهير أيسر أو مهاجم، وهو ما جعل الجماهير تتطلع إلى تفسير لهذا الوضع. وفي المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، اضطر كاريك لإشراك المدافع الشاب آيدن هيفن (20 عاماً) في مركز غير مركزه الأصلي لتعويض غياب لوك شو - الذي تكررت غياباته مؤخراً - وهو ما يعكس بوضوح افتقار الفريق للعمق والبدائل الكافية.

ومن جانبه، أبدى راتكليف، المالك الذي يمتلك حصة أقلية في النادي، تقديره الكبير لويلكوكس؛ إذ صرح لصحيفة التايمز في مارس (آذار) 2025 قائلاً: «عندما أستمع إلى جيسون، أفهم تماماً ما يقصده. إنه شخص ودود، يتمتع بروح الدعابة، وعلى دراية تامة بما يتحدث عنه». وغالباً ما يُشاهد الاثنان وهما يجلسان جنباً إلى جنب في المباريات، منخرطين في نقاشات مستمرة. وقد أظهر راتكليف نهجاً تجارياً صارماً لا يعرف التهاون. منذ استثماره في نادي مانشستر يونايتد، ربما يكون اتخاذ قرار بإقالة ويلكوكس أحد أصعب القرارات الشخصية التي قد يواجهها راتكليف؛ فالعلاقة بينهما قوية للغاية، وأي تغيير في هذا الصدد سيُعد خطوة جريئة. ونظراً لاحتمال محدودية الموارد المالية في شهر يناير (كانون الثاني)، فإن التخطيط في هذه المرحلة يركز على الصيف المقبل، وعلى تحديد الشخص الأنسب لقيادة هذه المرحلة.

لعب ويلكوكس دوراً مؤثراً في التعاقد مع أموريم قبل أن تتدهور العلاقة بين الاثنين (إ.ب.أ)

وإذا استمرت النتائج دون المستوى المأمول، فسيجد راتكليف وبراده نفسيهما مضطرين للنظر في الخيارات المتاحة. ورغم أهمية العلاقة التي تربط ويلكوكس بهما، فإن كاريك يحظى برصيد أكبر بكثير لدى الجماهير - التي تمتلك تأثيراً قوياً - والتي تبدي في الوقت ذاته تحفظات كبيرة تجاه المدير الرياضي. لذا، فإن إقالة ويلكوكس قد تكون القرار الأكثر قبولاً لدى الجماهير، لكنها في الوقت نفسه ستعني اعترافاً بالفشل من جانب الإدارة العليا. لقد سبق أن وصف راتكليف ويلكوكس بأنه يمتلك «أفضل عين فنية في النادي»، لكن لا ينبغي لهذا التقدير أن يحجبه عن رؤية الحقيقة!

لم يكن مانشستر يونايتد بحاجة إلى «تمرد» من لاعبيه، خاصة في ظل بداية متعثرة أخرى هذا الموسم للفريق. وجاءت تصريحات مارتينيز الغاضبة عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، لتسلط الضوء بشكل غير مرغوب فيه على النادي، في وقت يحاول فيه كاريك إنقاذ مسيرة الفريق المتعثرة. وانتقد مارتينيز إدارة مانشستر يونايتد بسبب سياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات، حيث بدا أن انتقاداته موجهة بشكل مباشر إلى ويلكوكس. وأعادت تصريحات مارتينيز وضع قيادة مانشستر يونايتد تحت المجهر، وأنهت حالة الهدوء التي سادت داخل قلعة أولد ترافورد، منذ تولي كاريك المهمة خلفاً لأموريم. وتشير هذه التطورات إلى وجود حالة من الاستياء الداخلي في ظل موسم يبدو أنه يتجه نحو مسار كارثي.

وعجز مانشستر يونايتد عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 عاماً، ومع انقضاء سبع مراحل من الموسم الحالي، يقبع الفريق في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بفارق 14 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة. وبالإضافة إلى أن يونايتد لم يحقق سوى فوز واحد في الدوري خلال الموسم الحالي، فإنه ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من مرحلتها الأولى، في مفاجأة صادمة لمشجعي الفريق العريق. ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن منصب كاريك في خطر، علماً بأنه أصبح سابع مدرب دائم يتولى قيادة يونايتد منذ اعتزال الأسطورة أليكس فيرغسون عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2013. لكن كاريك يواجه مشكلات مألوفة سبق أن عانى منها أسلافه أموريم، وإريك تن هاغ، وأولي جونار سولسكاير، وجوزيه مورينيو، حيث مر جميعهم بفترات تراجع في النتائج قبل أن ينتهي بهم المطاف بالرحيل عن النادي.

* «خدمة الغارديان»