شكوك حول مشاركة نوير أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ترك ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، الباب مفتوحاً بشأن إمكانية عودة مانويل نوير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة أمام آرسنال يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بعد معاناته من مشكلة في القدم.

وغاب نوير 40 عاماً، عن المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونيخ مع فاكينغ ستافنغر 3 - 3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأيضاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على لايبزغ 6 - 1 مساء أمس السبت.

وقال إيبرل عقب المباراة: «الإصابة ليست خطيرة، هناك بعض السوائل المتراكمة في القدم فحسب، ولا يوجد ما يدعو للقلق. لم يكن جاهزاً بما يكفي للمشاركة اليوم، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب يوم الأربعاء».

وأوضح إيبرل طبيعة المشكلة التي يعاني منها نوير، بعدما اكتفى المدرب فينسنت كومباني بالقول إن الحارس شعر بشيء غير طبيعي في قدمه.

وشارك يوناس أوربيغ أساسياً في مباراتي بايرن أمام فاكينغ ولايبزغ، وأكد استعداده أيضاً لخوض مواجهة آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال أوربيغ (23 عاماً): «الجميع مستعد للمشاركة. أتمنى أن يستعيد مانو لياقته سريعاً، فهذا أمر واضح. وإذا احتاج الفريق إلي، فأنا جاهز».

ولم يواجه أوربيغ كثيراً من الاختبارات أمام لايبزيغ الذي قدّم أداءً مخيباً، لكنه استقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع سجله أندريا ماكسيموفيتش. وسجّل أهداف بايرن لويس دياز ثلاثة أهداف، إلى جانب ألكسندر بافلوفيتش ومايكل أوليسيه وهاري كين.

وسيفتقد بايرن خدمات أوليسيه أمام آرسنال بسبب الإيقاف، كما أن موعد المباراة يأتي مبكراً بالنسبة إلى جمال موسيالا، الذي يقترب، وفقاً لإيبرل، من العودة بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية.

وقال إيبرل :«لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً لمباراة آرسنال. نعمل حالياً على إعادته تدريجياً وبحذر».