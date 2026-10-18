«مونديال الناشئات»: البرازيل تكتسح كندا بـ«نصف دستة»

بدأ منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، المقامة في المغرب، بفوز كاسح على كندا بنتيجة 6 - 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، الأحد.

سجّلت هيلينا، ونيكولي مانويل، ومارسيلا بونتريم، وغريس كيلي (ثنائية)، وبيبي، أهداف البرازيل في الدقائق 15+4 و46 و56 و63 و72 و95.

في المقابل، سجّلت ريد تينغلي وكلوي سيكيتانو، هدفي كندا بالدقيقتين 4 و50.

وفي وقت لاحق، ستلعب النرويج ضد غانا في إطار منافسات نفس المجموعة.

وفي نفس التوقيت، فازت اليابان على زامبيا بنتيجة 5 - صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فرنسا وفنزويلا.

سجّل أهداف اليابان، كل من ناريما كوريتا (ثنائية)، وجريس فيري لاعبة زامبيا (بالخطأ في مرماها)، ووارا شيميزو، وأوسكا تاناكا، في الدقائق 9 و13 و72 و88 و96.