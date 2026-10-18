وولش مندهشة من تحطيم رقمها القياسي العالمي في 50م حرة بالحوض القصير

قالت السباحة الأميركية غريتشن والش إنها فاجأت نفسها بتحطيم رقمها القياسي العالمي في سباق 50 متراً حرة في الحوض القصير، مضيفة أنها تأمل في تحقيق زمن أسرع في بطولة العالم التي ستقام في بكين هذا العام.
وسجلت والش زمناً قدره 22.75 ثانية في بطولة أقيمت في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، يوم الجمعة الماضي، محطمةً بذلك رقمها القياسي السابق البالغ 22.83 ثانية، الذي سجلته في بطولة العالم للسباحة في الحوض القصير التي أُقيمت في بودابست عام 2024.
وقالت والش، الحائزة على أربع ميداليات أولمبية، لموقع «سويمسوام» المتخصص في السباحة أمس السبت: «حدث الكثير منذ ذلك الحين، والكثير من الإنجازات، لذلك أعتقد أن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته كان له معنى أكبر بكثير (مقارنةً بالرقم القياسي السابق). كنتُ أتدرَّب بشكل جيد جداً مؤخراً، وأعتقد أنني بذلت جهداً رائعاً في حوض السباحة. لذلك كنتُ أعلم أن هذا سيؤتي ثماره».
وأضافت السبَّاحة الأميركية (23 عاماً): «لكنَّ الهدف هو تحطيم الأرقام القياسية العالمية وتحقيق كل هذه الإنجازات الرائعة في بطولة العالم التي ستُقام بديسمبر في بكين. لم أكن أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي. كنتُ سعيدة جداً بأدائي، وأتطلع بشدة إلى الراحة والقدرة على السباحة بسرعة أكبر من ذلك».
وفي السباحة بالحوض الطويل، تحمل والش الرقم القياسي في سباق 100 متر فراشة، كما كانت ضمن الفرق الأميركية التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية في سباقي التتابع (4 في 100 متر متنوع) للسيدات والمختلط.