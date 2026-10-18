«الدوري الإيطالي»: ميلان يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في أتالانتا

فاز ميلان على ضيفه أتالانتا 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 24 عن طريق البرتغالي غونزالو راموس من ضربة جزاء، فيما أضاف زميله الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57، سجّل الإسباني ماريو جيلا الهدف الثالث لميلان، فيما قلص أتالانتا الفارق بتسجيل هدفين عن طريق كل من جيانلوكا جايتانو والمونتينيغري نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 66 و81.

وجاء الفوز على أتالانتا ليكون الثاني لميلان في كل البطولات، بعدما كان قد فاز يوم الخميس الماضي على ريد بول سالزبورغ النمساوي برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وهو يستعد لملاقاة بورنموث الإنجليزي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من البطولة ذاتها.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، الذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من الأحد.

ويبتعد ميلان بفارق 4 نقاط، خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند 9 نقاط في المركز العاشر في الترتيب.