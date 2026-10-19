«مونديال الناشئات»: إسبانيا تستهل مشوارها بالفوز على المكسيك

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً المقامة في المغرب بالفوز على المكسيك بنتيجة 2 - 0، الاثنين.
تقدمت إسبانيا بهدف في الشوط الأول سجلته كارولينا فيريرا بعد مرور 42 دقيقة، وأضافت إيلينا فيزويتي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.
وبذلك حصدت إسبانيا أول 3 نقاط لها في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً أستراليا وتشيلي.
وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه، فازت الصين على كينيا بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
أنهى المنتخب الصيني الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر، سجلته تشو يو بعد مرور 12 دقيقة، وأضافت تشو تشيوتانج الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 50 و53.
وبذلك، تعتلي الصين صدارة المجموعة «مؤقتاً» انتظاراً لنتيجة مباراة أميركا ضد ساموا في وقت لاحق الاثنين.