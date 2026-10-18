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«الدوري الإيطالي»: ميلان يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في أتالانتا

الإسباني ماريو جيلا لحظة تسجيله الهدف الثالث لميلان في أتالانتا (إ.ب.أ)
الإسباني ماريو جيلا لحظة تسجيله الهدف الثالث لميلان في أتالانتا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في أتالانتا

الإسباني ماريو جيلا لحظة تسجيله الهدف الثالث لميلان في أتالانتا (إ.ب.أ)
الإسباني ماريو جيلا لحظة تسجيله الهدف الثالث لميلان في أتالانتا (إ.ب.أ)

فاز ميلان على ضيفه أتالانتا 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 24 عن طريق البرتغالي غونزالو راموس من ضربة جزاء، فيما أضاف زميله الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57، سجّل الإسباني ماريو جيلا الهدف الثالث لميلان، فيما قلص أتالانتا الفارق بتسجيل هدفين عن طريق كل من جيانلوكا جايتانو والمونتينيغري نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 66 و81.

وجاء الفوز على أتالانتا ليكون الثاني لميلان في كل البطولات، بعدما كان قد فاز يوم الخميس الماضي على ريد بول سالزبورغ النمساوي برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وهو يستعد لملاقاة بورنموث الإنجليزي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من البطولة ذاتها.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، الذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من الأحد.

ويبتعد ميلان بفارق 4 نقاط، خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند 9 نقاط في المركز العاشر في الترتيب.

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«مونديال الناشئات»: البرازيل تكتسح كندا بـ«نصف دستة»

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فرحة البرازيليات باكتساح كندا في مونديال الناشئات (الاتحاد البرازيلي)
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«مونديال الناشئات»: البرازيل تكتسح كندا بـ«نصف دستة»

فرحة البرازيليات باكتساح كندا في مونديال الناشئات (الاتحاد البرازيلي)
فرحة البرازيليات باكتساح كندا في مونديال الناشئات (الاتحاد البرازيلي)

بدأ منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، المقامة في المغرب، بفوز كاسح على كندا بنتيجة 6 - 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، الأحد.

سجّلت هيلينا، ونيكولي مانويل، ومارسيلا بونتريم، وغريس كيلي (ثنائية)، وبيبي، أهداف البرازيل في الدقائق 15+4 و46 و56 و63 و72 و95.

في المقابل، سجّلت ريد تينغلي وكلوي سيكيتانو، هدفي كندا بالدقيقتين 4 و50.

وفي وقت لاحق، ستلعب النرويج ضد غانا في إطار منافسات نفس المجموعة.

وفي نفس التوقيت، فازت اليابان على زامبيا بنتيجة 5 - صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فرنسا وفنزويلا.

سجّل أهداف اليابان، كل من ناريما كوريتا (ثنائية)، وجريس فيري لاعبة زامبيا (بالخطأ في مرماها)، ووارا شيميزو، وأوسكا تاناكا، في الدقائق 9 و13 و72 و88 و96.

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الرياضة رياضة عالمية

خسارة فريق سيدات برشلونة لأول مرة منذ 350 يوماً

فرحة لاعبات سوسييداد بإسقاط برشلونة في سان سيباستيان (نادي ريال سوسييداد)
فرحة لاعبات سوسييداد بإسقاط برشلونة في سان سيباستيان (نادي ريال سوسييداد)
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خسارة فريق سيدات برشلونة لأول مرة منذ 350 يوماً

فرحة لاعبات سوسييداد بإسقاط برشلونة في سان سيباستيان (نادي ريال سوسييداد)
فرحة لاعبات سوسييداد بإسقاط برشلونة في سان سيباستيان (نادي ريال سوسييداد)

تجرع فريق السيدات في برشلونة أول خسارة منذ 350 يوماً بعدما حوّل ريال سوسييداد تأخره إلى فوز 2 - 1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للسيدات على ملعب زوبيتا بمدينة سان سيباستيان، الأحد.

ووضعت باتري جوخارو برشلونة في المقدمة في الدقيقة الأولى، لكن سيسيليا ماركوس أدركت التعادل قبل أن تسجل آينوا مارين هدف الفوز، وتكمل عودة تاريخية للفريق القادم من إقليم الباسك.

الهزيمة أمام سوسييداد أنهت 350 يوماً من عدم الهزيمة للبرشلونيات (نادي ريال سوسييداد)

وأنهت هذه الهزيمة سلسلة من 45 مباراة دون خسارة لبرشلونة، وكانت الأولى له منذ تعثره 0 - 1 أمام المنافس نفسه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وخسر برشلونة مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي حين تُوّج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملكة وكأس السوبر الإسبانية، بينما كانت هزيمة الأحد هي الأولى له في الموسم الحالي.

رغم الهزيمة من سوسييداد ما زال برشلونة متصدراً لـ«ليغا» السيدات (نادي ريال سوسييداد)

ويستمر برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز 3 - 1 على إسبانيول، السبت.

وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز 11 برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.

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«لا ليغا»: سوسيداد يكتسح مالاغا في ملعبه بخماسية

الدولي الإسباني ميكيل أويارزابال يحتفل بثنائيته في مرمى مالاغا (إ.ب.أ)
الدولي الإسباني ميكيل أويارزابال يحتفل بثنائيته في مرمى مالاغا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: سوسيداد يكتسح مالاغا في ملعبه بخماسية

الدولي الإسباني ميكيل أويارزابال يحتفل بثنائيته في مرمى مالاغا (إ.ب.أ)
الدولي الإسباني ميكيل أويارزابال يحتفل بثنائيته في مرمى مالاغا (إ.ب.أ)

حقّق ريال سوسيداد فوزاً كبيراً على مضيّفه مالاغا بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

أنهى سوسيداد الشوط الأول متقدماً بثنائية تاكيفوسا كوبو وأوري أوسكارسون في الدقيقتين 3 و26.

وقلّص أصحاب الأرض الفارق بهدف أدريان نينيو في الدقيقة 54، لكن ميكيل أويارزابال وسّع الفارق مجدداً للفريق الباسكي بهدف ثالث في الدقيقة 59.

وتجددت آمال مالاغا بتسجيله هدفاً ثانياً عبر بابلو مارتينيز في الدقيقة 66.

إلا أن أويارزابال سجّل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يختتم البرتغالي غونزالو غيديش خماسية الضيوف في الدقيقة 73.

حقّق سوسيداد فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويرتقي للمركز الخامس، بينما بقي مالاغا في ذيل جدول الترتيب في المركز العشرين برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.

ويلتقي لاحقاً ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية.

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