«الدوري الفرنسي»: سقوط أول لموناكو... وباريس إف سي يقفز لمشاركة الصدارة

واصل فريق موناكو نتائجه المخيبة بالخسارة أمام مضيّفه لوريان بنتيجة صفر - 1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

سجل نواه كاديو الهدف الوحيد لفريق لوريان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليتكبد فريق الإمارة خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

كما تواصل نزف النقاط بعد تعادلين في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيد موناكو عند 14 نقطة، بينما رفع لوريان رصيده إلى 11 نقطة، ليقفز للمركز السابع بعد فوز ثان على التوالي.

فرحة لاعبي باريس اف سي بالفوز العصيب على رين (أ.ف.ب)

وفي التوقيت نفسه، حقق باريس إف سي فوزاً مثيراً على ضيفه رين بنتيجة 4 - 3 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء.

أحرز ماكسيم لوبيز «هدفين» وأضاف زميله لاسين سينايوكو هدفاً لباريس إف سي في الدقائق 14 و45+4 و76، بينما سجل استيبان ليبول مهاجم رين «هاتريك» بثلاث ركلات جزاء في الدقائق 29 و74 و88.

وخطف الفريق الباريسي الفوز بركلة جزاء رابعة، سددها سينايوكو في الدقيقة 97، ليسجل الهدف الشخصي الثاني له، ويمنح ناديه ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة، تتساوى أربعة أندية في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حيث يعتلي باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب متفوقاً بفارق الأهداف عن كل من باريس إف سي وليل وموناكو، أصحاب المراكز من الثاني للرابع على الترتيب.

أما رين فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة، ليتراجع للمركز الخامس بعد تلقيه الخسارة الثانية في آخر خمس جولات.