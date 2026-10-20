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«الدوري المصري»: الحادي عشر توالياً... بيراميدز يُحلق بالصدارة برباعية

لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
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«الدوري المصري»: الحادي عشر توالياً... بيراميدز يُحلق بالصدارة برباعية

لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)

واصل بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مضيفه طلائع الجيش 4-1، الثلاثاء، في ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة محققاً العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند سبع نقاط في المركز 15.

وبذلك يحقق بيراميدز فوزه الحادي عشر رسمياً في كل المباريات التي خاضها هذا الموسم. فبالإضافة للانتصارات السبعة بالدوري، حقق الفريق الفوز في مباراته بكأس عاصمة مصر على فريق القناة، كما حقق الفريق ثلاثة انتصارات بمستهل حملته بدوري أبطال أفريقيا بواقع الفوز ذهاباً وإياباً على جورماهيا الكيني، ثم الفوز ذهاباً على المريخ بينتيو بطل جنوب السودان في جوبا، علماً بأن بيراميدز سيواجه الفريق إياباً بالقاهرة السبت المقبل.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة السادسة أحرزه مهند لاشين من تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

وضاعف بيراميدز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 15 بواسطة مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) مستغلاً خطأ في التمرير من عماد السيد حارس طلائع الجيش لتصل الكرة إلى زيكو الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه.

وقلص طلائع الجيش النتيجة بهدف أحرزه أحمد طارق في الدقيقة 34 بعد أن استقبل تمريرة عرضية من خالد أبو زيادة ليقابلها طارق بضربة رأس رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وألغى محمد معروف هدفاً لبيراميدز أحرزه يوسف إبراهيم (أوباما) قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود مخالفة على لاعب بيراميدز.

وردت عارضة مرمى بيراميدز تسديدة من أحمد طارق كادت تكون هدف التعادل مع الدقيقة 52.

وأحرز البديل محمود صابر الهدف الثالث لبيراميدز بتسديدة قوية سكنت على يسار حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 77.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو جاء منها الهدف الرابع أحرزه محمود عبد الحفيظ (زلاكة) في الدقيقة 89.

كما تعادل وادي دجلة مع ضيفه البنك الأهلي 1-1.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز 14.

ونجح زد في تحويل خسارته بهدف أمام مضيّفه مودرن سبورت إلى فوز 3-2.

ورفع زد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز الخامس.

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أرتيتا: ما زلت متألماً من خسارة نهائي الأبطال

الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال (د.ب.أ)
الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال (د.ب.أ)
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أرتيتا: ما زلت متألماً من خسارة نهائي الأبطال

الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال (د.ب.أ)
الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال (د.ب.أ)

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بأن الألم الذي لا يزال يراوده جراء خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي يغذي رغبته في تحقيق المجد القاري، كما رفض الانتقادات التي تصف فريقه بأنه «ممل».

ويواجه آرسنال فريق بايرن ميونيخ على ملعب «أليانز أرينا» مساء الأربعاء، في أكبر اختبار للفريق منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في شهر مايو (أيار) الماضي.

وسُئل عما إذا كان قد تجاوز تلك الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، ليرد أرتيتا: «لقد حاولت، لكنني لم أنجح في ذلك».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «حاولت لأسابيع طويلة خلال الصيف، لكن بمجرد رؤية الكرة أو استحضار تلك المشاهد، أو سماع موسيقى البطولة، يزداد تعطشي لتحقيق اللقب».

وتابع: «ندرك أن علينا المضي خطوة فخطوة، لكن هذا الشغف موجود بداخل الفريق، وبداخل كل فرد منا».

وقال أيضاً: «نحن نعلم ما مررنا به، فقد خسرنا لقب دوري أبطال أوروبا بفارق ركلة ترجيح واحدة. لذا، دعونا نحاول مجدداً».

ولا يكترث أرتيتا بالآراء التي ترى أن فريقه لا يقدم أداءً ممتعاً.

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الانتقادات تزعجه، أجاب: «لا، على الإطلاق». وأضاف: «الناس لديهم آراؤهم الخاصة، ونحن أيضاً لدينا رأينا».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا آرسنال بايرن باريس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الإصابة تُنهي موسم شفيونتيك

البولندية إيغا شفيونتيك تُنهي موسمها للإصابة (أ.ف.ب)
البولندية إيغا شفيونتيك تُنهي موسمها للإصابة (أ.ف.ب)
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الإصابة تُنهي موسم شفيونتيك

البولندية إيغا شفيونتيك تُنهي موسمها للإصابة (أ.ف.ب)
البولندية إيغا شفيونتيك تُنهي موسمها للإصابة (أ.ف.ب)

أنهت إيغا شفيونتيك موسمها الثلاثاء بعد انسحابها من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس بالصين، بسبب إصابة في الفخذ، وهو قرار أنهى أيضاً آمال البطلة الحائزة على 6 ألقاب على صعيد البطولات الأربع الكبرى في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم السيدات.

واختتمت اللاعبة البولندية، البالغة من العمر 25 عاماً، التي وصفت هذا الموسم بأنه الأصعب في مسيرتها، العام دون الفوز بأي لقب في البطولات الكبرى. وكان آخر انتصار كبير لها في بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وكانت شفيونتيك، التي شاركت في كافة نسخ البطولة الختامية منذ عام 2021، وتوجت بلقبها في 2023، بحاجة إلى بلوغ دور الثمانية على الأقل في نينغبو للتمسك بأي فرصة لانتزاع المركز المؤهل الأخير من التشيكية كارولينا موخوفا.

وقالت شفيونتيك، في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي لبطولة نينغبو: «بعد دراسة متأنية قررت الانسحاب من البطولة. أعاني من مشكلة مستمرة في الفخذ اليسرى منذ أسابيع، وأرى أن منح نفسي الوقت للراحة والتعافي هو القرار الصحيح».

كما أثرت هذه الإصابة على أداء شفيونتيك خلال هزيمتها في قبل النهائي بنتيجة 7-5 و6-1 أمام مواطنتها مايا خفالينسكا في بطولة ووهان المفتوحة الأسبوع الماضي.

وتنهي شفيونتيك الموسم بسجل يضم 39 فوزاً مقابل 15 هزيمة إضافة للقب واحد، وذلك في بطولة كندا المفتوحة. كما فشلت في تجاوز دور الثمانية في أي من البطولات الأربع الكبرى.

وقالت شفيونتيك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «كان هذا أحد أكثر المواسم صعوبة في مسيرتي، حيث واجهت كثيراً من التحديات والتغييرات والدروس المستفادة على طول الطريق. أنا فخورة بشكل خاص بالعمل الذي قمنا به في النصف الثاني من العام والتقدم الذي تحقق بفضله. وهذا يمنحني ثقة كبيرة بما ينتظرني في المستقبل».

وأضافت: «كانت الوتيرة في الأشهر القليلة الماضية، أو بالأحرى في العامين الماضيين، مكثفة بشكل لا يصدق. أشعر أنني بحاجة إلى الراحة واستعادة عافيتي الجسدية بالكامل. وهذا بالضبط ما سأفعله، لفترة أطول قليلاً هذه المرة. قررت إنهاء موسمي عند هذه النقطة، ما يعني أنني لن أشارك في أي بطولات أخرى هذا العام...».

وتابعت: «وكما الحال دائماً، سأعود بشغف وحماس لمواصلة التحسن...».

وكانت اللاعبة التي احتلت المركز الأول عالمياً في السابق، والتي تراجعت إلى المركز التاسع في التصنيف، خضعت لعقوبة إيقاف قصيرة في أواخر عام 2024 بعد انتهاك غير مقصود لقواعد مكافحة المنشطات ارتبط بتناول مادة الميلاتونين الملوث، وهو دواء يساعد على النوم.

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«الدوري المصري»: الحادي عشر توالياً... بيراميدز يُحلق بالصدارة برباعية

لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
TT
TT

«الدوري المصري»: الحادي عشر توالياً... بيراميدز يُحلق بالصدارة برباعية

لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)
لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز على طلائع الجيش ومواصلة صدارة الدوري المصري (نادي بيراميدز)

واصل بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مضيفه طلائع الجيش 4-1، الثلاثاء، في ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة محققاً العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند سبع نقاط في المركز 15.

وبذلك يحقق بيراميدز فوزه الحادي عشر رسمياً في كل المباريات التي خاضها هذا الموسم. فبالإضافة للانتصارات السبعة بالدوري، حقق الفريق الفوز في مباراته بكأس عاصمة مصر على فريق القناة، كما حقق الفريق ثلاثة انتصارات بمستهل حملته بدوري أبطال أفريقيا بواقع الفوز ذهاباً وإياباً على جورماهيا الكيني، ثم الفوز ذهاباً على المريخ بينتيو بطل جنوب السودان في جوبا، علماً بأن بيراميدز سيواجه الفريق إياباً بالقاهرة السبت المقبل.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة السادسة أحرزه مهند لاشين من تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

وضاعف بيراميدز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 15 بواسطة مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) مستغلاً خطأ في التمرير من عماد السيد حارس طلائع الجيش لتصل الكرة إلى زيكو الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه.

وقلص طلائع الجيش النتيجة بهدف أحرزه أحمد طارق في الدقيقة 34 بعد أن استقبل تمريرة عرضية من خالد أبو زيادة ليقابلها طارق بضربة رأس رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وألغى محمد معروف هدفاً لبيراميدز أحرزه يوسف إبراهيم (أوباما) قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود مخالفة على لاعب بيراميدز.

وردت عارضة مرمى بيراميدز تسديدة من أحمد طارق كادت تكون هدف التعادل مع الدقيقة 52.

وأحرز البديل محمود صابر الهدف الثالث لبيراميدز بتسديدة قوية سكنت على يسار حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 77.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو جاء منها الهدف الرابع أحرزه محمود عبد الحفيظ (زلاكة) في الدقيقة 89.

كما تعادل وادي دجلة مع ضيفه البنك الأهلي 1-1.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز 14.

ونجح زد في تحويل خسارته بهدف أمام مضيّفه مودرن سبورت إلى فوز 3-2.

ورفع زد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز الخامس.

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