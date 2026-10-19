كاريتساس خارج قائمة دورتموند لمواجهة صباح الأذري

سافر فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى أذربيجان لخوض مباراته أمام صباح في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، دون لاعب الوسط كونستانتينوس كاريتساس.

وقال لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية، للصحافيين قبيل مغادرة الفريق يوم الاثنين: «يعاني كاريتساس من إصابة في أربطة القدم، لذا لن يسافر إلى باكو، ولن يلحق أيضاً بمواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، ونحن نقيّم حالته يومياً».

أُصيب اليوناني كاريتساس (18 عاماً) خلال مباراة يونيون برلين التي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري، أوائل الأسبوع الحالي.

أضاف ريكن: «غيابه مزعج، لكن بصراحة كنا نتوقع الأسوأ بسبب رد فعل زملائه بمجرد سقوط كاريتساس على أرض الملعب، ومغادرته الملعب وهو يعرج».

وتختتم مباراة باكو أسبوعاً مرهقاً لدورتموند بعد خسارته أمام بودو غليمت في النرويج الأربعاء الماضي ثم التنقل إلى برلين، ليقطع الفريق مسافة بإجمالي 113000 كيلومتر.

واستبعد نيكو كوفاتش مدرب دورتموند معاناة الفريق من أزمة في ظل عدم تحقيق دورتموند أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات.

قال كوفاتش، في مؤتمر صحافي، الاثنين: «لا نعاني من أزمة، لقد كان الفريق في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الألماني عندما توليت المسؤولية، لذا لا يمكن إجراء مقارنة، والآن نحن في المركز الثاني بالتساوي مع بايرن ميونخ متصدر الترتيب».

وختم المدرب الكرواتي: «النتائج لا تعجبني، ولكن لا داعي للمبالغة أو افتعال دراما، وأتجاهل كل ما يُكتب عن الفريق، هذه أفضل طريقة للتعامل مع الانتقادات».