فولكروغ يرفض الحديث عن الجدل بشأن عودته إلى المنتخب الألماني

أكد نيكلاس فولكروغ، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سئم من الجدل الدائر بشأن إمكانية استدعائه مجدداً إلى المنتخب الألماني، بعد بدايته القوية هذا الموسم، حيث سجَّل 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري الألماني.

وقال فولكروغ، في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن» للبث عبر الإنترنت، عقب تعادل فيردر بريمن مع بادربورن 2 - 2، أمس (السبت): «إذا كنت قد قلت 44 مرة إنني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، فسيكون من الجيد ألا نتحدث عنه مجدداً».

وعاد فولكروغ إلى فيردر بريمن الصيف الماضي على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد، ونجح في استعادة حسه التهديفي بعد فترة صعبة مع النادي الإنجليزي، وكذلك خلال فترة إعارته الأولى إلى ميلان الإيطالي من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.

وسجَّل فولكروغ (33 عاماً) في آخر 5 مباريات لفريقه بالدوري الألماني، كما ساعد هدفاه في مواجهة بادربورن على خروج بريمن بالتعادل، في ثالث مباراة هذا الموسم ينجح خلالها بريمن في العودة بعد التأخر بفارق هدفين.

وقال دانيال تيوني، مدرب فيردر بريمن، إن فولكروغ يقدم «مستويات استثنائية منذ أسابيع»، في حين أعادت أهدافه فتح النقاش بشأن إمكانية عودته إلى المنتخب الألماني. وخاض فولكروغ 24 مباراة دولية بقميص ألمانيا، سجَّل خلالها 14 هدفاً، وكانت آخر مشاركة له مع المنتخب في يونيو 2025.

ولم يكن فولكروغ ضمن قائمة ألمانيا في كأس العالم، كما لم يتلقَّ دعوة للانضمام إلى المنتخب في أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب.

وكان فولكروغ قال قبل أسبوع إن كلوب لديه أولويات أخرى، ويبدو أنه يعتمد بصورة أكبر على اللاعبين الشباب، مضيفاً أنه لا يتوقع تلقي دعوة للمنتخب، وأنه لا يرغب في الحديث عن الأمر. وفي المقابل، لم يستبعد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بصورة قاطعة إمكانية عودة المهاجم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتيه المقبلتين في نوفمبر (تشرين الثاني)، أمام صربيا وهولندا.