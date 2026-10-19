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مرموش يمنح توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
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مرموش يمنح توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الفوز على ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، الاثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة.

ونجح توتنهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى ست نقاط، متقدماً أربعة مراكز إلى المركز السادس عشر، بفارق الأهداف أمام كوفنتري الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

في المقابل، توقفت صحوة كوفنتري بقيادة مدربه فرانك لامبارد، بعدما دخل المواجهة منتشياً بتحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين.

المصري عمر مرموش يحتفل مع زملائه في توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه (أ.ف.ب)

وبدأ توتنهام المباراة بنشاط هجومي، قبل أن ينجح جيمس ماديسون في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليمنى للمرمى، مستفيداً من تمريرة زميله الغاني محمد قدوس.

ورغم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب، لم ينجح الفريق اللندني في تعزيز تقدمه خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتفوقه بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن كوفنتري من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق جاك رودوني، الذي استغل ارتباكاً دفاعياً في صفوف توتنهام ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ كثف الفريق محاولاته الهجومية، قبل أن ينجح مرموش في إعادة التقدم عند الدقيقة 59، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أول أهدافه بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الدقائق الأخيرة مغادرة مرموش أرض الملعب متأثراً بإصابة في الدقيقة 87، ليشارك ديان كولوسيفيسكي بدلاً منه.

جاك رودوني لاعب كوفنتري سيتي يسجل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم البديل بن ديفيز المواجهة بتسجيل الهدف الثالث لتوتنهام، إثر تسديدة أرضية بقدمه اليسرى استقرت في الشباك.

ويستعد توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، لاختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على تشيلسي في ملعب «ستامفورد بريدج»، فيما يستضيف كوفنتري نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة.

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الرياضة رياضة عالمية

مرموش يمنح توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
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مرموش يمنح توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)
المصري عمر مرموش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام (د.ب.أ)

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الفوز على ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، الاثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة.

ونجح توتنهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى ست نقاط، متقدماً أربعة مراكز إلى المركز السادس عشر، بفارق الأهداف أمام كوفنتري الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

في المقابل، توقفت صحوة كوفنتري بقيادة مدربه فرانك لامبارد، بعدما دخل المواجهة منتشياً بتحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين.

المصري عمر مرموش يحتفل مع زملائه في توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه (أ.ف.ب)

وبدأ توتنهام المباراة بنشاط هجومي، قبل أن ينجح جيمس ماديسون في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليمنى للمرمى، مستفيداً من تمريرة زميله الغاني محمد قدوس.

ورغم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب، لم ينجح الفريق اللندني في تعزيز تقدمه خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتفوقه بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن كوفنتري من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق جاك رودوني، الذي استغل ارتباكاً دفاعياً في صفوف توتنهام ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ كثف الفريق محاولاته الهجومية، قبل أن ينجح مرموش في إعادة التقدم عند الدقيقة 59، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أول أهدافه بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الدقائق الأخيرة مغادرة مرموش أرض الملعب متأثراً بإصابة في الدقيقة 87، ليشارك ديان كولوسيفيسكي بدلاً منه.

جاك رودوني لاعب كوفنتري سيتي يسجل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم البديل بن ديفيز المواجهة بتسجيل الهدف الثالث لتوتنهام، إثر تسديدة أرضية بقدمه اليسرى استقرت في الشباك.

ويستعد توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، لاختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على تشيلسي في ملعب «ستامفورد بريدج»، فيما يستضيف كوفنتري نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة.

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الرياضة رياضة عالمية

سيميوني يقود تورينو لاكتساح بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

لاعبو تورينو يحتفلون بالهدف الثالث خلال مواجهة بارما في الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)
لاعبو تورينو يحتفلون بالهدف الثالث خلال مواجهة بارما في الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)
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سيميوني يقود تورينو لاكتساح بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

لاعبو تورينو يحتفلون بالهدف الثالث خلال مواجهة بارما في الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)
لاعبو تورينو يحتفلون بالهدف الثالث خلال مواجهة بارما في الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)

حقق تورينو فوزاً عريضاً على مضيفه بارما بثلاثة أهداف دون رد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل تألق مهاجمه جيوفاني سيميوني الذي سجل هدفين.

وافتتح تورينو التسجيل مبكراً عن طريق سيميوني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز زميله شي آدامز تقدم الفريق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليضع الضيوف في موقف مريح خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل تورينو تفوقه، ونجح سيميوني في تسجيل هدفيه الشخصيين الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 69، ليحسم المواجهة، ويؤكد انتصار فريقه خارج أرضه.

وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، متأخراً بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة على أتالانتا الحادي عشر.

في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليواصل معاناته في المراكز المتأخرة من الدوري الإيطالي.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
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أنغولا تهزم الجزائر وتتأهل لمونديال كرة الصالات

أنغولا هزمت الجزائر في نصف نهائي «أمم أفريقيا لكرة الصالات» (كاف)
أنغولا هزمت الجزائر في نصف نهائي «أمم أفريقيا لكرة الصالات» (كاف)
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أنغولا تهزم الجزائر وتتأهل لمونديال كرة الصالات

أنغولا هزمت الجزائر في نصف نهائي «أمم أفريقيا لكرة الصالات» (كاف)
أنغولا هزمت الجزائر في نصف نهائي «أمم أفريقيا لكرة الصالات» (كاف)

انتزع منتخب أنغولا بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوز درامي على نظيره الجزائري بنتيجة 3/ 2، الاثنين، في قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

ولم يستغل منتخب الجزائر الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات تقدمه في النتيجة بهدفين دون رد حتى آخر 10 دقائق من المباراة، بل نجح المنتخب الأنغولي في قلب الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف في توقيت قاتل، لينتزع الفوز وبطاقة التأهل للنهائي القاري، والصعود لكأس العالم في 2028 بسيناريو مثير.

وواصل المنتخب الأنغولي عروضه المميزة في البطولة بعدما سبق أن قلب تأخره إلى فوز على مصر بنتيجة 4/ 2 لينتزع صدارة المجموعة الثانية.

من جانبها، قدمت الجزائر أداء لافتاً في أول مشاركة لها في البطولة؛ فبعد خسارتها أمام المغرب وتعادلها مع ليبيا في المجموعة الأولى، تمكن «محاربو الصحراء» من حجز مقعدهم في قبل النهائي بفضل فوزهم بنتيجة 7/ 4 على زامبيا في ختام دور المجموعات.

وينتظر منتخب أنغولا الفائز من مباراة مصر والمغرب في قبل النهائي، والتي ستقام لاحقاً الاثنين، في حين ينتظر منتخب الجزائر الفريق الخاسر لمواجهته في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وسيتأهل طرفا المباراة النهائية والفائز بالميدالية البرونزية لنهائيات كأس العالم خلال الفترة من 7 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2028.

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