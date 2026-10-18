ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني... صراع النفوذ يهدد قابلية كرة القدم للحكم

لم يعد الصراع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجرد خلاف متجدد حول مواعيد المباريات أو القرارات التنظيمية، بل تحول إلى مواجهة تعكس أزمة أوسع في كرة القدم الحديثة، حيث تتصادم مصالح الأندية الكبرى مع القواعد التي يفترض أن تحكم المنافسة وتحافظ على توازنها.

وحسبما نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، جاءت أحدث حلقات هذا الصراع بعدما شبّه تيباس أساليب التغطية التي تبثها قناة ريال مدريد التلفزيونية، إلى جانب بعض وسائل الإعلام المتعاطفة مع النادي، بآليات الدعاية التي استخدمها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية. ورد النادي الملكي ببيان رسمي طالب فيه باستقالة رئيس الرابطة، مستنكراً المقارنة التي عدّها مسيئة، في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

ورغم أن تصريحات تيباس أثارت جدلاً واسعاً بسبب حدتها، فإنها جاءت في سياق خلاف ممتد يرى فيه رئيس الرابطة أن ريال مدريد يستخدم منصاته الإعلامية لمهاجمة الحكام والجهات المنظمة للمسابقة بصورة مستمرة. أما النادي، فيرى أن من حقه الاعتراض على القرارات التي يعتقد أنها تضر بمصالحه، وهو ما يجعل كل خلاف جديد امتداداً لمواجهة لا تبدو قريبة من نهايتها.

وكانت الأزمة الأخيرة مرتبطة بجدولة المباريات؛ إذ يؤكد تيباس أن الرابطة راعت احتياجات ريال مدريد أكثر من أي نادٍ آخر. لكن الخلاف كان يمكن أن ينفجر بالحدة نفسها بسبب قضايا أخرى، من بينها الجدل المتعلق بالتحكيم، أو قضية نيغريرا التي ألقت بظلالها على كرة القدم الإسبانية، أو التداعيات المستمرة لفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي كان بيريز من أبرز المدافعين عنه.

وتكشف هذه المواجهة، في جوهرها، عن صعوبة إدارة المسابقات الرياضية عندما ترفض الأندية الأكثر نفوذاً وضع المصلحة الجماعية فوق مصالحها الخاصة. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمدى عدالة قرار تنظيمي بعينه، بل بمدى استعداد الأطراف الأقوى لقبول قواعد مشتركة حتى عندما لا تتوافق مع أهدافها التجارية أو الرياضية.

ولا يقتصر هذا التحدي على إسبانيا. ففي إنجلترا، خاض مانشستر سيتي مواجهة قانونية مع الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن القواعد المنظمة للمعاملات التجارية مع الأطراف المرتبطة بمالكي الأندية. ويسعى النادي إلى مواصلة الطعن في بعض جوانب القرارات المرتبطة بالقضية، مستنداً إلى حجج تتعلق بتمويل صفقاته التجارية.

وتتقاطع الحالتان الإسبانية والإنجليزية في سؤال أساسي: هل تستطيع كرة القدم الحفاظ على نظام يسمح للأندية الغنية بالاستثمار والتطور، مع ضمان ألا تتحول الثروة والنفوذ إلى وسيلة لتجاوز القواعد التي تنطبق على بقية المنافسين؟

لقد باتت فكرة تنظيم مسابقة تجمع الأندية العريقة وتلك التي تسعى إلى الصعود، وتمنح الجميع فرصة للمنافسة ضمن إطار مشترك، أكثر صعوبة في ظل التفاوت المالي المتزايد. فالأندية الكبرى تريد حرية أكبر في إدارة مواردها التجارية، فيما تحاول الروابط والجهات المنظمة منع اتساع الفجوة المالية إلى حد يقوض قيمة المنافسة نفسها.

وفي حالة ريال مدريد، ترتبط الأزمة أيضاً بالتحديات المالية التي تواجه النادي. فعلى الرغم من مكانته العالمية وقدرته على تحقيق إيرادات ضخمة، فإنه يتحمل التزامات مالية كبيرة، في ظل صعوبة ضخ استثمارات رأسمالية مباشرة بسبب نموذج ملكيته، فضلاً عن محدودية نمو عوائد حقوق البث المحلية مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه بيريز ضغوطاً لإيجاد صيغة تتيح للنادي الاستفادة من استثمارات جديدة، بما في ذلك البحث في إمكان إدخال مستثمرين إلى جزء من أعماله، من دون المساس بنموذج الملكية القائم. كما يمثل الاتفاق التجاري طويل الأجل مع شركة «سيكسث ستريت» الأميركية أحد الالتزامات التي ينبغي إدارتها بعناية، في وقت تواجه فيه خطط الاستفادة من ملعب سانتياغو برنابيو عبر الحفلات الموسيقية قيوداً قانونية فرضتها النزاعات مع جمعيات السكان المحليين بسبب الضوضاء.

وتأتي هذه التحديات الاقتصادية في وقت لا يعيش فيه الفريق أفضل فتراته الرياضية، بعدما أخفق في إحراز الألقاب خلال العامين الماضيين، وسط صعوبات متجددة في الموسم الحالي. كما تقترب مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في اختبار رياضي وإعلامي يكتسب أهمية إضافية في ظل الأجواء المتوترة المحيطة بالنادي.

وتتزامن هذه الضغوط مع اقتراب الاستحقاقات المتعلقة بالإعلان عن النتائج المالية، ومع تصاعد الحديث عن المنافسة على خلافة بيريز في رئاسة النادي. وفي هذا السياق، قد يجد المرشح الشاب إنريكي ريكيلمي فرصة لانتقاد الإدارة الحالية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه ريال مدريد. وهي ملفات داخلية قد تكون أكثر تأثيراً في مستقبل النادي من سجالاته المتكررة مع رابطة الدوري.

أما مانشستر سيتي، فيواجه بدوره حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مشروعه الاستثماري، في ظل الجدل المتعلق بالتنظيم والملكية. وتثار تساؤلات حول مدى قدرة الجهة الرقابية المستقلة لكرة القدم في إنجلترا على تطبيق اختبارات الملاءمة على المالكين والمديرين التنفيذيين، وما إذا كانت التطورات التنظيمية قد تؤثر في استمرار بعض الشخصيات المرتبطة بالنادي في مواقعها.

وفي إسبانيا، يدافع تيباس عن سياسة تهدف إلى توزيع إيرادات البث والحقوق التجارية بصورة أكثر توازناً بين الأندية. ومع ذلك، لا يزال ريال مدريد وبرشلونة يستفيدان من نظام يمنح حجم النادي وانتشاره الجماهيري وزناً في توزيع العوائد؛ إذ تُخصص نسبة تبلغ 25 في المائة وفقاً لحجم النادي ومدى وصوله إلى الجمهور.

وتحد القواعد الإسبانية الفارق بين النادي الأعلى دخلاً والأقل دخلاً في توزيع عوائد الدوري عند نسبة 3.5 إلى واحد، مقارنة بنسبة تبلغ نحو 1.8 إلى واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن الأندية الإنجليزية الكبرى نفسها قاومت العام الماضي مقترحاً كان سيحدد سقف الإنفاق المسموح به استناداً إلى العوائد التي يحصل عليها النادي الأقل دخلاً في المسابقة.

وتوضح هذه الأرقام أن التوتر بين العدالة المالية وحرية الإنفاق ليس مشكلة إسبانية فحسب، بل معضلة تواجه كرة القدم الأوروبية عموماً. فالأندية الكبرى تخشى أن تحد القيود من قدرتها على المنافسة قارياً، بينما تخشى الأندية الأصغر أن يؤدي غياب التنظيم إلى تكريس هيمنة مالية ورياضية يصعب كسرها.

ولا تبدو الصورة السياسية أكثر وضوحاً. فقد أثارت تصريحات وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي بشأن تنظيم كرة القدم تساؤلات حول مدى استيعاب بعض صناع القرار لتعقيدات اللعبة؛ إذ وصفت جوانب من قضية مانشستر سيتي بأنها «ادعاءات»، رغم صدور قرار عن اللجنة المختصة لا يزال خاضعاً للاستئناف، كما تحدثت عن مخاوف تتعلق بملاءمة بعض القواعد الحالية، من دون تحديدها بدقة.

وعندما سُئلت ناندي عن امتلاك الدول أندية في الدوري الإنجليزي، أشارت إلى إمكان قبول ذلك في حال وجود ضمانات تنظيمية صارمة وآليات تفصل بين المصالح. لكن تطبيق هذه الضمانات يظل تحدياً معقداً، خصوصاً عندما تتداخل المصالح الرياضية والتجارية والسياسية.

وقد يرى البعض أن الحل الأسهل كان يتمثل في تسوية خلافات الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي منذ سنوات، أو في استجابة تيباس لمطالب ريال مدريد وبرشلونة لتجنب استمرار النزاع. غير أن مثل هذه التسويات قد تمنح الأندية الكبرى نفوذاً أكبر على القواعد المنظمة للمنافسة، وتضعف قدرة الجهات المسؤولة على تطبيقها بصورة متساوية.

في النهاية، لا تختزل أزمة ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني في مقارنة مثيرة للجدل مع الدعاية النازية، ولا في خلاف شخصي بين بيريز وتيباس. إنها جزء من معركة أوسع حول من يملك سلطة تحديد مستقبل كرة القدم: الأندية التي تمتلك المال والجماهير والنفوذ، أم المؤسسات المكلفة بحماية المسابقات وضمان استمرارها بصورة عادلة.

وما لم تتمكن كرة القدم من إيجاد توازن مقنع بين طموحات الأندية الكبرى وحقوق بقية المنافسين، فإن الصراعات القانونية والإعلامية ستظل تتكرر، وقد تتحول البطولات تدريجياً إلى ساحات لتصفية الحسابات بين أصحاب النفوذ، بدلاً من أن تكون مسابقات تحكمها قواعد مشتركة وتُحسم نتائجها داخل الملعب.