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كاريتساس خارج قائمة دورتموند لمواجهة صباح الأذري

كونستانتينوس كاريتساس أُصيب بمواجهة يونيون برلين ولن يكون متاحاً لمواجهة صباح الأذري (إ.ب.أ)
كونستانتينوس كاريتساس أُصيب بمواجهة يونيون برلين ولن يكون متاحاً لمواجهة صباح الأذري (إ.ب.أ)
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كاريتساس خارج قائمة دورتموند لمواجهة صباح الأذري

كونستانتينوس كاريتساس أُصيب بمواجهة يونيون برلين ولن يكون متاحاً لمواجهة صباح الأذري (إ.ب.أ)
كونستانتينوس كاريتساس أُصيب بمواجهة يونيون برلين ولن يكون متاحاً لمواجهة صباح الأذري (إ.ب.أ)

سافر فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى أذربيجان لخوض مباراته أمام صباح في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، دون لاعب الوسط كونستانتينوس كاريتساس.

وقال لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية، للصحافيين قبيل مغادرة الفريق يوم الاثنين: «يعاني كاريتساس من إصابة في أربطة القدم، لذا لن يسافر إلى باكو، ولن يلحق أيضاً بمواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، ونحن نقيّم حالته يومياً».

أُصيب اليوناني كاريتساس (18 عاماً) خلال مباراة يونيون برلين التي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري، أوائل الأسبوع الحالي.

أضاف ريكن: «غيابه مزعج، لكن بصراحة كنا نتوقع الأسوأ بسبب رد فعل زملائه بمجرد سقوط كاريتساس على أرض الملعب، ومغادرته الملعب وهو يعرج».

وتختتم مباراة باكو أسبوعاً مرهقاً لدورتموند بعد خسارته أمام بودو غليمت في النرويج الأربعاء الماضي ثم التنقل إلى برلين، ليقطع الفريق مسافة بإجمالي 113000 كيلومتر.

واستبعد نيكو كوفاتش مدرب دورتموند معاناة الفريق من أزمة في ظل عدم تحقيق دورتموند أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات.

قال كوفاتش، في مؤتمر صحافي، الاثنين: «لا نعاني من أزمة، لقد كان الفريق في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الألماني عندما توليت المسؤولية، لذا لا يمكن إجراء مقارنة، والآن نحن في المركز الثاني بالتساوي مع بايرن ميونخ متصدر الترتيب».

وختم المدرب الكرواتي: «النتائج لا تعجبني، ولكن لا داعي للمبالغة أو افتعال دراما، وأتجاهل كل ما يُكتب عن الفريق، هذه أفضل طريقة للتعامل مع الانتقادات».

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مباراة برنتفورد وليفربول شهدت حادثاً غريباً (أ.ب)
مباراة برنتفورد وليفربول شهدت حادثاً غريباً (أ.ب)
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برنتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رغبي نحو الملعب

مباراة برنتفورد وليفربول شهدت حادثاً غريباً (أ.ب)
مباراة برنتفورد وليفربول شهدت حادثاً غريباً (أ.ب)

قال برنتفورد الاثنين إنه يتعاون مع الشرطة لتحديد هوية المسؤولين عن واقعة ظهور كرة رغبي بدا أنها رُكلت من سطح أحد المباني المجاورة باتجاه ملعب «جي تيك كوميونيتي» خلال خسارة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يركل الكرة من سطح مبنى قريب باتجاه الملعب، حيث بدا أنها ارتطمت بالسقف، فيما أظهر مقطع آخر عاملين وهم يحملون الكرة بعيداً.

وقال في بيان: «يدرك نادي برنتفورد لكرة القدم وقوع حادثة تضمنت ركل جسم من مكان مرتفع باتجاه أرضية الملعب خلال مباراة السبت أمام ليفربول. مثل هذا السلوك خطير وقد يتسبب في أضرار جسيمة. أُحيلت القضية إلى الشرطة،

ويقدم النادي الدعم للسلطات المعنية في تحقيقاتها للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين واتخاذ الإجراء المناسب بحقهم، الأمر الذي قد يفضي إلى ملاحقتهم جنائياً».

وأضاف: «تمثل سلامة الجماهير والعاملين واللاعبين والحكام يوم المباراة أولوية قصوى، وسيدعم النادي جميع الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وخسر برنتفورد المباراة 2 - 1 بعدما فرط في تقدمه خلال الشوط الأول وأنهاها بتسعة لاعبين.

ويقع ملعب «جي تيك كوميونيتي» وسط مبانٍ سكنية وتجارية.

ويحتل برنتفورد المركز السادس في الترتيب برصيد 10 نقاط من سبع مباريات، ويحل ضيفاً على هال سيتي الأحد.

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«الدوري الإيطالي»: مونزا يقسو على كالياري برباعية

جوستافو فاريلا يحتفل بثنائيته لمونزا في مرمى كالياري (إ.ب.أ)
جوستافو فاريلا يحتفل بثنائيته لمونزا في مرمى كالياري (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: مونزا يقسو على كالياري برباعية

جوستافو فاريلا يحتفل بثنائيته لمونزا في مرمى كالياري (إ.ب.أ)
جوستافو فاريلا يحتفل بثنائيته لمونزا في مرمى كالياري (إ.ب.أ)

حقق مونزا فوزاً عريضاً على ضيفه كالياري بنتيجة 4-صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اكتفى مونزا بهدف في شباك منافسه بالشوط الأول، سجله إيدي كواديو في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف أصحاب الأرض ثلاثة أهداف، أحرزها جوستافو فاريلا «ثنائية»، وجاي روبنسون في الدقائق 47 و66 و79.

بهذه النتيجة يواصل مونزا صحوته، حيث حقق فوزين وتعادل في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويرتقي للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

أما كالياري فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثانية في مشواره ببطولة الدوري.

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إيقاف رونالدو 30 يوماً لمغادرته معسكر البرتغال

كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال (رويترز)
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إيقاف رونالدو 30 يوماً لمغادرته معسكر البرتغال

كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال (رويترز)
كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال (رويترز)

قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين، إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 30 يوماً بعد مغادرته معسكر المنتخب الأول عقب خلاف مع المدرب خورخي خيسوس بشأن دوره في الفريق.

وقال المجلس التأديبي للاتحاد إنه أقر بصحة الاتهام الموجه إلى المهاجم (41 عاماً)، وفرض عليه غرامة قدرها 255 يورو (285.83 دولار).

وغادر رونالدو مقر إقامة منتخب البرتغال في كوبنهاغن قبل مباراته أمام الدنمارك بدوري الأمم في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما اتهم خيسوس مرتين بعدم الوفاء بوعده بشأن دوره في الفريق، عقب بقائه على مقاعد البدلاء دون مشاركة أمام النرويج.

ونفى خيسوس إبرام أي اتفاق مع رونالدو، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام عودته بعد فوز البرتغال 2 - 1.

وخلص القسم المختص بشؤون غير المحترفين بالمجلس التأديبي، إلى أن رونالدو ارتكب عمداً مخالفة بموجب المادة 160 (1) من اللوائح التأديبية للاتحاد. وفُتح التحقيق في 9 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن وقائع جرى الإبلاغ عنها قبل ذلك بيومين.

ولم يوضح البيان المباريات أو الأنشطة التي سيشملها الإيقاف، أو ما إذا كانت المدة التي قضاها بالفعل تحت الإيقاف المؤقت ستُحتسب ضمن عقوبة الثلاثين يوماً.

واعتذر رونالدو لاحقاً لعدم تحيته الجماهير عقب مباراة النرويج، ولمغادرته تشكيلة الفريق، مؤكداً أنه سيظل متاحاً للاختيار بعد قضاء أي عقوبة تترتب على الواقعة.

وقال بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إن الجميع داخل الاتحاد يرغبون في عودة رونالدو إلى المنتخب الوطني بمجرد تسوية هذه المسألة.

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