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«الدوري الإنجليزي»: كولوسيفسكي يرى نفسه «رجلاً مختلفاً» بعد عودته من غياب 17 شهراً

ديان كولوسيفسكي (رويترز)
ديان كولوسيفسكي (رويترز)
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«الدوري الإنجليزي»: كولوسيفسكي يرى نفسه «رجلاً مختلفاً» بعد عودته من غياب 17 شهراً

ديان كولوسيفسكي (رويترز)
ديان كولوسيفسكي (رويترز)

عبّر السويدي ديان كولوسيفسكي عن شعوره بأنه «رجل مختلف» بعد ابتعاده 17 شهراً بسبب الإصابة، وذلك إثر عودته للمشاركة مع توتنهام الذي يعاني من تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل لاعب الوسط وسط هتافات داعمة في الدقيقة الـ87 من فوز فريقه على كوفنتري 3 - 1، الاثنين، على ملعب توتنهام.

وتعرض كولوسيفسكي لانتكاسات عدة بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال مايو (أيار) 2025. لكن عملية ثانية في مارس (آذار) الماضي وضعت اللاعب البالغ 26 عاماً أخيراً على طريق التعافي.

وقال كولوسيفسكي بعد تحقيق توتنهام أول فوز له في الدوري هذا الموسم؛ مما رفعه من ذيل الترتيب: «كل شيء رائع. لقد عملت بجهد أكبر مما يمكنكم أن تتخيلوا».

وأضاف: «بدت الرحلة مستحيلة. كانت الأصعب إلى أقصى حد ممكن، لكن كان لديّ شعور بأنني سأعود للعب كرة القدم. كان عليّ فقط أن أؤمن بذلك، وهذا ما أفعله».

وتابع: «واصلت العمل 10 ساعات يومياً بعيداً عن الأنظار، لذلك حين بدا كل شيء مستحيلاً وحين استسلم الجميع، لم أستسلم أنا مطلقاً، ولهذا حدث ما حدث اليوم».

وأبدى السويدي امتنانه؛ «لأن الجماهير افتقدت رؤيتي ألعب. هذا يعني لي الكثير، وأنا هنا لأُظهر لهم نسخة أفضل مني. ونسخة أفضل مني تعني توتنهام أفضل، لذا؛ فسنكون بخير».

وكان توتنهام قد حقق 3 انتصارات فقط على أرضه في الدوري خلال فترة غياب كولوسيفسكي الطويلة، ونجا بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من موسم 2025 - 2026.

كما غاب عن تتويج النادي بلقب «الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)» عام 2025 وعن مشوار السويد في كأس العالم، لكنه بات الآن مستعداً لتعويض الوقت الضائع.

وقال: «لقد كانت رحلة مذهلة رغم أنها كانت صعبة أحياناً. الصعوبة جميلة، وأنا ممتن جداً لأنني عشت هذه التجربة».

وأردف: «الآن أنا جاهز للعب كرة القدم. أرى نفسي بشكل مختلف قليلا الآن. أعتقد أنني أصبحت رجلاً مختلفاً. الشخص نفسه؛ الشخص نفسه الذي يريد لعب كرة القدم، لكنه أوسع حكمة بقليل».

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تركيا تعين يالتشين مدرباً جديداً لمنتخبها خلفاً لمونتيلا

سيرجن يالتشين مدرباً جديداً لمنتخب تركيا (رويترز)
سيرجن يالتشين مدرباً جديداً لمنتخب تركيا (رويترز)
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تركيا تعين يالتشين مدرباً جديداً لمنتخبها خلفاً لمونتيلا

سيرجن يالتشين مدرباً جديداً لمنتخب تركيا (رويترز)
سيرجن يالتشين مدرباً جديداً لمنتخب تركيا (رويترز)

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الثلاثاء تعيين سيرجن يالتشين مدرباً لمنتخب البلاد بعقد لمدة أربع سنوات خلفاً للإيطالي الذي أقيل من منصبه فينتشنزو مونتيلا.

ويتولى لاعب وسط منتخب تركيا السابق البالغ عمره 53 عاماً المهمة عقب إقالة مونتيلا في وقت سابق من هذا الشهر بعد مسيرة صعبة في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل تركيا المركز الأخير في المجموعة الأولى من المستوى الأول بعد أربع هزائم متتالية، كما ودعت كأس العالم 2026 من دور المجموعات.

وقال الاتحاد التركي في بيان: «نتمنى ليالتشين التوفيق في مهمته الجديدة، وأملنا أن يعود هذا القرار بالخير على بلدنا ومنتخبنا الوطني».

ويعد يالتشين من الشخصيات البارزة في كرة القدم التركية، إذ خاض 37 مباراة دولية بين عامي 1994 و2003، وشارك في بطولة أوروبا في نسختي 1996 و2000، ولعب لأندية بيشكتاش وفناربخشه وغلاطة سراي.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية، قاد يالتشين نادي بيشكتاش لتحقيق ثنائية الدوري الممتاز وكأس تركيا في موسم 2020 – 2021، وانتهت ولايته الثانية في قيادة بيشكتاش في مايو (أيار) الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

حلبة «هوكنهايم» ستستضيف سباقاً بديلاً في «فورمولا-1» بشرط عودة دائمة للسباقات

أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة السباق (د.ب.أ)
أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة السباق (د.ب.أ)
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حلبة «هوكنهايم» ستستضيف سباقاً بديلاً في «فورمولا-1» بشرط عودة دائمة للسباقات

أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة السباق (د.ب.أ)
أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة السباق (د.ب.أ)

أبدت حلبة «هوكنهايم» في ألمانيا استعدادها للتدخل واستضافة سباق ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1» في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط، لكن شريطة أن يؤدي ذلك إلى عودة دائمة للسباق ضمن روزنامة البطولة.

وصرح يورن تيسكي ويوخن نيربل، مديرا حلبة «هوكنهايم»، لبوابة «فورمولا-1» بأنهما غير مهتمين باستضافة سباق لمرة واحدة فقط.

وقال تيسكي: «إذا كانت هناك فرصة لاستضافة سباق بديل ستفتح الباب على مصراعيه أمام إبرام عقد طويل الأمد يضمن مستقبلاً مستقراً في (فورمولا-1)، فمن المؤكد أننا سندرس هذا السيناريو بجدية بالغة».

وأشار نيربل إلى أن استضافة سباق بديل لمرة واحدة لن يكون مجدياً، لا سيما من الناحية المالية، قائلاً: «لا أستطيع تخيل قيامنا بالتدخل لمجرد استضافة سباق واحد».

وكان مضمار «هوكنهايم» قد استضاف آخر سباق ضمن جائزة ألمانيا الكبرى في عام 2019، علماً بأن آخر سباق أُقيم في ألمانيا كان بعد ذلك بعام على مضمار نوربورجرينغ، الذي حلّ بديلاً خلال جائحة فيروس كورونا.

ورغم رغبة «هوكنهايم» المبدئية في العودة، فإن رسوم الاستضافة التي تبلغ نحو 20 مليون دولار تشكل عقبة كبيرة، فيما أكد نيربل أن أمنيته «القصوى» هي عودة «فورمولا-1» إلى المضمار مجدداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي خطوات ملموسة بهذا الشأن حتى الآن.

من جانبه، صرح ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا-1»، في يوليو (تموز) الماضي بأن هناك تواصلاً مع القائمين على مضمار «هوكنهايم»، مضيفا أنهم يدرسون «إمكانية إقامة سباق لـ(فورمولا-1) هناك على المدى المتوسط، وليس على المدى القصير».

واعترف دومينيكالي بأن مضمار «هوكنهايم» يقوم باستثمارات تهدف لتعزيز جاذبيته مستقبلاً، بما في ذلك إنشاء متنزه ترفيهي جديد، لكنه أشار إلى أن «هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات التي تخدم منصتنا، ونحن نُجري حالياً مناقشات حول هذا الأمر».

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لايبزيغ يخوض اختباراً صعباً أمام ريال مدريد عقب كارثة بايرن

سافر فريق لايبزيغ الألماني إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
سافر فريق لايبزيغ الألماني إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
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لايبزيغ يخوض اختباراً صعباً أمام ريال مدريد عقب كارثة بايرن

سافر فريق لايبزيغ الألماني إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)
سافر فريق لايبزيغ الألماني إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء (د.ب.أ)

سافر فريق لايبزيغ الألماني إلى إسبانيا اليوم (الثلاثاء)؛ حيث ينتظره اختبار صعب في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وتعد مهمة تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب «سانتياغو برنابيو» صعبة للغاية في أي وقت، ولكن لايبزيغ يخوض هذه المباراة، بعد هزيمة مهينة (1-6) أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، علاوة على خسارته في مباراته الأوروبية السابقة خارج ملعبه بنتيجة 1-4.

ورغم أن التعرض لهزيمة أخرى لن يعني نهاية العالم، فإن مسؤولي النادي سيراقبون من كثب مدى جدية والتزام لاعبي الفريق، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكليس.

وأبدى مارسيل شيفر، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، استياءه الشديد؛ مشيراً إلى أن اللاعبين لم يبدوا مقاتلين على الإطلاق طوال المباراة في ميونيخ.

من جانبه، أكد لاعب خط الوسط نيكولاس سيوالد على ضرورة التعلم من هذا الدرس والمضي قدماً.

وتعد مباراة الغد (الأربعاء) الزيارة الثالثة للايبزيغ إلى معقل ريال مدريد، بعد أن خسر الفريق صفر-2، في دور المجموعات خلال موسم 2022-2023، بينما حقق تعادلاً جيداً بنتيجة 1-1 في دور الستة عشر في الموسم التالي، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض خسارته ذهاباً على أرضه بنتيجة صفر-1.

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