«الدوري الفرنسي»: أولمبيك ليون يعتلي القمة بفوز درامي على نيس

فاز أولمبيك ليون على ضيفه نيس بنتيجة 2 / 1 بسيناريو درامي في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

باغت نيس منافسه بالتقدم بهدف إيلي واهي في الدقيقة 18.

لكن أصحاب الأرض استعادوا توازنهم سريعا، وأدركوا التعادل بهدف بافل شولتس في الدقيقة 32، والتقدم بهدف ثان سجله تانر تيسمان في الدقيقة 36، ليقلب ليون الطاولة على ضيفه في غضون أربع دقائق.

زادت الإثارة في الشوط الثاني بطرد الياباني كايتو ناكامورا في الدقيقة 70، ليكمل ليون اللقاء بعشرة لاعبين.

ضغط نيس بقوة مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه، وأدرك التعادل بهدف ثان لإيلي واهي في الدقيقة 93 بعد عرضية من الجزائري محمد الأمين عمورة، لكن تدخلت تقنية الفيديو «فار» بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، يتجاوز ليون كبوة خسارته أمام لانس في الجولة الماضية، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة ليعتلي الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن 4 أندية، وهي باريس سان جيرمان حامل اللقب وجاره باريس إف سي وليل وموناكو، الذين يحتلون المراكز من الثاني للخامس على التوالي.

أما نيس فقد تلقى خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.