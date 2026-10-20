«الدوري المصري»: الحادي عشر توالياً... بيراميدز يُحلق بالصدارة برباعية

واصل بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مضيفه طلائع الجيش 4-1، الثلاثاء، في ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة محققاً العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند سبع نقاط في المركز 15.

وبذلك يحقق بيراميدز فوزه الحادي عشر رسمياً في كل المباريات التي خاضها هذا الموسم. فبالإضافة للانتصارات السبعة بالدوري، حقق الفريق الفوز في مباراته بكأس عاصمة مصر على فريق القناة، كما حقق الفريق ثلاثة انتصارات بمستهل حملته بدوري أبطال أفريقيا بواقع الفوز ذهاباً وإياباً على جورماهيا الكيني، ثم الفوز ذهاباً على المريخ بينتيو بطل جنوب السودان في جوبا، علماً بأن بيراميدز سيواجه الفريق إياباً بالقاهرة السبت المقبل.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة السادسة أحرزه مهند لاشين من تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

وضاعف بيراميدز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 15 بواسطة مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) مستغلاً خطأ في التمرير من عماد السيد حارس طلائع الجيش لتصل الكرة إلى زيكو الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه.

وقلص طلائع الجيش النتيجة بهدف أحرزه أحمد طارق في الدقيقة 34 بعد أن استقبل تمريرة عرضية من خالد أبو زيادة ليقابلها طارق بضربة رأس رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وألغى محمد معروف هدفاً لبيراميدز أحرزه يوسف إبراهيم (أوباما) قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود مخالفة على لاعب بيراميدز.

وردت عارضة مرمى بيراميدز تسديدة من أحمد طارق كادت تكون هدف التعادل مع الدقيقة 52.

وأحرز البديل محمود صابر الهدف الثالث لبيراميدز بتسديدة قوية سكنت على يسار حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 77.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو جاء منها الهدف الرابع أحرزه محمود عبد الحفيظ (زلاكة) في الدقيقة 89.

كما تعادل وادي دجلة مع ضيفه البنك الأهلي 1-1.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز 14.

ونجح زد في تحويل خسارته بهدف أمام مضيّفه مودرن سبورت إلى فوز 3-2.

ورفع زد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز الخامس.