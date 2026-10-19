مرموش يمنح توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الفوز على ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، الاثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة.

ونجح توتنهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى ست نقاط، متقدماً أربعة مراكز إلى المركز السادس عشر، بفارق الأهداف أمام كوفنتري الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

في المقابل، توقفت صحوة كوفنتري بقيادة مدربه فرانك لامبارد، بعدما دخل المواجهة منتشياً بتحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين.

المصري عمر مرموش يحتفل مع زملائه في توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه (أ.ف.ب)

وبدأ توتنهام المباراة بنشاط هجومي، قبل أن ينجح جيمس ماديسون في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليمنى للمرمى، مستفيداً من تمريرة زميله الغاني محمد قدوس.

ورغم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب، لم ينجح الفريق اللندني في تعزيز تقدمه خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتفوقه بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن كوفنتري من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق جاك رودوني، الذي استغل ارتباكاً دفاعياً في صفوف توتنهام ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ كثف الفريق محاولاته الهجومية، قبل أن ينجح مرموش في إعادة التقدم عند الدقيقة 59، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أول أهدافه بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الدقائق الأخيرة مغادرة مرموش أرض الملعب متأثراً بإصابة في الدقيقة 87، ليشارك ديان كولوسيفيسكي بدلاً منه.

جاك رودوني لاعب كوفنتري سيتي يسجل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم البديل بن ديفيز المواجهة بتسجيل الهدف الثالث لتوتنهام، إثر تسديدة أرضية بقدمه اليسرى استقرت في الشباك.

ويستعد توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، لاختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على تشيلسي في ملعب «ستامفورد بريدج»، فيما يستضيف كوفنتري نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة.