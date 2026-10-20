تركيا تعين يالتشين مدرباً جديداً لمنتخبها خلفاً لمونتيلا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الثلاثاء تعيين سيرجن يالتشين مدرباً لمنتخب البلاد بعقد لمدة أربع سنوات خلفاً للإيطالي الذي أقيل من منصبه فينتشنزو مونتيلا.

ويتولى لاعب وسط منتخب تركيا السابق البالغ عمره 53 عاماً المهمة عقب إقالة مونتيلا في وقت سابق من هذا الشهر بعد مسيرة صعبة في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل تركيا المركز الأخير في المجموعة الأولى من المستوى الأول بعد أربع هزائم متتالية، كما ودعت كأس العالم 2026 من دور المجموعات.

وقال الاتحاد التركي في بيان: «نتمنى ليالتشين التوفيق في مهمته الجديدة، وأملنا أن يعود هذا القرار بالخير على بلدنا ومنتخبنا الوطني».

ويعد يالتشين من الشخصيات البارزة في كرة القدم التركية، إذ خاض 37 مباراة دولية بين عامي 1994 و2003، وشارك في بطولة أوروبا في نسختي 1996 و2000، ولعب لأندية بيشكتاش وفناربخشه وغلاطة سراي.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية، قاد يالتشين نادي بيشكتاش لتحقيق ثنائية الدوري الممتاز وكأس تركيا في موسم 2020 – 2021، وانتهت ولايته الثانية في قيادة بيشكتاش في مايو (أيار) الماضي.