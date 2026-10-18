«البوندسليغا»: الهزيمة السادسة... مونشنغلادباخ يسقط بأرضه أمام هوفنهايم

واصل بوروسيا مونشنغلادباخ أداءه الكارثي في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال الموسم الحالي.
وخسر مونشنغلادباخ 1/ 2 أمام ضيفه هوفنهايم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة للمسابقة.
وبادر بامباسي كونتي بالتسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 11، ثم تعادل اليافع الألماني من أصول مغربية وائل محيي لمونشنغلادباخ في الدقيقة 49.
ومنح النمساوي أليكساندر براس النقاط الثلاث لمصلحة هوفنهايم، عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 54.
بتلك النتيجة، بقي مونشنغلادباخ في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته مبارياته الست الأخيرة في المسابقة.
في المقابل، ارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 هزائم، إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.